Артилеристи знищили ворожу ротно-тактичну групу: "Піхота вбита чи поранена, БК здетонував, вантажівки згоріли". ВIДЕО
У мережі опубліковані фрагменти спільної бойової роботи аеророзвідників групи "Люфтваффе" та артилеристів 47-ї ОМБр і 55-ї ОАБр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни виявили передислокацію ворожої ротно-тактичної групи та знищили її.
"Відео як на позиції приїхала ворожа рота, але з розвантаженням не склалося. Робота в повітрі аеророзвідки 129 ОБр ТРО, влучна стрільба артилерії 47 ОМБр, контрольні від 55 ОАБр. Дякую всім причетним! Приємного перегляду, ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли", - пише автор публікації у коментарі до відео.
Топ коментарі
+16 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар22.06.2023 10:26 Відповісти Посилання
+15 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар22.06.2023 10:26 Відповісти Посилання
+12 Александр Иванов #442761
показати весь коментар22.06.2023 10:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Армія! Мова! Віра!
Читайте:
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/06/21/7407754/
https://www.youtube.com/watch?v=FOeZ_PsCjH4&t=84s