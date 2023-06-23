УКР
Снаряд влучає у двох російських окупантів. ВIДЕО

Артилеристи влучили у двох окупантів, що бігли польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майже прямого влучання снаряду опублікований у соцмережах.

Топ коментарі
+27
Це добре -- перед смертю потіли .
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
+21
кросівоє.
люся, де ти, памагі мальчікам
показати весь коментар
23.06.2023 12:33 Відповісти
+19
Два кацапа йдуть по дорозі. Один одного питає:
"Слишишь, как кобзон пойот?"
"Слишу, і што?"
"І всьо.."
показати весь коментар
23.06.2023 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кросівоє.
люся, де ти, памагі мальчікам
показати весь коментар
23.06.2023 12:33 Відповісти
Нє*** шастать.
показати весь коментар
23.06.2023 12:49 Відповісти
"Нюра ! Нюра ! Гдє наши білєти ?" - "Маскі в опєрє".
показати весь коментар
23.06.2023 12:54 Відповісти
Це добре -- перед смертю потіли .
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
В качестве аккомпанемента тут бы подошел припев Пирятина про арту
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
Від кацапів навіть лаптів не залишилось
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 13:17 Відповісти
Memento mori
показати весь коментар
23.06.2023 12:35 Відповісти
Тельбухи по деревах розлетілися!!! Як тепер їх хробакам діставати?
показати весь коментар
23.06.2023 12:36 Відповісти
- Ф-фу-у-у... Еле ноги унёс!
- Придурок! Эта не тваи ноги!!!
показати весь коментар
23.06.2023 13:01 Відповісти
Они улетели...чао.
показати весь коментар
23.06.2023 12:36 Відповісти
Прийняв на груди.
показати весь коментар
23.06.2023 12:37 Відповісти
Тю, а шо случилася?
показати весь коментар
23.06.2023 12:39 Відповісти
Снаряд жалко...
показати весь коментар
23.06.2023 12:42 Відповісти
Судячі з усього то був постріл з гранатомету.
показати весь коментар
23.06.2023 14:03 Відповісти
Нажаль тільки в двох. Краще булоб в усіх.
показати весь коментар
23.06.2023 12:44 Відповісти
Какая прелесть)
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
Не жаліють вже снарядів, але економлять... респект!
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
Но шо як погостювали підри?
показати весь коментар
23.06.2023 12:46 Відповісти
Не жаліють вже снарядів, але економлять... респект..
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
Снайпери, бляха... В десяточку!
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
Здоров"я усопшим))!!
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
А бігали б в "родных ******", такого б не було. Але довести до того орківського бидла звичайну істину виявляється поки неможливим процесом, навіть на наглядному прикладі
показати весь коментар
23.06.2023 12:49 Відповісти
Утонули бы бухими в деревянном домике с дыркой в полу. Нация без будущего. Что дома сдонешь, что на чужбине...
показати весь коментар
25.06.2023 13:47 Відповісти
А кажуть біг корисний для здоров'я. Виявляється не всім.
А точність феноменальна.
показати весь коментар
23.06.2023 12:52 Відповісти
Йшов свинособак Атряд,
Раптом прилетів снаряд,),,,)),,,,
показати весь коментар
23.06.2023 12:56 Відповісти
Перетворив він їх в труху,),
Слава нашім ЗСУ!,,,,,,,,,,
показати весь коментар
23.06.2023 16:48 Відповісти
Два кацапа йдуть по дорозі. Один одного питає:
"Слишишь, как кобзон пойот?"
"Слишу, і што?"
"І всьо.."
показати весь коментар
23.06.2023 12:59 Відповісти
Там кращі цілі в наявності - капоніри у посадці І у них стоїть якась техніка!
