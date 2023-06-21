УКР
Бійці СБУ ударними дронами знищили 21 одиницю техніки окупантів. ВIДЕО

Військові контррозвідники СБУ менш ніж за тиждень за допомогою ударних дронів знищили 21 одиницю ворожої техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили: 11 танків, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ та один броньовик, 3 одиниці автомобільної техніки", - йдеться у дописі.

Красунчики! З Богом
21.06.2023 23:57 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші Воїни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
22.06.2023 00:28 Відповісти
Єто расчєловєчіваніє zащітнікав руzкага яzика москворотим малоросам не сподобається.
22.06.2023 00:45 Відповісти
Це все гарно та красіво, але в мене виникло питання - а чи можна таким дроном-камікадзе знищити танк чи іншу броньовану техніку, якщо тільки не потрапити ним всередину?
22.06.2023 01:19 Відповісти
Звичайна радянська рпг влітає в район моторного відсіку і танчику дупа...
22.06.2023 03:06 Відповісти
Дякую. Просто, інколи з відео, таке враження, що дрон попадає в башту, а пишуть, що танк знищено.
22.06.2023 09:05 Відповісти
 
 