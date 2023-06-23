Дрон-камікадзе знищує позицію окупантів під мостом. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів-камікадзе знищили обладнану під мостом позицію російських окупантів.

Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Блискуча парна робота операторів двох FPV-дронів. Перший безпілотник виявив приховану позицію окупантів під мостом, а другий своєю чергою майстерно її знищив", - пише Бутусов у коментарі до відео.

