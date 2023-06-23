Зеленський провів засідання РНБО: Обговорили стан укриттів, відповідальність за корупцію в судовій системі та виконання рекомендація для членства в ЄС. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем. Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.
Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.
Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", - йдеться в повідомленні.
Нічого, ще поговоримо про це після Перемоги.
Перемога- це головне.
Карфаге потрібен бути зруйнований.
Слава ЗСУ!
Не можливо отримати перемогу над потужним ворогом коли в керівництві країни зрадники, невігласи та кловуни і на додачу купа агентів кремля. Так, якась частина зрадників і агентів уже відома, до речі, деяких просто звільнили і все, вони близькі друзі президента і його оточення, це кабздець, а скільки ще невідомо і вони постійно гадять де можуть, здають ворогу координати завезеної зброї і цим суттєво підривають обороноздатність і країни і ЗСУ. Якщо в нас є час то він і покаже як діяти.
Войну веде не « кірівництво» країни, а Народ України.
» Влада» не може ігнорувати бажання Народу України.
Тому, хоче воно, чі ні, але їй потрібно бути виконати волю людей. Інакше Майдан, як це було двічи.
Тому перемога буде.
З «паганою владою», з втратами, не так швидко як усі хочуть, але Буде!
А ось після перемоги буде разбір польотів та зальітів: хто, кого, коли та як
Може зробити аудит - а в кого насправді клейноди? А то може цеп вже в Буковелі прижився?
Вона не хоче бачити недоліків у Німетчіні ( 16 років Меркель), вона не хоче бачити недоліків країн ЕС ( Мадьяри), вона бачить тільки проблеми воюючій України?
Ну, що ж. Це її особиста думка. Усі ми не досконалі…
А якомусь нещасному одеському воєнкому за такі гроші треба цілий рік спину гнути, виписуючи липові справки ухилянтам. От не пощастило людині
А скільки таких воєнкомів по країні?
Судді трохи краще влаштувалися, але їм теж важко. Не у кожного навіть є власна ділянка землі, щоб банки з баксами закопувати. Може, треба їм ще зарплатню та пенсію підвищити?
Посміявся...
Друга. Татаров перестане керувати судами і прокурворами?
Реготав...
Третя. збираєтесь прийняти закони, які скасують виконання навіть тих 2 рекомендацій, які є, з 7, які озвучили в ЄС?
Сусіди викликали швидку - думали в мене епілептичний напад. Насилу відреготався і перевів подих...
- А-а-а... А какой вапрос абсуждаем?
- Ремонт бомбоубежищ, судебная реформа и подготовка к вступлению в ЕС...
А-а-а... Чепуха какая-то... Я думал - абгавариваем мою роль, как миравого лидера ...
1. Корупція в судах контролюється з ОП. Тут нема, що обговорювати.
2. Призначені ЗЄ голови ОВА та РДА купують у сховища барабани. Тут теж нема, що обговорювати.
3. Невиконання вимог ЄС заважає ригам Єрмакам-Татаровим-Шурмам-Гетманцевим. Не буде ніякого виконання вимог.
А от Кличко заважає цій сраній зграї дерибанити бюджет Києва.
Бербок десь там. Вступ у ЄС ЗЄрмаку до сраки.
А от велике західне бабло в місцеві бюджети от-от піде. І між цим баблом та ЗЄрмаком стоять мери.
Нафіга ЗЄрмаку ЄС? А от про бабло навіть питати таке смішно.
Виконання вимог ЄС заважає ригам.
Якось на пресконференції Зеленський на питання про Баканова наговорив усього (крім відповіді на питання), там було й про те що він ба "знищив олігархів". Але ВК зробила висновок по тому "закону про олігархів", та порадила Зеленському підтертися ним...
Дали команду "фас" на обшуки і Маски-Шоу в мерії!
1) ремонт корівника
2) Побудова комунізму
Питання 1 Слухали : Голову колгоспу : шиферу нема
Постановили: відкласти ремонт. Поки не завезуть шифер...
Переходим до питання 2
Він же вважає, що там лохи... І їх потрібно розводити. Не певен чи здатна мінятися цинічно-пограбункова система (фактажу цього більше ніж придостатньо) і чи спроможні ми її демонтовувати хоч по цеглинці. Хіба, що з допомогою наших Західних Донорів.. Бо перемога на полях війни буде нульовою, якщо мародерократія виживе й зацементується......
Прийняв Постанову=закрив проблему.
Але це не працювало.
Постанов було багато, а питань ще більше.
Потрібна глибока та системна робота.
Як це робити?
Зрозуміло, бо прикладів багато. Вони поряд з нами. У країнах ЕС.
Головне це створити систему, щоб уможливити корупцію.
Щоб не будо причин її проявлення
Повертаючись до теми ВОЕНКОМА БОРИСОВА
СПЛИВЛИ НОВІ ПОДРОБИЦІ щодо МІЛЬЙОНЕРА-ВОЄНКОМА з ОДЕСИ!
Корчинський розкрив шокуючі деталі
https://youtu.be/vjXkKE5Hdpw