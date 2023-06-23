УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5466 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 675 61

Зеленський провів засідання РНБО: Обговорили стан укриттів, відповідальність за корупцію в судовій системі та виконання рекомендація для членства в ЄС. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем. Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО через підрив окупантами дамби Каховського водосховища, - Данілов

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) РНБО (2326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
А что про барабаны говорили?
показати весь коментар
23.06.2023 15:36 Відповісти
+15
Судячи по розташуванню крісел - "головує" там д"Єрмак! Бо сидить на фоні державних клейнодів!
показати весь коментар
23.06.2023 15:43 Відповісти
+13
зуб даю, корупції нуль.
показати весь коментар
23.06.2023 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что про барабаны говорили?
показати весь коментар
23.06.2023 15:36 Відповісти
Барабаны - то другое!
показати весь коментар
23.06.2023 15:48 Відповісти
на барабанах они сыграли!
показати весь коментар
23.06.2023 15:56 Відповісти
шо, шо, мало барабанів всім нехватило, да, згадали про бубен та маракаси взяли на особливу відмітку, ну поки барабани порвуться і все затихне.
показати весь коментар
23.06.2023 16:33 Відповісти
Говорили. Барабан бил плох.
показати весь коментар
23.06.2023 17:46 Відповісти
зуб даю, корупції нуль.
показати весь коментар
23.06.2023 15:37 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 15:53 Відповісти
Про стан укриттів було б вчастно говорити ДО нападу 2022…

Нічого, ще поговоримо про це після Перемоги.

Перемога- це головне.

Карфаге потрібен бути зруйнований.

Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.06.2023 15:58 Відповісти
Про це зараз мало говорять проте вже до середини осені буде чути вголос про перенесення перемоги на невизначений термін а після зими і про неможливість перемоги над гнилим і зловонним Мордором. І причина тут якраз не в ЗСУ і навіть не в постачанні зброї що використовується на великих відстанях що здатна суттєво змінити хід війни, і затримка в літаках F-16.
Не можливо отримати перемогу над потужним ворогом коли в керівництві країни зрадники, невігласи та кловуни і на додачу купа агентів кремля. Так, якась частина зрадників і агентів уже відома, до речі, деяких просто звільнили і все, вони близькі друзі президента і його оточення, це кабздець, а скільки ще невідомо і вони постійно гадять де можуть, здають ворогу координати завезеної зброї і цим суттєво підривають обороноздатність і країни і ЗСУ. Якщо в нас є час то він і покаже як діяти.
показати весь коментар
23.06.2023 16:29 Відповісти
Ні, не так.

Войну веде не « кірівництво» країни, а Народ України.

» Влада» не може ігнорувати бажання Народу України.
Тому, хоче воно, чі ні, але їй потрібно бути виконати волю людей. Інакше Майдан, як це було двічи.

Тому перемога буде.
З «паганою владою», з втратами, не так швидко як усі хочуть, але Буде!

А ось після перемоги буде разбір польотів та зальітів: хто, кого, коли та як
показати весь коментар
23.06.2023 17:41 Відповісти
час покаже.
показати весь коментар
23.06.2023 22:06 Відповісти
Він ще не знає що в ЄС його теж не приймуть ?
показати весь коментар
23.06.2023 15:37 Відповісти
Знає. Та це Україна не буде в ЄС і НАТО. Залишиться пасовиськом для бені та його злодійкуватих "слуг". А плісняві давно в Європі, з вілами, бізнесом, родинами, коханками-коханцями.
показати весь коментар
23.06.2023 16:25 Відповісти
Судячи по розташуванню крісел - "головує" там д"Єрмак! Бо сидить на фоні державних клейнодів!
показати весь коментар
23.06.2023 15:43 Відповісти
А Бубочка навіть не по праву руку!
Може зробити аудит - а в кого насправді клейноди? А то може цеп вже в Буковелі прижився?
показати весь коментар
23.06.2023 16:02 Відповісти
Там Урсула вже провела по губам зеленоплпим й заявила, що "не уявляє ЄС без Києва, через 20-30 років". Тобто, років через 20-30, можливо, та й то...хз)))
показати весь коментар
23.06.2023 15:45 Відповісти
розумна жінка в курсі, що з ******** марафоном-мародьором і зацікавленістю зебілів у продовженні війни, Зєля може просцарювати і 20-30 років, бо тупорилий вумний наріт не має шансів порозумнішати
показати весь коментар
23.06.2023 15:53 Відповісти
«Урсула вже провела по губам» Шредера? Чи **********? Чи автора формули Штанмеера?

Вона не хоче бачити недоліків у Німетчіні ( 16 років Меркель), вона не хоче бачити недоліків країн ЕС ( Мадьяри), вона бачить тільки проблеми воюючій України?

