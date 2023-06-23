УКР
6 381 7

FVP-дрон знищив російський "Урал". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе влучив у російську військову вантажівку.

Відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російський Урал вирішив не поступатися дорогою нашій FVP-пташці. Як кажуть на Росії: "Хазяїн барин", - пише Бутусов у коментарі.

Бутусов Юрій (3642) дрони (5323)
жги тварей мокшанских...Бог увидит снаряды крупней пришлет
23.06.2023 10:40 Відповісти
Добрий день, ми з України ))
23.06.2023 10:43 Відповісти
Бажано було б на плацу вишикуватись всім особовим складом...
23.06.2023 10:48 Відповісти
Прямо в крышу кабины, водитель или мертв или до конца жизни будет обсираться от любого громкого звука.
23.06.2023 10:49 Відповісти
феєрично!
23.06.2023 12:07 Відповісти
Какая встреча, прям в засос
23.06.2023 12:13 Відповісти
водиле и пассажиру (если был) - кранты)
23.06.2023 13:36 Відповісти
 
 