Підрозділи Волинської бригади тероборони нищать ворожі об’єкти дронами-камікадзе. ВIДЕО
Хлопці з Волинської тероборони дуже влучно завели свій FPV дрон-камікадзе в бліндаж до окупантів у населеному пункті Діброва Луганської області.
Підрозділи Волинської бригади тероборони швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах на сході України FPV-дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.
