Десантники 79-ї бригади захоплюють ворожу позицію поблизу Мар’їнки. ВIДЕО бою
Десантники 79-ї бригади ліквідували 12 окупантів та поранили 17 під час штурму позиціїї російських окупантів поблизу Мар’їнки.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів успішного штурму.
"На відео демонструється приклад вдалих тактичних дій десантників 79-ї бригади під час захоплення російської позиції в районі Мар'їнки. Була застосована тактика відволікання: поки український танк привертав на себе увагу, штурмова група змогла вийти та захопити позицію. Результат: 12 ліквідованих та 17 поранених окупантів", - зазначає Бутусов.
Топ коментарі
+22 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар21.06.2023 22:31 Відповісти Посилання
+20 Павло ШОвте
показати весь коментар21.06.2023 22:43 Відповісти Посилання
+18 Павло ШОвте
показати весь коментар21.06.2023 22:42 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар21.06.2023 22:31 Відповісти Мені подобається 22 Посилання
Павло ШОвте
показати весь коментар21.06.2023 22:42 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Павло ШОвте
показати весь коментар21.06.2023 22:43 Відповісти Мені подобається 20 Посилання
Дмитрий Чечикай #551018
показати весь коментар21.06.2023 22:44 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Анатолий К #427424
показати весь коментар21.06.2023 22:46 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
семен #569647
показати весь коментар21.06.2023 22:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
аспм мпри
показати весь коментар21.06.2023 22:52 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар21.06.2023 22:58 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар21.06.2023 23:56 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Qq Qqq #455433
показати весь коментар22.06.2023 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль