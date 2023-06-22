Робота пункту управління артилерією: "Лелека" по площі вогонь! "Фестиваль" вогонь! "Лелека", забаранив п#дара! Ще вогонь! Добивай суку нах#й!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійців пункту управління артилерією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно кадри коригування вогню двох артилерійських розрахунків з позивними "Лелека" та "Фестиваль". Судячи по словам та реакції війскових із пункту управління постріли артилеристів були точними.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+18 Грицько Добрий
показати весь коментар22.06.2023 16:11 Відповісти Посилання
+9 nav svargi
показати весь коментар22.06.2023 16:03 Відповісти Посилання
+7 Alessandro Moretti
показати весь коментар22.06.2023 16:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Армія! Мова! Віра!
Цілий артилерійський підрозділ викинув мінімум десяток снарядів щоб "забаранити..." одного кацапа??!!
Та з такими підходами, нам снарядів усього світу не вистачить.