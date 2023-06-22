Іноземні добровольці ведуть бій з російськими окупантами у Бахмуті. ВIДЕО

У мережі опубліковані рідкісні кадри з Бахмуту за участю іноземних добровольців, що воюють за Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі добровольці ведуть бій з російськими окупантами під артилерійським обстрілом, що коригувався ворожим БПЛА.

"Перша частина відео - це обстріл нашої позиції і відхід. Ви побачите як наш боєць майже зловив мінометний постріл в 7 метрах від нього. Його врятувало те, що він був у ямі. Друга частина - це рух поміж будинків. Над нами був дрон, що коригував роботу міномету. Прилітало прямо в ті місця, де ми стояли, наш боєць знову ледь не потрапив до Вальхалли. Третя частина - це висотки. Допомога 300. По будинку працював танк + міномет. Ми будемо пам'ятати усіх захисників цього міста. Ми виконали свою роботу на всі 100. Слава Героям!", - пише автор відео.

