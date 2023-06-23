Зеленський провів засідання РНБО: Обговорили стан укриттів, відповідальність за корупцію в судовій системі та виконання рекомендація для членства в ЄС. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем. Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.



Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.



Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", - йдеться в повідомленні.

