Артилеристи знищили ворожу ротно-тактичну групу: "Піхота вбита чи поранена, БК здетонував, вантажівки згоріли". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти спільної бойової роботи аеророзвідників групи "Люфтваффе" та артилеристів 47-ї ОМБр і 55-ї ОАБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни виявили передислокацію ворожої ротно-тактичної групи та знищили її.

"Відео як на позиції приїхала ворожа рота, але з розвантаженням не склалося. Робота в повітрі аеророзвідки 129 ОБр ТРО, влучна стрільба артилерії 47 ОМБр, контрольні від 55 ОАБр. Дякую всім причетним! Приємного перегляду, ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли", - пише автор публікації у коментарі до відео.

