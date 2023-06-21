Десантники 79-ї бригади захоплюють ворожу позицію поблизу Мар’їнки. ВIДЕО бою

Десантники 79-ї бригади ліквідували 12 окупантів та поранили 17 під час штурму позиціїї російських окупантів поблизу Мар’їнки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів успішного штурму.

"На відео демонструється приклад вдалих тактичних дій десантників 79-ї бригади під час захоплення російської позиції в районі Мар'їнки. Була застосована тактика відволікання: поки український танк привертав на себе увагу, штурмова група змогла вийти та захопити позицію. Результат: 12 ліквідованих та 17 поранених окупантів", - зазначає Бутусов.

