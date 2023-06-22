УКР
Два українських дрони-камікадзе атакували ворожу техніку російських окупантів. ВIДЕО

Оператори двох дронів-камікадзе ZELYA успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою першого FPV-дрона підбили ворожу УАЗ, а вже другий дрон знищив російську автівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували "Ескадрон" у соцмережі.

Краса то яка!
22.06.2023 17:06 Відповісти
Не хмикай, це позивний загиблого героя.
22.06.2023 17:50 Відповісти
Ссори, не знал...
22.06.2023 19:03 Відповісти
Этот дрон был назван в честь павшего Героя Украины Вадима Зеленюка.
Так что Боневтик тут (слава Богу) ни при чём. Как и во всей работе наших ЗСУ.
22.06.2023 17:18 Відповісти
"за допомогою першого FPV-дрона підбили ворожу УАЗ, а вже другий дрон знищив російську автівку. Джерело:
Я завжди знав, що УАЗ - не автівка! 😁
22.06.2023 17:27 Відповісти
Дрон Zelya спалив російський Т-80, відео удару по танковій колоні Росії на Запорізькому напрямку.
https://news.liga.net/ua/region_news/video/dron-zelya-sjeg-t-80-video-udara-po-tankovoy-kolonne-rossii-na-zaporojskom-napravlenii
22.06.2023 18:54 Відповісти
2 дрони на одну буханку? ну, таке
22.06.2023 19:23 Відповісти
 
 