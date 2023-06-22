УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 371 42

Іноземні добровольці ведуть бій з російськими окупантами у Бахмуті. ВIДЕО

У мережі опубліковані рідкісні кадри з Бахмуту за участю іноземних добровольців, що воюють за Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі добровольці ведуть бій з російськими окупантами під артилерійським обстрілом, що коригувався ворожим БПЛА.

"Перша частина відео - це обстріл нашої позиції і відхід. Ви побачите як наш боєць майже зловив мінометний постріл в 7 метрах від нього. Його врятувало те, що він був у ямі. Друга частина - це рух поміж будинків. Над нами був дрон, що коригував роботу міномету. Прилітало прямо в ті місця, де ми стояли, наш боєць знову ледь не потрапив до Вальхалли. Третя частина - це висотки. Допомога 300. По будинку працював танк + міномет. Ми будемо пам'ятати усіх захисників цього міста. Ми виконали свою роботу на всі 100. Слава Героям!", - пише автор відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про можливість надання громадянства добровольцям-іноземцям, які захищають Україну: Будемо справедливими до всіх

Автор: 

іноземець (401) бойові дії (4488) Бахмут (1566)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+60
Гранд респект та безмежна Подяка БРАТИ! Бережи Вас БОЖЕ! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 12:53 Відповісти
+40
Низький вам уклін за допомогу!
показати весь коментар
22.06.2023 12:57 Відповісти
+33
Серце переповнює безмежна подяка. Уклін кожному воїну.🇺🇦
показати весь коментар
22.06.2023 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гранд респект та безмежна Подяка БРАТИ! Бережи Вас БОЖЕ! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 12:53 Відповісти
Низький вам уклін за допомогу!
показати весь коментар
22.06.2023 12:57 Відповісти
якась така фраза ніби з руского міра 🤦
показати весь коментар
22.06.2023 13:18 Відповісти
малорос! ты ещё машкова процитируй
показати весь коментар
22.06.2023 13:31 Відповісти
Та машков ладно, він народженний кацап, а от всякі серьожа гармаш, васілій лановой хахли - малароси
показати весь коментар
22.06.2023 13:50 Відповісти
Кулеметник грамотно розташувався, у тіні, інша кімната.
Молодець. РПГ важко дістати.
показати весь коментар
22.06.2023 13:02 Відповісти
Наши боевые комары валят русню. Дай Вам Бог здоровья !!!
показати весь коментар
22.06.2023 13:06 Відповісти
Серце переповнює безмежна подяка. Уклін кожному воїну.🇺🇦
показати весь коментар
22.06.2023 13:08 Відповісти
Кто то воюет за чужую страну,а кто то в своей стране видосики делает и бабло
стрижёт.
показати весь коментар
22.06.2023 13:09 Відповісти
Хлопчики НАШІ, бережи та допомагай вам Госпдь і Матінка Божа
показати весь коментар
22.06.2023 13:10 Відповісти
в Бахмуті розпочалося полювання на кацапських виродків...
показати весь коментар
22.06.2023 13:10 Відповісти
В тій пилюці ніхрена не видно - оце реальний вуличний бій - ДУПА одне слово
показати весь коментар
22.06.2023 13:15 Відповісти
Думаю в цих поважних людей не буде проблем потім на батьківщині за найманство? Вони ж оформлені як солдати ЗСУ надіюся.
показати весь коментар
22.06.2023 13:18 Відповісти
Ну мало де розмовляють німецькою))
показати весь коментар
22.06.2023 14:39 Відповісти
Glory to Ukraine !
показати весь коментар
22.06.2023 13:21 Відповісти
Glore to Heroes! Ukraine FOREVER!
показати весь коментар
22.06.2023 17:45 Відповісти
Боже, бережи наших захисників
показати весь коментар
22.06.2023 13:28 Відповісти
Говорили англійською та німецькою.
показати весь коментар
22.06.2023 13:29 Відповісти
Честь і хвала іноземцям що штурмують парашинців в Бахмуті в той час як наші воєнкоми штурмують нерухомість у Європах.
показати весь коментар
22.06.2023 13:37 Відповісти
ДЯКУЮ БЕЗМЕЖНО!!!!!
показати весь коментар
22.06.2023 13:41 Відповісти
Величезна подяка цим чудовим людям,
Захід усіляко допомагає нам вижити, щоб Мордор не зжер наш народ, щоправда, лише до певної межі, не ціною життя своїх громадян,
але це добровольці, що всупереч рекомендаціям своїх урядів захищають нас,
захищати Україну це обов'язок українців, проте іноземні добровольці захищають її за покликання душі і сердця,
думаю, коли хтось з них гине чи втрачає здоров'я на цій війні, компенсації їм чи їхнім родичам мають бути не лише гарантованими, а й ще вищими (пробачте співвітчизники, хто незгодний), ніж нашим захисникам
показати весь коментар
22.06.2023 13:44 Відповісти
"Маленьке, вперте містечко"
Так буде називатися книга про Вознесенськ, який дав відпір російській навалі у березні 2022 року.
Автор книги Ендрю Хардін (Andrew Harding), журналіст BBC який двічі відвідував Україну минулого року.
показати весь коментар
22.06.2023 13:52 Відповісти
это где Я живу
показати весь коментар
22.06.2023 13:53 Відповісти
Звитяжне місто. Було відео, де один з тероборонівців каже, що якби не NLAW і Джавеліни, ординців навряд чи вдалося б зупинити.
показати весь коментар
22.06.2023 14:07 Відповісти
Я видео боя на перекрестке сохранил для истории
показати весь коментар
22.06.2023 14:09 Відповісти
как Я помню арта в основном работала
показати весь коментар
22.06.2023 14:10 Відповісти
Ну, про NLAW і Джавеліни - то була оцінка з місця бою. Загальну картину звідти не завжди видно. Запам'яталася цифра про близько 30 знищених одиниць бронетехніки ворога.
показати весь коментар
22.06.2023 14:31 Відповісти
Нема слів...ГЕРОЇ! Героям - слава!
показати весь коментар
22.06.2023 14:39 Відповісти
круті хлопці, але впевнений в таких замесах як в Україні вони ще не були)
показати весь коментар
22.06.2023 15:34 Відповісти
Хлопи! Бийте тупих скотиняк !!!
показати весь коментар
22.06.2023 16:35 Відповісти
надіюсь тяжкий 300 вижив
показати весь коментар
22.06.2023 18:38 Відповісти
God bless you guys! Come back alive...
показати весь коментар
22.06.2023 20:42 Відповісти
Бережи вас Бог, наші Ангели-охоронці.
показати весь коментар
23.06.2023 11:09 Відповісти
 
 