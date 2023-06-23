Путінський олігарх Пригожин про "8 лет бомбили Донбасс": "Мы били по ним, они били по нам". ВIДЕО

Путінский олігарх Євген Пригожин розповів, що обстріли на Донбасі в період з 2014 року мали різну інтенсивність і, у більшості випадків, це був а взаємний "обмен боеприпасами" між позиціями армії РФ та українськими підрозділами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це терорист Пригожин розповів на відеозаписі, що опублікований у соцмережах.

"Ми били по них, вони били по нас. Все це відбувалося вісім довгих років з 2014 року по 2022 рік. Інтенсивність "обміну боєприпасами" була різною, але на момент початку СВО нічого неординарного не відбувалося. Це зараз вже Міноборони намагається обдурити росіян та президента і розповідає історію про те, як українці з усім блоком НАТО готували напад на Росію", - каже Пригожин.