показати весь коментар
23.06.2023 12:59 Відповісти
Угу, это, видимо, пристрелочный выстрел как раз по тех капонирах, просто два зверька вовремя прогуляться решили.
показати весь коментар
25.06.2023 18:59 Відповісти
Надеюсь не Экскалибуром стреляли! И надеюсь чтоу союзники и спонсоры никогда этого видео не увидят! Если только это не генерал с замом полковником убегали от грозного дрона.
показати весь коментар
23.06.2023 13:00 Відповісти
Не, ну на счет "Эскалибура" ты загнул. Кто же будет минимум 80К$ на двух свинособак тратить? А обычный 152 мм. за 2,5К$ - самое то.
показати весь коментар
23.06.2023 13:16 Відповісти
Звісно, для свинособак це задорого, але хай вони не відчувають, що ми для них чогось жаліємо. Квіток на Кобзона за дві з половиною тисяч баксів на двох? Та будь ласка, гості дарагіїя!
показати весь коментар
23.06.2023 13:37 Відповісти
угомонись, єто фугасная закладка
показати весь коментар
23.06.2023 14:42 Відповісти
Именно закладка, правильно. Сначала закладывают снаряд и заряд в ствол, а потом доставляют на место подрыва.
показати весь коментар
25.06.2023 13:56 Відповісти
не в ствол а в обочину
показати весь коментар
25.06.2023 16:06 Відповісти
По твоему психиатрическому мнению артиллеристы бегают километров за 20 со снарядами чтобы сделать закладку?
показати весь коментар
25.06.2023 17:36 Відповісти
при чём тут артиллеристы?полно случаев ходжения орков по собственным закладкам
показати весь коментар
25.06.2023 21:09 Відповісти
Угу. Рисковать группой, закладывая фугас для 3,14дорских танчиков, а потом тупо его израсходовать на двух свинособак. Да ты тактик ну просто межгалактического масштаба, тебе прямая дорога в ГенШтаб. Только не ЗСУ.
показати весь коментар
25.06.2023 19:02 Відповісти
это пехотный фугас а не противотанковый.
показати весь коментар
25.06.2023 21:07 Відповісти
Голлівуд мовчки курить осторонь... орки телепортувалися у майбутнє
показати весь коментар
23.06.2023 13:17 Відповісти
Абратно в савецкий саюз за пламбером по 20 копеек.
показати весь коментар
25.06.2023 13:53 Відповісти
Нашими краєвидами любовалися.
показати весь коментар
23.06.2023 13:20 Відповісти
а як би там були живі люди !
показати весь коментар
23.06.2023 13:22 Відповісти
Здоров"я усопшим))!!
показати весь коментар
23.06.2023 13:24 Відповісти
....и хорошего настроения
показати весь коментар
23.06.2023 13:24 Відповісти
Уже ніхто нікуди не біжить.
показати весь коментар
23.06.2023 13:28 Відповісти
Не встигли до опорного,в ньому що пусто, ніби не знищений.
показати весь коментар
23.06.2023 13:40 Відповісти
Зате на власні похорони встигли
показати весь коментар
24.06.2023 05:34 Відповісти
И оторванные ванькины ножки вдруг быстро сами побежали по дорожке.....
показати весь коментар
23.06.2023 13:44 Відповісти
Встречайте, суки, своих папок!
показати весь коментар
23.06.2023 13:58 Відповісти
za to predsedatelj selsoveta pelmeni prineset, vo
показати весь коментар
24.06.2023 00:45 Відповісти
А чого кацапи розляглись? Притомились? Чи вони думають, що хтось інший буде шукати їхні яйця та кінцівки?
показати весь коментар
23.06.2023 14:54 Відповісти
так і хочеться крикнути : постой. Куда бєжиш дурашка? астанавісь. Спроси себя перед смертью : какого хера ти здесь деєлаешь, что ті тут потерял?
показати весь коментар
23.06.2023 16:38 Відповісти
Отделались легкой смертью 😁
показати весь коментар
23.06.2023 23:45 Відповісти
А немає чого по нашій землі бігати всяким підарам !
показати весь коментар
24.06.2023 09:42 Відповісти
 
 