Куди зник 501-й батальйон морпіхів із Бердянська? // Без цензури. ВIДЕО

Сьогодні в інтерв’ю "Без цензури" на Цензор.НЕТ йтиметься про 501-й окремий батальйон морської піхоти 36-ї окремої морської піхоти ВМС ЗСУ. Гостя Марини Данилюк-Ярмолаєвої – Анастасія Грановська. Її чоловік – морпіх 501-го батальйону Ренат Хайруллін – захищав Маріуполь і перебуває в російському полоні з весни 2022 року.

За цей час Анастасія мусила вивчити нову для себе сферу правового захисту, і Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала в дружини захисника, в якому статусі зараз перебувають наші полонені, а також – що саме розслідує ДБР щодо них та чого саме стосується кримінальне провадження.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ військовополонених українців, - Лубінець

В полоні досі перебуває близько 700 азовців і від 8000 до 10000 українських воїнів. їх кожен день мучать, катують, а зелена влада поклала на них болт. із своїми гогілашвілі, із своїми будановими, єрмаками, із оон, червоним хрестом і т.д.
і ще цивільних як мінімум 23 тис в лапах у ворога.
і дітей безмірно((((
23.06.2023 19:09 Відповісти
Набагато важливіше ЯК потрапила в полон така кількість наших воїнів. Але про це тиша. "Не розгойдуйте човен"?
23.06.2023 19:14 Відповісти
Червоний Хрест наразі нашими полоненими не опікується від слова зовсім. Кажуть, їх не допускають російські посадовці.
23.06.2023 19:24 Відповісти
Я не сторонник зелених але треба бути чесним.. пошукай на цензорі статтю про розмову міністра з міжнародним червоним *************.. саме червоний хрест по міжнародним законам опікується полоненими.
23.06.2023 19:18 Відповісти
Товари́ство Черво́ного Хреста́ Украї́ни - всеукраїнська, добровільна, гумнітарна організація, яка допомагає державі у наданні гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує допомогу найменш соціально захищеним верствам населення.
Де Ви прочитали, що "Червоний Хрест" займається макими питаннями? Вам про це сказав Найвєлічайший лідор? Вони з дозволу тієї чи іншої сторони можуть допомогли і все. Можливо Боневтік мав на увазі "Зелений Хрест", якийсь їхній про яекий ми не знаємо? Тут не до жартів, але подивіться на цю організауцію і її повноваження. Як так можна брехати?
23.06.2023 20:15 Відповісти
Була цифра близько 2 500
23.06.2023 19:28 Відповісти
Не потрібно потрапляти в полон і не будуть катувати. Кацапів в рази менше в нашому полоні.
23.06.2023 19:44 Відповісти
а можна якесь хоч більше менше РЕАЛЬНЕ і ОБ'ЄКТИВНЕ розслідування цій заявці про ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ полонених українських військових?

бо заяві від когось, хто зареєстрований тут тільки 5 місяців назад вірити складно....
23.06.2023 20:35 Відповісти
Какие 10000ть тысяч? 10000 - это разве что все, как военные, так и гражданские…
23.06.2023 19:46 Відповісти
Результатом оточення Маріуполя і наших військових є зрадницькі дії влади по розмінуванню Чонгара і Перекопа.
23.06.2023 20:17 Відповісти
Сдался а плен.
23.06.2023 20:19 Відповісти
Такі прямо овечки. "Залиште зброю і ********** ми ідемо на підмогу." В таку хрень можливо повіривби школяр, а не військовий. З самого початку здогадувались, що їх везуть в полон і "Відповідно до ч.2 ст. 24 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК України злочин визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо припускала настання цих наслідків."
23.06.2023 20:31 Відповісти
Та х*лє там голову грузити?- продали в Омані (чи ще десь ??) українськи території путіну, а їм військові, азовці, інші українськи патріоти заважали.. ось і поздавали хлопців.
23.06.2023 20:38 Відповісти
Куди зник,куди зник.Сказав би я куди він зник,так капцями закидають.Може його в загалі не було.
23.06.2023 20:59 Відповісти
Д'єрьмак их экстрадировал.
В чём загадка сюжета?
23.06.2023 23:44 Відповісти
 
 