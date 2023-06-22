Робота пункту управління артилерією: "Лелека" по площі вогонь! "Фестиваль" вогонь! "Лелека", забаранив п#дара! Ще вогонь! Добивай суку нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійців пункту управління артилерією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно кадри коригування вогню двох артилерійських розрахунків з позивними "Лелека" та "Фестиваль". Судячи по словам та реакції війскових із пункту управління постріли артилеристів були точними.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищили ворожу ротно-тактичну групу: "Піхота вбита чи поранена, БК здетонував, вантажівки згоріли". ВIДЕО