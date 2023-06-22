Російський окупант помирає на українській землі. ВIДЕО безпілотника
Оператор українського дрона скинув боєприпас та влучив в російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис останніх секунди життя загарбника на українській землі бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+21 zakvova
показати весь коментар22.06.2023 09:39 Відповісти Посилання
+19 Деніс Войцеховський
показати весь коментар22.06.2023 09:38 Відповісти Посилання
+17 alex j
показати весь коментар22.06.2023 09:41 Відповісти Посилання
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
Слава Україні!