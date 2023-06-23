Снаряд влучає у двох російських окупантів. ВIДЕО
Артилеристи влучили у двох окупантів, що бігли польовою дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майже прямого влучання снаряду опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+27 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар23.06.2023 12:34 Відповісти Посилання
+21 акаб акабіч
показати весь коментар23.06.2023 12:33 Відповісти Посилання
+19 jack nicholson
показати весь коментар23.06.2023 12:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
люся, де ти, памагі мальчікам
- Придурок! Эта не тваи ноги!!!
А точність феноменальна.
Раптом прилетів снаряд,),,,)),,,,
Слава нашім ЗСУ!,,,,,,,,,,
"Слишишь, как кобзон пойот?"
"Слишу, і што?"
"І всьо.."
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майже прямого влучання снаряду опублікований у соцмережах. Джерело:
По твоему психиатрическому мнению артиллеристы бегают километров за 20 со снарядами чтобы сделать закладку?