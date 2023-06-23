УКР
Нічні вибухи у російському Курську. ВIДЕО

Уночі в російському Курську пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис камер спостереження, які зафіксували звуки вибухів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили про збиття безпілотника над Курськом

вибух (4595) росія (67301) Курськ (1194)
+8
єто хлопкі їм же заборонили називати- вибухи.
23.06.2023 09:26 Відповісти
+7
23.06.2023 09:29 Відповісти
+6
Хлопки па плану, хотя немного тревожна, уезжать то некуда, все тут так по домашнему.
23.06.2023 09:32 Відповісти
єто хлопкі їм же заборонили називати- вибухи.
23.06.2023 09:26 Відповісти
Пахлопаєм, пахлопаєм
І ножками патопаєм
23.06.2023 09:29 Відповісти
23.06.2023 09:29 Відповісти
Хлопки па плану, хотя немного тревожна, уезжать то некуда, все тут так по домашнему.
23.06.2023 09:32 Відповісти
..закоротке аудіо - бо начебто починалася кононада
23.06.2023 09:34 Відповісти
Може його пора затопити, так як однойменну субмарину!
23.06.2023 09:45 Відповісти
Гімно не тоне...
23.06.2023 10:30 Відповісти
Взагалі то Курськ - Україна. В околицях Рильська люди говорять українською чистіше киян. Плюс села Іванівка, Степанівка, Мазепівка і інш.
23.06.2023 11:32 Відповісти
В Рильську живуть мої (бувші) кращі друзі. Вона з Умані. Об<идва освітчні інтелегентні люди... але ваааата...(((
23.06.2023 12:28 Відповісти
а який там вiйськовий обйект? Military factory?
23.06.2023 16:32 Відповісти
 
 