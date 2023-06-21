УКР
Десантники 79-ї бригади захоплюють ворожу позицію поблизу Мар’їнки. ВIДЕО бою

Десантники 79-ї бригади ліквідували 12 окупантів та поранили 17 під час штурму позиціїї російських окупантів поблизу Мар’їнки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів успішного штурму.

"На відео демонструється приклад вдалих тактичних дій десантників 79-ї бригади під час захоплення російської позиції в районі Мар'їнки. Була застосована тактика відволікання: поки український танк привертав на себе увагу, штурмова група змогла вийти та захопити позицію. Результат: 12 ліквідованих та 17 поранених окупантів", - зазначає Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два танкові екіпажі ведуть бій з окупантами поблизу Бахмуту. ВIДЕО

бойові дії (4488) Бутусов Юрій (3641) Мар’їнка (622)
+22
Бережи Вас БОЖЕ Миколаївські марунові берети! Слава ДШВ ЗСУ! Слава УКРАЇНІ
21.06.2023 22:31 Відповісти
+20
21.06.2023 22:43 Відповісти
+18
21.06.2023 22:42 Відповісти
