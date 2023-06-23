FVP-дрон знищив російський "Урал". ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе влучив у російську військову вантажівку.
Відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російський Урал вирішив не поступатися дорогою нашій FVP-пташці. Як кажуть на Росії: "Хазяїн барин", - пише Бутусов у коментарі.
