УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5122 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 909 29

Завдано удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Збройні Сили України завдали удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!", - зазначив Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявляють про ракетні удари в окупованих Генічеську та Скадовську

Автор: 

Росгвардія (100) Генічеськ (39) Олещук Микола (109)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Можна й не відповідати, а просто ібашити їх без зупину.
показати весь коментар
23.06.2023 17:08 Відповісти
+18
Рыло самого "русского нацгвардейца" напоминает кусок угро-финского говна. И мозги тоже. Похоже, что из него двойника Ху#ла тоже лепили, но неудачно.
показати весь коментар
23.06.2023 17:18 Відповісти
+14
Кілька днів тому підар кремлівський вихвалявся своїм довбо#бам що заводи на русі бомби клепають у три зміни - бидло цьому радіє. Хіба це країна? ***** виростив покоління дебілів...
показати весь коментар
23.06.2023 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
23.06.2023 17:07 Відповісти
Можна й не відповідати, а просто ібашити їх без зупину.
показати весь коментар
23.06.2023 17:08 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 17:10 Відповісти
Астанавітєсь! хто ж післявійни "харошіх рускіх" пи*дити буде на арбатє і на манєжнай?
показати весь коментар
23.06.2023 17:12 Відповісти
Bravo
показати весь коментар
23.06.2023 17:13 Відповісти
Рыло самого "русского нацгвардейца" напоминает кусок угро-финского говна. И мозги тоже. Похоже, что из него двойника Ху#ла тоже лепили, но неудачно.
показати весь коментар
23.06.2023 17:18 Відповісти
а може це ***** після пластики...
показати весь коментар
23.06.2023 20:32 Відповісти
Багато їх, я думав вони всі на "параді" під Києвом та Харковом...
показати весь коментар
23.06.2023 17:26 Відповісти
Музикальна пауза:https://t.me/nevzorovtv/9328
показати весь коментар
23.06.2023 17:33 Відповісти
Кілька днів тому підар кремлівський вихвалявся своїм довбо#бам що заводи на русі бомби клепають у три зміни - бидло цьому радіє. Хіба це країна? ***** виростив покоління дебілів...
показати весь коментар
23.06.2023 17:35 Відповісти
Судячи з кольору диму - горять склади пластикових шоломів та гумових кийків
показати весь коментар
23.06.2023 17:37 Відповісти
може весь цей інвентар був "на" та "в" гівно/гвардійцях?
показати весь коментар
23.06.2023 17:44 Відповісти
Не знаю За деревами та загорожею не видно
показати весь коментар
23.06.2023 17:56 Відповісти
є ще спецпризначенці ...оперативники..
показати весь коментар
23.06.2023 17:42 Відповісти
я так думаю, буде ще якийсь сильний удар по рашистах на самому фронті..після тих ударів по складах,мосту і базі
показати весь коментар
23.06.2023 17:47 Відповісти
17:20

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408220/ ФОТО Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне начали возводить переправу под Чонгарским мостом
показати весь коментар
23.06.2023 17:52 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 18:01 Відповісти
Рашисты и после продырявливания Антоновского моста Хаймерсами идентично строили понтонные переправы. Но помогло как мертвому припарки. Дебилы, которых история и Чернобаевка ничему не учат.
показати весь коментар
23.06.2023 19:29 Відповісти
извеняюсь что долго пришлось конвертировать .avif
показати весь коментар
23.06.2023 18:09 Відповісти
Навіщо? Про це є окрема новина на цензорі з фото
показати весь коментар
23.06.2023 18:42 Відповісти
Kacapi tam bazu otdyxa ustrojili ,otdaxnuli neploxo.Nadejus budet kakix 300 stuk gruza 200
показати весь коментар
23.06.2023 17:52 Відповісти
Поближе к морю может быть база только у кадыровцев, то приблотнённые, им же надо тренироваться и быть заграотрядом для русских ванек.
показати весь коментар
23.06.2023 18:02 Відповісти
а **** нам
показати весь коментар
23.06.2023 18:02 Відповісти
Рос гвардеец, да так и не вырос...
показати весь коментар
23.06.2023 18:03 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 18:51 Відповісти
Йа-йа, яволь.
показати весь коментар
23.06.2023 20:14 Відповісти
Вангую в завтрашній статистиці 800+ чумардосів та 30+ бронеавтомобілів!
показати весь коментар
23.06.2023 19:11 Відповісти
Геть з нашої землі, погань.

Вам тут - смерть !
показати весь коментар
23.06.2023 20:19 Відповісти
какой это еще ответ на ракетный террор? Обычная боевая работа
Росгвардия под Киевом уже была, почти захватила его
показати весь коментар
23.06.2023 21:23 Відповісти
 
 