Іноземні добровольці ведуть бій з російськими окупантами у Бахмуті. ВIДЕО
У мережі опубліковані рідкісні кадри з Бахмуту за участю іноземних добровольців, що воюють за Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі добровольці ведуть бій з російськими окупантами під артилерійським обстрілом, що коригувався ворожим БПЛА.
"Перша частина відео - це обстріл нашої позиції і відхід. Ви побачите як наш боєць майже зловив мінометний постріл в 7 метрах від нього. Його врятувало те, що він був у ямі. Друга частина - це рух поміж будинків. Над нами був дрон, що коригував роботу міномету. Прилітало прямо в ті місця, де ми стояли, наш боєць знову ледь не потрапив до Вальхалли. Третя частина - це висотки. Допомога 300. По будинку працював танк + міномет. Ми будемо пам'ятати усіх захисників цього міста. Ми виконали свою роботу на всі 100. Слава Героям!", - пише автор відео.
Молодець. РПГ важко дістати.
стрижёт.
Захід усіляко допомагає нам вижити, щоб Мордор не зжер наш народ, щоправда, лише до певної межі, не ціною життя своїх громадян,
але це добровольці, що всупереч рекомендаціям своїх урядів захищають нас,
захищати Україну це обов'язок українців, проте іноземні добровольці захищають її за покликання душі і сердця,
думаю, коли хтось з них гине чи втрачає здоров'я на цій війні, компенсації їм чи їхнім родичам мають бути не лише гарантованими, а й ще вищими (пробачте співвітчизники, хто незгодний), ніж нашим захисникам
