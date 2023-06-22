Два українських дрони-камікадзе атакували ворожу техніку російських окупантів. ВIДЕО

Оператори двох дронів-камікадзе ZELYA успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою першого FPV-дрона підбили ворожу УАЗ, а вже другий дрон знищив російську автівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували "Ескадрон" у соцмережі.