Ну, що ж. Це її особиста думка. Усі ми не досконалі…
показати весь коментар
23.06.2023 16:05 Відповісти
Зеленський, ти?)
показати весь коментар
23.06.2023 17:53 Відповісти
Ти Зеля,краще зроби нараду щодо вигнання Ермака та iнших зелених гнид.
показати весь коментар
23.06.2023 15:45 Відповісти
Сам собі яйця не відріжеш! Тут треба наркоз посерйозніший за кокс...
показати весь коментар
23.06.2023 16:03 Відповісти
Це так 1000%!
показати весь коментар
23.06.2023 16:53 Відповісти
Владимир Александрович, вы жизни не знаете! Выйдите и пройдитесь по подземным переходам Киева и вокруг метро, посмотрите, весь Киев в незаконной торговле в неустановленных местах. Хотите, открою вам тайну? Эта торговля приносит «крыше в неделю 1-2 миллиона долларов! а вы про коррупцию в судах! Наведите порядок в малом для начала!
показати весь коментар
23.06.2023 15:47 Відповісти
/в неделю 1-2 миллиона долларов\
А якомусь нещасному одеському воєнкому за такі гроші треба цілий рік спину гнути, виписуючи липові справки ухилянтам. От не пощастило людині
А скільки таких воєнкомів по країні?
Судді трохи краще влаштувалися, але їм теж важко. Не у кожного навіть є власна ділянка землі, щоб банки з баксами закопувати. Може, треба їм ще зарплатню та пенсію підвищити?
показати весь коментар
23.06.2023 16:39 Відповісти
И это только сумма за «крышу». Еще дельцы делятся прибылью, никто из продавцов официально не трудоустроен. Какие уж тут санитарные книжки. И при этом власть распинается из каждого утюга: после войны Украина станет совершенно другой! Они не видят и не хотят видеть такой вакханалии повсюду в Киеве и в Украин
показати весь коментар
23.06.2023 22:10 Відповісти
А кроме зеленского кто то работает в Украине?
показати весь коментар
23.06.2023 20:49 Відповісти
Понимаю ваш сарказм. Отвечаю: в стране никто давно не работает. Ни депутаты, ни прокуроры, ни чиновники…
показати весь коментар
23.06.2023 22:07 Відповісти
за усима трьома пунктами Зеленському особисто - "кол", про.бав усе персонально і тепер шукає, кого би призначити винним
показати весь коментар
23.06.2023 15:48 Відповісти
Перша. Голову КМВА Попка і голів РДА Києва, яких призначив ЗЕ!, притягнуть до відповідальності?
Посміявся...

Друга. Татаров перестане керувати судами і прокурворами?
Реготав...

Третя. збираєтесь прийняти закони, які скасують виконання навіть тих 2 рекомендацій, які є, з 7, які озвучили в ЄС?
Сусіди викликали швидку - думали в мене епілептичний напад. Насилу відреготався і перевів подих...
показати весь коментар
23.06.2023 15:52 Відповісти
- Валодя! Сиди тихо! Не перди, и не храпи! Мы не на карпаративе, а на заседании СНБО!
- А-а-а... А какой вапрос абсуждаем?
- Ремонт бомбоубежищ, судебная реформа и подготовка к вступлению в ЕС...
А-а-а... Чепуха какая-то... Я думал - абгавариваем мою роль, как миравого лидера ...
показати весь коментар
23.06.2023 15:53 Відповісти
шапито-95, война идет 1,5 года. Тебе дали перечень требований для вступления в ЕС, ты выполнил 2 из 7. Или ты представишь себя героем, заявляя что тебе должны в ноги кланяться, поскольку ты мог вообще ни одного пункта не выполнить.
показати весь коментар
23.06.2023 15:55 Відповісти
Ну зрозуміло... всі інші гілки влади ми опанували...
показати весь коментар
23.06.2023 15:55 Відповісти
очковтіратєльство.все йдет по плану.
показати весь коментар
23.06.2023 15:56 Відповісти
А по центру-три богатыря....мда
показати весь коментар
23.06.2023 15:57 Відповісти
*******. Єдина тема, що була - як позбутися Кличка.

1. Корупція в судах контролюється з ОП. Тут нема, що обговорювати.
2. Призначені ЗЄ голови ОВА та РДА купують у сховища барабани. Тут теж нема, що обговорювати.
3. Невиконання вимог ЄС заважає ригам Єрмакам-Татаровим-Шурмам-Гетманцевим. Не буде ніякого виконання вимог.

А от Кличко заважає цій сраній зграї дерибанити бюджет Києва.
показати весь коментар
23.06.2023 15:57 Відповісти
Після заяви Бєрбок про самоврядування он шо - совсем тупой? Я маю на увазі Єрмака!
показати весь коментар
23.06.2023 16:06 Відповісти
Тупой?
Бербок десь там. Вступ у ЄС ЗЄрмаку до сраки.

А от велике західне бабло в місцеві бюджети от-от піде. І між цим баблом та ЗЄрмаком стоять мери.

