УКР
Артилеристи знищили ворожу ротно-тактичну групу: "Піхота вбита чи поранена, БК здетонував, вантажівки згоріли". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти спільної бойової роботи аеророзвідників групи "Люфтваффе" та артилеристів 47-ї ОМБр і 55-ї ОАБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни виявили передислокацію ворожої ротно-тактичної групи та знищили її.

"Відео як на позиції приїхала ворожа рота, але з розвантаженням не склалося. Робота в повітрі аеророзвідки 129 ОБр ТРО, влучна стрільба артилерії 47 ОМБр, контрольні від 55 ОАБр. Дякую всім причетним! Приємного перегляду, ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли", - пише автор публікації у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант помирає на українській землі. ВIДЕО безпілотника

+16
Молодці Українські Боги війни та Цариця полів-штурмовики! Бережи Вас БОЖЕ Герої! Здоровя, наснаги, вдачі! Слава Україні!
22.06.2023 10:26
+15
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
22.06.2023 10:26
+12
Сгорів сарай, гори і хата.
22.06.2023 10:19
22.06.2023 10:19
22.06.2023 10:26
22.06.2023 10:26
Чудова новина, щей й пісня в чудовому виконанні. Слава Героям! Слава Україні!
22.06.2023 10:30
22.06.2023 10:30
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
22.06.2023 10:33
22.06.2023 10:33
22.06.2023 10:37
Що за пісня?
22.06.2023 10:49
22.06.2023 10:49
"Гей, соколи!" польською.
22.06.2023 11:05
22.06.2023 11:05
Дякую!
23.06.2023 19:52
23.06.2023 19:52
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnFwhSXxPXg&pp=ygUg0LPQtdC5ICAg0YHQvtC60L7Qu9C4INCy0ZbQudC90LA%3D
22.06.2023 11:10
Подивився в задоволенням!
23.06.2023 19:54
23.06.2023 19:54
Перша дурочка
Читайте:
22.06.2023 11:29
22.06.2023 11:29
Чудова робота! Пишаюсь вами хлопцi! Але з назвою Люфтваффе це трохi занадто.
22.06.2023 12:48
22.06.2023 12:48
Небесні війська - люфтваффе! Не занадто!
22.06.2023 18:08
22.06.2023 18:08
Цiлком згоден. Але е вiдома стiйка аналогiя, яку багато хто не зрозумiе
22.06.2023 18:24
22.06.2023 18:24
а британський Орден Підвязки?Косапи -зі старту йдуть на йух, наші люди - ХАЙ розвиваються!!!
22.06.2023 18:56
22.06.2023 18:56
Военно Воздушные Силы.Нормальное название.
23.06.2023 09:14
23.06.2023 09:14
І пісня - супер!
22.06.2023 14:29
22.06.2023 14:29
курви по копаному ходили?
22.06.2023 20:50
22.06.2023 20:50
Виконання Legendy se vrací - Hej Sokoli
https://www.youtube.com/watch?v=FOeZ_PsCjH4&t=84s
22.06.2023 22:43
22.06.2023 22:43
 
 