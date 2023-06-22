УКР
12 911 12

Робота пункту управління артилерією: "Лелека" по площі вогонь! "Фестиваль" вогонь! "Лелека", забаранив п#дара! Ще вогонь! Добивай суку нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійців пункту управління артилерією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно кадри коригування вогню двох артилерійських розрахунків з позивними "Лелека" та "Фестиваль". Судячи по словам та реакції війскових із пункту управління постріли артилеристів були точними.

Увага! Ненормативна лексика!

Артилеристи знищили ворожу ротно-тактичну групу: "Піхота вбита чи поранена, БК здетонував, вантажівки згоріли". ВIДЕО

бойові дії (4488) артилерія (817)
+18
Бийте їх підАрів, хлопці! Дай вам Боже здоров'я, сил, вміння, та витримки.
22.06.2023 16:11 Відповісти
+9
nihfiga nebachu ale ahotno poverju golosam za kadrom tizh tizh tizh
22.06.2023 16:03 Відповісти
+7
Увага! Нормативна лексика!
22.06.2023 16:52 Відповісти
А ти промий свої баньки, то й побачи
показати весь коментар
24.06.2023 09:18 Відповісти
kacap idi razbei mordu svoei zhene - mozhe polegchaet
показати весь коментар
24.06.2023 09:22 Відповісти
Бийте їх підАрів, хлопці! Дай вам Боже здоров'я, сил, вміння, та витримки.
22.06.2023 16:11 Відповісти
Не забаранили, а закабзонили
22.06.2023 16:13 Відповісти
Увага! Нормативна лексика!
22.06.2023 16:52 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
22.06.2023 17:04 Відповісти
Русофобия, однако...
22.06.2023 18:07 Відповісти
Нужно заметить - русскоязычная русофобия. Правильней конечно говорить рософобия.
22.06.2023 20:34 Відповісти
Ні фіга не видно, але емоції зашкалюють!
22.06.2023 18:18 Відповісти
Не розумію такого захоплення?
Цілий артилерійський підрозділ викинув мінімум десяток снарядів щоб "забаранити..." одного кацапа??!!
Та з такими підходами, нам снарядів усього світу не вистачить.
22.06.2023 18:30 Відповісти
Вагінь!
22.06.2023 20:54 Відповісти
 
 