СБУ перехопила розмову окупантів, які потрапили під вогонь ударного дрона. ВIДЕО
Оперативна група Головного Управління СБУ в АР Крим відпрацювала позицію росіян поблизу Херсону, коли ті намагалися сісти у човен. Співробітники СБУ зафіксували їхні переговори в момент роботи дрона. За інформацією СБУ, викликані парамедики так і не допомогли окупантам.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Як зрозуміло з оприлюдненого відео, йдеться про позицію росіян на частково підтопленому лівобережжі Дніпра. З розмови окупантів випливає, що вони запитують своїх колег щодо дрона, який з'явився в небі, чи це "свої". Ті ж відповіли заперечно. За мить БПЛА скинула два ВОГи і росіяни закричали про те, що трьох із них поранено, один – у тяжкому стані.
- Аааааа, Спартанец, я засранец!!!!
бо всеодно
всі будете тут знищені 😠