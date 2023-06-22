Підрозділи Волинської бригади тероборони нищать ворожі об’єкти дронами-камікадзе. ВIДЕО

Хлопці з Волинської тероборони дуже влучно завели свій FPV дрон-камікадзе в бліндаж до окупантів у населеному пункті Діброва Луганської області.

Підрозділи Волинської бригади тероборони швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах на сході України FPV-дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.

