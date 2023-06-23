Путінський олігарх Пригожин про "8 лет бомбили Донбасс": "Мы били по ним, они били по нам". ВIДЕО
Путінский олігарх Євген Пригожин розповів, що обстріли на Донбасі в період з 2014 року мали різну інтенсивність і, у більшості випадків, це був а взаємний "обмен боеприпасами" між позиціями армії РФ та українськими підрозділами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це терорист Пригожин розповів на відеозаписі, що опублікований у соцмережах.
"Ми били по них, вони били по нас. Все це відбувалося вісім довгих років з 2014 року по 2022 рік. Інтенсивність "обміну боєприпасами" була різною, але на момент початку СВО нічого неординарного не відбувалося. Це зараз вже Міноборони намагається обдурити росіян та президента і розповідає історію про те, як українці з усім блоком НАТО готували напад на Росію", - каже Пригожин.
Хомячков разводят на мягком, по обе стороны.
Те що каже пригожин , на паРаші підпадає під статтю - дискредитація армії і сво .. По суті - він розніс в пух і прах наративи ***** .
Схоже , повару скоро теж принесуть статуетку .
Хватит уже. Давно пора включать критическое мышление.
-------------------------------------------------
- 8 лет Донбасс разворовывался и "распиливался" - "кураторами", олигархами, сотрудниками АП (Сурков, Козак) и т.д.;
- в "Корпусах" НМ ЛДНР "кураторы" развели практику "мёртвых душ";
- 8 лет шли бои малой интенсивности со взаимными обменами ударами, никакой агрессии Украины и НАТО не планировалось;
- в Сирии был "позор российской армии", самолеты залетали в чужое воздушное пространство (намёк на инцидент с Су-24М), генералы получали "Звезду Героя" за полёт на командном самолёте "с кожаным креслом и полированным столом" в Хмеймим;
- СВО началось не ради целей, озвученных по телеку, а чтобы Маршал Победы вторую "Звезду Героя" получил, и чтобы олигархи, во главе с Медведчуком, активы попилили;
- "война нужна была для того, чтобы кучка тварей (военно-политическое руководство страны) просто поторжествовала и попиарилась";
- операция спланирована бездарно, Шойгу и Герасимов в первые дни положили элиту ВДВ под Гостомелем, всего потери из-за километровых колонн были "десятки тысяч";
- в ВС РФ - лизоблюдство и тотальный ******, есть две реальности - которая "на земле", и которая "у президента на столе";
- из-за плохого управления ВС РФ погибло 80% бойцов, а из-за плохого управления и снарядного голода "вместо одного бойца гибнет десять";
- всего уничтожено два "Леопарда", показанных с 30 ракурсов, а не 60;
До вашого відома - пригожина озброює не шойга , а ***** , до якого в довіру втерся пригожин зі своєю птахофермою . Чи ви й це заперечите ?
Шойга виконує накази і все . Йому наказали видати повару БК , він видав , хоч і " зі скрипом " .
Якби все залежало від шойги , він би пригожину не дав би й патрона .
Хорошего вы мнения о давно сговорившийся шайке кровавых бандитов и коррупционеров, которые плывут в одной лодке. Они там у вас, в ваших фантазиях, какие-то отдельные личности со своим "я" и мнением, спорящие друг друга и яростно отстаивающие своё видение ситуации. Демократией и либерализмом давно славится россия. Понятно.
Ну-ну, живите в своей параллейки и дальше....
А що до пригожинського інтерв'ю - треба бути або зовсім вже ідіотом , щоб вважати що фсб схожої з ним думки , і тому доручило кухарю її озвучити . !!
От тобі й - ну ну ..
Так, ФСБ різного з ним думкою (з цим текстом). Але цей текст писали саме ФСБ. І не потрібно там ще шукати чорну кішку в темній кімнаті, тим більше, що її там немає.