11 131 45

Путінський олігарх Пригожин про "8 лет бомбили Донбасс": "Мы били по ним, они били по нам". ВIДЕО

Путінский олігарх Євген Пригожин розповів, що обстріли на Донбасі в період з 2014 року мали різну інтенсивність і, у більшості випадків, це був а взаємний "обмен боеприпасами" між позиціями армії РФ та українськими підрозділами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це терорист Пригожин розповів на відеозаписі, що опублікований у соцмережах.

"Ми били по них, вони били по нас. Все це відбувалося вісім довгих років з 2014 року по 2022 рік. Інтенсивність "обміну боєприпасами" була різною, але на момент початку СВО нічого неординарного не відбувалося. Це зараз вже Міноборони намагається обдурити росіян та президента і розповідає історію про те, як українці з усім блоком НАТО готували напад на Росію", - каже Пригожин.

Топ коментарі
+9
там на початку про Зеленського гарна фраза! що той був готовий договарюватись ще до вторгнення на умовах москви!
23.06.2023 15:20 Відповісти
+7
і нах воно на цензорі?
23.06.2023 15:24 Відповісти
+7
Как говорил Арни в фильме - ********- :" А ты смешной, я убью тебя последним"
23.06.2023 15:25 Відповісти
Так це ж сьогодні вже було
23.06.2023 15:18 Відповісти
там на початку про Зеленського гарна фраза! що той був готовий договарюватись ще до вторгнення на умовах москви!
23.06.2023 15:20 Відповісти
Проблема в тому, що це загалом рашистський вкид.
23.06.2023 15:24 Відповісти
Оман чий вкид?
23.06.2023 15:28 Відповісти
Хто "рашистський вкид"? Обережніше, президент все таки.
23.06.2023 15:29 Відповісти
І нафіга це лайно тягнути у новини?
23.06.2023 15:20 Відповісти
В новинах або це лайно, або зелене
23.06.2023 15:22 Відповісти
Когда % подобной х...ты зашкаливает в инфопространстве ,включая и телеги - значит это кому то нужно. За сегодня на цензоре это уже вторая статья - цензор играет в туже игру что и все.
Хомячков разводят на мягком, по обе стороны.
23.06.2023 15:46 Відповісти
і нах воно на цензорі?
23.06.2023 15:24 Відповісти
А мені подобається як вони там між собою гризуться.
23.06.2023 15:24 Відповісти
Ніхто там не гризеться (в тому сенсі, в якому нам би це було хоч якось вигідно), це координовані рашистські вкиди.
23.06.2023 15:25 Відповісти
Вкид, але для внутрішньої аудиторії, нас він ніяким боком не чипає, тому нехай собі жабогадюкаються.
23.06.2023 15:35 Відповісти
Навряд чи це вкид. Скоріше - виклик кацапській пропаганді .
Те що каже пригожин , на паРаші підпадає під статтю - дискредитація армії і сво .. По суті - він розніс в пух і прах наративи ***** .
Схоже , повару скоро теж принесуть статуетку .
23.06.2023 16:24 Відповісти
Никто ему никакую статуэтку не принесёт. Если нужно было бы, то давно бы уже. Пока они только вооружают и полностью финансируют его смертников т.н. "вагнеровцев".А по-другому этих смертников-камикадзе из-за их стиля войны никак не назвать. Или вы думаете, они колдуют для себя БК и таким образом вооружаются в т.ч. и тяжёлой техникой, или им их выдают с оф.рос.мин.обороны? Ответ очевиден. В общем, вся его критика- всё это чушь собачья. Как можно быть таким наивным, чтобы верить в проявление свободы слова в диктаторских режимах (тем-более вовремя войны)?
Хватит уже. Давно пора включать критическое мышление.
23.06.2023 17:08 Відповісти
Тут викладено лише епізод зі сказаного поваром . А ось короткий зміст всього його повного 30 хвилинного інтерв'ю . Це що , схоже на ефесбешний вкид . ?
-------------------------------------------------
- 8 лет Донбасс разворовывался и "распиливался" - "кураторами", олигархами, сотрудниками АП (Сурков, Козак) и т.д.;
- в "Корпусах" НМ ЛДНР "кураторы" развели практику "мёртвых душ";
- 8 лет шли бои малой интенсивности со взаимными обменами ударами, никакой агрессии Украины и НАТО не планировалось;
- в Сирии был "позор российской армии", самолеты залетали в чужое воздушное пространство (намёк на инцидент с Су-24М), генералы получали "Звезду Героя" за полёт на командном самолёте "с кожаным креслом и полированным столом" в Хмеймим;
- СВО началось не ради целей, озвученных по телеку, а чтобы Маршал Победы вторую "Звезду Героя" получил, и чтобы олигархи, во главе с Медведчуком, активы попилили;
- "война нужна была для того, чтобы кучка тварей (военно-политическое руководство страны) просто поторжествовала и попиарилась";
- операция спланирована бездарно, Шойгу и Герасимов в первые дни положили элиту ВДВ под Гостомелем, всего потери из-за километровых колонн были "десятки тысяч";
- в ВС РФ - лизоблюдство и тотальный ******, есть две реальности - которая "на земле", и которая "у президента на столе";
- из-за плохого управления ВС РФ погибло 80% бойцов, а из-за плохого управления и снарядного голода "вместо одного бойца гибнет десять";
- всего уничтожено два "Леопарда", показанных с 30 ракурсов, а не 60;
23.06.2023 17:17 Відповісти
