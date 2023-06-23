Дрон-камікадзе знищує позицію окупантів під мостом. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дронів-камікадзе знищили обладнану під мостом позицію російських окупантів.
Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Блискуча парна робота операторів двох FPV-дронів. Перший безпілотник виявив приховану позицію окупантів під мостом, а другий своєю чергою майстерно її знищив", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут - те саме Дух убитих окупантів буде вічно стерегти міст в Україні