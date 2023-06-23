Куди зник 501-й батальйон морпіхів із Бердянська? // Без цензури. ВIДЕО

Сьогодні в інтерв’ю "Без цензури" на Цензор.НЕТ йтиметься про 501-й окремий батальйон морської піхоти 36-ї окремої морської піхоти ВМС ЗСУ. Гостя Марини Данилюк-Ярмолаєвої – Анастасія Грановська. Її чоловік – морпіх 501-го батальйону Ренат Хайруллін – захищав Маріуполь і перебуває в російському полоні з весни 2022 року.

За цей час Анастасія мусила вивчити нову для себе сферу правового захисту, і Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала в дружини захисника, в якому статусі зараз перебувають наші полонені, а також – що саме розслідує ДБР щодо них та чого саме стосується кримінальне провадження.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