Я говорю, что он полностью вооружается рос. армией. Которую возглавляет шойгу, которого он типа "критикует" последними словами. И вы хотите сказать, что это не цирк? И это всё происходит публично в условиях диктаторского режима. Не смешите меня и так сильно не разочаровывайте. Я там снизу написал свою версию, почему он имеет картбланш на всё что он произносит.
23.06.2023 17:23 Відповісти
Я що , схожий на петросяна . ? Якщо вас мучать незрозумілі приступи сміху , тут я нічим зарадити не можу .
До вашого відома - пригожина озброює не шойга , а ***** , до якого в довіру втерся пригожин зі своєю птахофермою . Чи ви й це заперечите ?
Шойга виконує накази і все . Йому наказали видати повару БК , він видав , хоч і " зі скрипом " .
Якби все залежало від шойги , він би пригожину не дав би й патрона .
23.06.2023 17:39 Відповісти
.
Хорошего вы мнения о давно сговорившийся шайке кровавых бандитов и коррупционеров, которые плывут в одной лодке. Они там у вас, в ваших фантазиях, какие-то отдельные личности со своим "я" и мнением, спорящие друг друга и яростно отстаивающие своё видение ситуации. Демократией и либерализмом давно славится россия. Понятно.
Ну-ну, живите в своей параллейки и дальше....
23.06.2023 17:47 Відповісти
Не меліть дурні . !! В мене ніколи не було і не буде - хорошего мнєнія про ворога ,, де ви це побачили в моєму коментарі хз Приснилось .?
А що до пригожинського інтерв'ю - треба бути або зовсім вже ідіотом , щоб вважати що фсб схожої з ним думки , і тому доручило кухарю її озвучити . !!
От тобі й - ну ну ..
23.06.2023 20:35 Відповісти
Не треба ображати.
Так, ФСБ різного з ним думкою (з цим текстом). Але цей текст писали саме ФСБ. І не потрібно там ще шукати чорну кішку в темній кімнаті, тим більше, що її там немає.
23.06.2023 20:51 Відповісти
В россии невозможно по настоящему критиковать власть. Все кто это делал не скоординировано с кремлём уже мертвы. Этому разрешили из-за зэков. Чтобы создать хоть какую-то иллюзию что их "пахан" тоже против власти, бо по понятиям западло быть за власть. Короче, так они себя успокаивают и делают вид, что он (пригожин) такой же как они- не признающий любую власть.
23.06.2023 15:40 Відповісти
а власть никто и не критикует, х.ло то невиноват, бояре п...сы обманывают
23.06.2023 15:49 Відповісти
Ну границы какие-то всё-таки определили. Хотя про "дедушку" типо полоумного, он как-то ляпнул в порыве своего актёрского мастерства. Но в целом, там убивают и за 10% оттого, что он уже наговорил.
23.06.2023 15:53 Відповісти
Влада путлера,похитнулася.прігожин виступає прямо проти фуйла.наприклад не ми почали цю підерастичну війну.тільки дрімучі вислюки цього не помічають.
23.06.2023 19:03 Відповісти
Правильно вы говорите. Пойду сяду на свою розовую пони и поеду за своей любимой сахарной ватой.
23.06.2023 19:06 Відповісти
Де ти там опудало кацапське?скачеш на розовому поні?
23.06.2023 22:10 Відповісти
В Караганде.
23.06.2023 22:16 Відповісти
Как говорил Арни в фильме - ********- :" А ты смешной, я убью тебя последним"
23.06.2023 15:25 Відповісти
Но ведь обманул
23.06.2023 16:21 Відповісти
Перекидали бк друг другу .
23.06.2023 15:25 Відповісти
Такий розумний чолов'яга а п*дор!
23.06.2023 15:31 Відповісти
Чайковский тоже был гей и что
23.06.2023 15:33 Відповісти
Чайковський гей, а цей п.дор
23.06.2023 15:35 Відповісти
+ Ці два слова несуть різне семантичне навантаження. Гей, може бути пі*дором (відносно своїх людських якостей), а от навпаки ніколи - пі*ор він завжди пі*ор і в праяому і в переносному сенсі
23.06.2023 15:53 Відповісти
с террористами не договариваются их уничтожают
23.06.2023 15:32 Відповісти
Ну вот, а кажуть, что нет хороших русских.
23.06.2023 15:36 Відповісти
Короче, кацапы включают заднюю....
23.06.2023 15:43 Відповісти
Ошибка так думать. у врага еще много техники, боеприпасов, заводы работают круглосуточно. ху\йло начнет пытаться как то выкрутится, только после НЕСКОЛЬКИХ крупных поражений на фронте.
23.06.2023 15:53 Відповісти
З якого дива цитують це кримінальне чмо? Це шістка *****. "Нам своє робить..."
23.06.2023 16:04 Відповісти
Чувачок разгоняет ФСБешное ИПСО. Не стоит обольщаться.
23.06.2023 16:22 Відповісти
Ой не то он говорит, ой не то....
23.06.2023 16:59 Відповісти
Скоріше за всього, отримає незабаром кувалдой , ну все як йому подобаєтся. Як Жозе́ф Игна́с Гильоте́н що це зним
23.06.2023 17:53 Відповісти
Дуже цінне відео, на рашці ж до сих пір ніхто не визнав,що кацапи з 2014 в Україні, все казки про шахтарів Донбасу і впопучленців. А ще відео цінне тим, що нарешті хоть хтось на росії почав задумуватись, навіщо було починати війну. Видно він тепер задумується як закінчити цю війну, та ще й з вигодою для себе. Думаю було б цікаве кіно,як би він почав домовлятися про закінчення війни і гарантій для себе, думаю приніс би голову і шойгу і гєрасімова і голову "дєда".
23.06.2023 19:23 Відповісти
Я думав в мене дежавю а воно модер двічі відос залив ..мабуть дехвіціт новин
23.06.2023 21:00 Відповісти
 
 