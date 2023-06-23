ССО знищують ворожу техніку на Півдні. ВIДЕО
У мережі опубліковані кадри роботи операторів ударних БпАК 73 морського центру ССО України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за декілька днів, вдалими скидами наші воїни знищили 8 одиниць техніки окупантів.
"Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника", - зазначає один з операторів БПЛА.
Русня це давно зрозуміла, а от наш яйцесяйний ніяк до простої думки не дійде.
Цікаво, це він такий "тупий" за наші гроші або за рублі? Скоріше одночасно.
Дот не є герметичний. Там є вогневі точки і їх легко знищити дронами. Вже не кажучи за м'ясо. У вас просто уяви немає і ви через це думаєте що точність в дрона така як в артилерії тобто кудись туди і може один з сотні попаде. Но дрон це високоточна зброя яка може зависнути на місці та чекати-моніторити поки відкриють двері. Чи попасти в ціль розміром пари сантиметрів. Попасти кумулятивною струєю і пропалити метри металу. Утворивши діру в яку залетять інші дрони.
Це по-перше.
По-друге, у кожному ДОТі має бути схованка для БК, води і їжі на місяці, а також система підземних турелей. Тому що у насиченій дронами місцевості будь-яка спроба поповнити запаси і ОС буде закінчуватись втратою запасів, транспорту і ОС.
Факт в тому, що вони дуже сильно змінюють картину бою.
Без дронів артилерія короткозора. Вам потрібні будуть мільйони і мільйони снарядів, десятки тисяч стволів і сотні розвідників-смертників, щоб завдати такої ж шкоди, як декілька дивізіонів, озброєних високоточними снарядами і розвідувальними дронами.
Думаєте в армії ситуація краще? Типу там є спеціалісти і т.п.. Там все ще гірше бо тих тупнів вчили, а переучуватись це складніше чим вчитись щось нове. Як наслідок замість того щоб купувати сотні тисяч дронів ці генії просять леопарди та інший мусор який знищується парою дронів, а коштує як десятки тисяч дронів.
Дрон за тисячі доларів легко знищує техніку на мільйони.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: