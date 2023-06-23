УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5568 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 390 9

Дрон-камікадзе знищує позицію окупантів під мостом. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів-камікадзе знищили обладнану під мостом позицію російських окупантів.

Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Блискуча парна робота операторів двох FPV-дронів. Перший безпілотник виявив приховану позицію окупантів під мостом, а другий своєю чергою майстерно її знищив", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FVP-дрон знищив російський "Урал". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18514) знищення (8040) Бутусов Юрій (3642) дрони (5323)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи і кавкнути не вспіли
показати весь коментар
23.06.2023 14:37 Відповісти
Зато какнули....
показати весь коментар
23.06.2023 15:32 Відповісти
Бризгамі савєцкава шампанскава
показати весь коментар
23.06.2023 15:33 Відповісти
Сидели под мостом, никого не трогали... Куды бедному христианину податься?
показати весь коментар
23.06.2023 14:53 Відповісти
У аборигенів Нової Гвінеї європейські дослідники зафіксували цікавий звичай: коли вони будували новий "чоловічий" будинок то у яму з опорним стовпом садили полоненого який охоплював стовп руками і ногами І засипали його землею Він повинен був "вічно тримать опору будинку" - щоб та не завалилася
Тут - те саме Дух убитих окупантів буде вічно стерегти міст в Україні
показати весь коментар
23.06.2023 14:53 Відповісти
містика
показати весь коментар
23.06.2023 14:55 Відповісти
а у нас можна привьязувати стукачiв московського ФСБ до трансформаторiв?
показати весь коментар
23.06.2023 16:36 Відповісти
пропоную попів з РПЦ МП
показати весь коментар
23.06.2023 16:46 Відповісти
"В сортірє найдьом, значіт в сортірє замочім".
показати весь коментар
13.09.2023 10:21 Відповісти
 
 