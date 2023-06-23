Нічні вибухи у російському Курську. ВIДЕО

Уночі в російському Курську пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис камер спостереження, які зафіксували звуки вибухів.