Нафіга ЗЄрмаку ЄС? А от про бабло навіть питати таке смішно.
показати весь коментар
23.06.2023 16:36 Відповісти
Сорян.
Виконання вимог ЄС заважає ригам.
показати весь коментар
23.06.2023 16:37 Відповісти
Навіщо головнокомандуючого Залужного туди тягати? В нього є поважливіші справи, ніж ваше сране шапіто.
показати весь коментар
23.06.2023 15:57 Відповісти
А йому догану винесли за те, що не купують дуже якісні яйця по 27 і дуже голосно вночі Патріот стріляє!
показати весь коментар
23.06.2023 16:07 Відповісти
"Третя - наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", - йдеться в повідомленні."
---------
Якось на пресконференції Зеленський на питання про Баканова наговорив усього (крім відповіді на питання), там було й про те що він ба "знищив олігархів". Але ВК зробила висновок по тому "закону про олігархів", та порадила Зеленському підтертися ним...
показати весь коментар
23.06.2023 15:58 Відповісти
Та ні - після рішення про притягнення за укриття ДБР розпочне слідство. Розпочне пошук винних і покарання незгодних з заохочуванням непричетних...
Дали команду "фас" на обшуки і Маски-Шоу в мерії!
показати весь коментар
23.06.2023 16:11 Відповісти
Засідання правління колгоспу Повістка дня:
1) ремонт корівника
2) Побудова комунізму
Питання 1 Слухали : Голову колгоспу : шиферу нема
Постановили: відкласти ремонт. Поки не завезуть шифер...
Переходим до питання 2
показати весь коментар
23.06.2023 17:22 Відповісти
короче.... обійшлися набором стандартних абстрактних фраз : притягнути, посилити, опрацювати,прискорити
показати весь коментар
23.06.2023 15:59 Відповісти
Що...??? Скільки ж можна знущатися з людей.. Це маячні звісно напевно розрахована на Союзників.
Він же вважає, що там лохи... І їх потрібно розводити. Не певен чи здатна мінятися цинічно-пограбункова система (фактажу цього більше ніж придостатньо) і чи спроможні ми її демонтовувати хоч по цеглинці. Хіба, що з допомогою наших Західних Донорів.. Бо перемога на полях війни буде нульовою, якщо мародерократія виживе й зацементується......
показати весь коментар
23.06.2023 16:00 Відповісти
хиба у вас только в судебной системе коррупция ,она кругом
показати весь коментар
23.06.2023 16:02 Відповісти
Коррупція на самому верху влади, а в судах і ще десь, то вже наслідки. Бо не вийде ігнорувати забаганки і вказівки звкрху про виконання плану збору оброку... Не свою ж зарплатню посилати наверх смотрящим!
показати весь коментар
23.06.2023 16:14 Відповісти
например - в Одессе сидит Военком миллиардер и его не снимают ,это то на зарплату военкома
показати весь коментар
23.06.2023 16:04 Відповісти
на деньги уклонистов купил недвижимость в Испании
показати весь коментар
23.06.2023 16:05 Відповісти
Обама конечно неправ во многом, но он полностью прав в одном. У шапито-95, на высоких должностях, так же сидят бывшие подчиненные януковича и так же сидят воры и аферисты.
показати весь коментар
23.06.2023 16:05 Відповісти
Та там сидять вори і аферисти ще з Кравчука. Потім вони стали підпорядкованими Ющенки, потім Януковича, потім Турчинова, потім Порошенка а зараз Вовочки. Ті самі люди, тільки міняється очільник кордебалету по черзі!
показати весь коментар
23.06.2023 16:17 Відповісти
А розбазарювання-розкрадання грошей МО не тема для обговорення на тій раді?!!!
показати весь коментар
23.06.2023 16:07 Відповісти
Колись було ЦК КПСС, де « вирішували» усі питання та приймали Постанови

Прийняв Постанову=закрив проблему.

Але це не працювало.

Постанов було багато, а питань ще більше.

Потрібна глибока та системна робота.
Як це робити?

Зрозуміло, бо прикладів багато. Вони поряд з нами. У країнах ЕС.
показати весь коментар
23.06.2023 16:18 Відповісти
Главное назначить ответственных за коррупцию.
показати весь коментар
23.06.2023 16:26 Відповісти
Ні. Головне це не боротися з Наслідками корупції ( « ответственномть» та інше).

Головне це створити систему, щоб уможливити корупцію.

Щоб не будо причин її проявлення
показати весь коментар
23.06.2023 17:31 Відповісти
Таке враження, що Коломойський для сімейного архіву фотки робив, а всі старанно позували...
показати весь коментар
23.06.2023 16:28 Відповісти
"Смотрящий за судами від ОП Андрій Смірнов повинен опинитися за гратами "
показати весь коментар
23.06.2023 16:31 Відповісти
Цікаво цікаво

Повертаючись до теми ВОЕНКОМА БОРИСОВА

СПЛИВЛИ НОВІ ПОДРОБИЦІ щодо МІЛЬЙОНЕРА-ВОЄНКОМА з ОДЕСИ!

Корчинський розкрив шокуючі деталі



https://youtu.be/vjXkKE5Hdpw
показати весь коментар
23.06.2023 16:33 Відповісти
 
 