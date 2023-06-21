Бійці СБУ ударними дронами знищили 21 одиницю техніки окупантів. ВIДЕО

Військові контррозвідники СБУ менш ніж за тиждень за допомогою ударних дронів знищили 21 одиницю ворожої техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили: 11 танків, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ та один броньовик, 3 одиниці автомобільної техніки", - йдеться у дописі.

