Куди зник 501-й батальйон морпіхів із Бердянська? // Без цензури. ВIДЕО
Сьогодні в інтерв’ю "Без цензури" на Цензор.НЕТ йтиметься про 501-й окремий батальйон морської піхоти 36-ї окремої морської піхоти ВМС ЗСУ. Гостя Марини Данилюк-Ярмолаєвої – Анастасія Грановська. Її чоловік – морпіх 501-го батальйону Ренат Хайруллін – захищав Маріуполь і перебуває в російському полоні з весни 2022 року.
За цей час Анастасія мусила вивчити нову для себе сферу правового захисту, і Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала в дружини захисника, в якому статусі зараз перебувають наші полонені, а також – що саме розслідує ДБР щодо них та чого саме стосується кримінальне провадження.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Claudia Smith #555257
показати весь коментар23.06.2023 19:09 Відповісти Посилання
+15 1turok
показати весь коментар23.06.2023 19:14 Відповісти Посилання
+6 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар23.06.2023 19:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і ще цивільних як мінімум 23 тис в лапах у ворога.
і дітей безмірно((((
Де Ви прочитали, що "Червоний Хрест" займається макими питаннями? Вам про це сказав Найвєлічайший лідор? Вони з дозволу тієї чи іншої сторони можуть допомогли і все. Можливо Боневтік мав на увазі "Зелений Хрест", якийсь їхній про яекий ми не знаємо? Тут не до жартів, але подивіться на цю організауцію і її повноваження. Як так можна брехати?
бо заяві від когось, хто зареєстрований тут тільки 5 місяців назад вірити складно....
В чём загадка сюжета?