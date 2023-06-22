Два українських дрони-камікадзе атакували ворожу техніку російських окупантів. ВIДЕО
Оператори двох дронів-камікадзе ZELYA успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою першого FPV-дрона підбили ворожу УАЗ, а вже другий дрон знищив російську автівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували "Ескадрон" у соцмережі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что Боневтик тут (слава Богу) ни при чём. Как и во всей работе наших ЗСУ.
Я завжди знав, що УАЗ - не автівка! 😁
https://news.liga.net/ua/region_news/video/dron-zelya-sjeg-t-80-video-udara-po-tankovoy-kolonne-rossii-na-zaporojskom-napravlenii