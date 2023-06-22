УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 320 2

Підрозділи Волинської бригади тероборони нищать ворожі об’єкти дронами-камікадзе. ВIДЕО

Хлопці з Волинської тероборони дуже влучно завели свій FPV дрон-камікадзе в бліндаж до окупантів у населеному пункті Діброва Луганської області.

Підрозділи Волинської бригади тероборони швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах на сході України FPV-дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Перша думка: а що я мамі скажу?"- інтерв’ю з бійцем морської піхоти, який втратив ногу і повернувся на фронт. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5291) Луганська область (4919)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пошпаклювали кацапами стіни ))
показати весь коментар
22.06.2023 20:50 Відповісти
З Богом, хлопчики
показати весь коментар
22.06.2023 21:42 Відповісти
 
 