Завдано удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО
Збройні Сили України завдали удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську.
Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!", - зазначив Олещук.
Вам тут - смерть !
Росгвардия под Киевом уже была, почти захватила его