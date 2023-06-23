УКР
ССО знищують ворожу техніку на Півдні. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри роботи операторів ударних БпАК 73 морського центру ССО України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за декілька днів, вдалими скидами наші воїни знищили 8 одиниць техніки окупантів.

"Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника", - зазначає один з операторів БПЛА.

+2
Війна поступово перетворюється на дронову. У кого більша кількість і кращі, той і перемагає.
Русня це давно зрозуміла, а от наш яйцесяйний ніяк до простої думки не дійде.
Цікаво, це він такий "тупий" за наші гроші або за рублі? Скоріше одночасно.
23.06.2023 09:49
+2
Краса.

Дрон за тисячі доларів легко знищує техніку на мільйони.
23.06.2023 10:08
+2
Один спеціальний "Дрон для знищення бетонного триповерхового ДОТа"
23.06.2023 10:09
Скільки треба дронів для знищення бетонного триповерхового ДОТа?
23.06.2023 10:00
Один спеціальний "Дрон для знищення бетонного триповерхового ДОТа"
23.06.2023 10:09
Виписуйте на аліекспрес, тільки не переплутайте.
23.06.2023 10:11
А скільки в тому доті м'яса? Ось стільки треба дронів.

Дот не є герметичний. Там є вогневі точки і їх легко знищити дронами. Вже не кажучи за м'ясо. У вас просто уяви немає і ви через це думаєте що точність в дрона така як в артилерії тобто кудись туди і може один з сотні попаде. Но дрон це високоточна зброя яка може зависнути на місці та чекати-моніторити поки відкриють двері. Чи попасти в ціль розміром пари сантиметрів. Попасти кумулятивною струєю і пропалити метри металу. Утворивши діру в яку залетять інші дрони.
23.06.2023 10:12
Залежить від конструкції ДОТа. Якщо амбразури відкриті, вистачить трьох.
Це по-перше.
По-друге, у кожному ДОТі має бути схованка для БК, води і їжі на місяці, а також система підземних турелей. Тому що у насиченій дронами місцевості будь-яка спроба поповнити запаси і ОС буде закінчуватись втратою запасів, транспорту і ОС.
23.06.2023 10:15
В данному прикладі дрони безсилі. Не треба робити з дронів "вундерваффе" - це інша крайність "весільних", бо вже вимірюють Леопард-2 в Мавіках. Залужний коли писав що йому треба для наступу чомусь перелічив сотні танків, арти, ББМ, але жодного квадрокоптера, мабуть не в курсі людина.
23.06.2023 10:26
Цінність дронів буде визначена післяопераційним аналізом.
Факт в тому, що вони дуже сильно змінюють картину бою.
23.06.2023 10:36
Це лише один з елементів ******** війни. Без нього буде важко, але це не геймчейнджер, яким, наприклад, були Хаймарси. Уявіть що дронів не стало, Китай закрив експорт. А потім уявіть, що нема снарядів для арти. В якій ситуації фронт вистоїть?
23.06.2023 11:03
Армія - це організм. Не можна сказати, що печінка важливіша за нирки, і тому без нирок можна обійтись.
Без дронів артилерія короткозора. Вам потрібні будуть мільйони і мільйони снарядів, десятки тисяч стволів і сотні розвідників-смертників, щоб завдати такої ж шкоди, як декілька дивізіонів, озброєних високоточними снарядами і розвідувальними дронами.
23.06.2023 11:06
Звичайно що не вкурсі. Коли він вчився то мавіків НЕ БУЛО! І тому він перерахував те що йому потрібно згідно того що він вчив. Розумієте що перевчатись це дуже важко?
23.06.2023 10:45
два дрони: один із яйцями по 17, а інший в кевларовому шоломі та з барабаном
23.06.2023 10:17
Проблема не скільки в ньому, скільки в тупості та закостенілості самого бидла. Проведіть опитування для себе і зрозумієте що більшість уявлення немає про можливості дронів.

Думаєте в армії ситуація краще? Типу там є спеціалісти і т.п.. Там все ще гірше бо тих тупнів вчили, а переучуватись це складніше чим вчитись щось нове. Як наслідок замість того щоб купувати сотні тисяч дронів ці генії просять леопарди та інший мусор який знищується парою дронів, а коштує як десятки тисяч дронів.
23.06.2023 10:14
"Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело:
23.06.2023 15:36
 
 