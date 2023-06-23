Завдано удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Збройні Сили України завдали удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!", - зазначив Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявляють про ракетні удари в окупованих Генічеську та Скадовську