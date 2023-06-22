УКР
СБУ перехопила розмову окупантів, які потрапили під вогонь ударного дрона. ВIДЕО

Оперативна група Головного Управління СБУ в АР Крим відпрацювала позицію росіян поблизу Херсону, коли ті намагалися сісти у човен. Співробітники СБУ зафіксували їхні переговори в момент роботи дрона. За інформацією СБУ, викликані парамедики так і не допомогли окупантам.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Як зрозуміло з оприлюдненого відео, йдеться про позицію росіян на частково підтопленому лівобережжі Дніпра. З розмови окупантів випливає, що вони запитують своїх колег щодо дрона, який з'явився в небі, чи це "свої". Ті ж відповіли заперечно. За мить БПЛА скинула два ВОГи і росіяни закричали про те, що трьох із них поранено, один – у тяжкому стані.

Автор: 

ліквідація (4356) СБУ (13251) перехоплення (360)
Топ коментарі
+21
Ібо нєхєр по кущерям укаїнським шастати!
показати весь коментар
22.06.2023 18:49 Відповісти
+18
показати весь коментар
22.06.2023 19:06 Відповісти
+17
Спартанці таких зі скелі скидали.
показати весь коментар
22.06.2023 18:51 Відповісти
azh dva raza posmotrel - zhal vtaraja "posilka" dala osechku
показати весь коментар
22.06.2023 18:48 Відповісти
Ібо нєхєр по кущерям укаїнським шастати!
показати весь коментар
22.06.2023 18:49 Відповісти
Браконьеры лапотные.
показати весь коментар
22.06.2023 19:04 Відповісти
Спартанці таких зі скелі скидали.
показати весь коментар
22.06.2023 18:51 Відповісти
Ну ти ж бачиш, що деякі виживали...
показати весь коментар
22.06.2023 20:10 Відповісти
Цікаво, а яка мережа зв'язку в окопі забеспечує з'єднення.
показати весь коментар
22.06.2023 18:52 Відповісти
в даному випвдку мережа Baofeng. А може навіть Quansheng.
показати весь коментар
22.06.2023 19:17 Відповісти
На подив дуже грамотне спілкування. Все по справі.
показати весь коментар
22.06.2023 18:53 Відповісти
рашисти багато чому навчились,це визнають наші як воїни ,так і командування
показати весь коментар
22.06.2023 19:06 Відповісти
Жалко. Вторая не разорвалась((((
показати весь коментар
22.06.2023 18:54 Відповісти
Впала у воду.
показати весь коментар
22.06.2023 19:05 Відповісти
Сподіваємося що 300-ті перетворилися в 200-тих.
показати весь коментар
22.06.2023 18:54 Відповісти
Попадання брудної води у рану суттево погіршує перебіг лікування, особливо якщо не одразу попадаєш до медиків.
показати весь коментар
22.06.2023 19:35 Відповісти
Ишь ты как разгавкались!
показати весь коментар
22.06.2023 19:03 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 19:06 Відповісти
Херовий з тебе спартанець!! Вищиш, як фінікієць!!
показати весь коментар
22.06.2023 19:07 Відповісти
Друга нажаль не спрацювала ...Так небува такого щоб одну скинули а вибухів було два
показати весь коментар
22.06.2023 19:07 Відповісти
Дуже-дуже жаль, що лише 300-ті, але будемо надіяться, що вони поклали сємки в кармани, і буде тобі враже, як відьма скаже
показати весь коментар
22.06.2023 19:26 Відповісти
- Спартанец, я каскад......
....................................................
- Аааааа, Спартанец, я засранец!!!!
показати весь коментар
22.06.2023 19:47 Відповісти
А вы точно уверены, шо это не три говорящие златые рыбки?
показати весь коментар
22.06.2023 22:05 Відповісти
Візжит как свіня перед тем как єйо зарєжут.
показати весь коментар
22.06.2023 22:27 Відповісти
Кацапи , сидіть вдома і не шукайте проблем на свою балду в Украіні ,
бо всеодно
всі будете тут знищені 😠
показати весь коментар
23.06.2023 00:56 Відповісти
Вначале мы им сбросили микрофон...
показати весь коментар
23.06.2023 13:48 Відповісти
 
 