Артилеристи 77-ї бригади ДШВ знищили ворожий танк під Бахмутом. ВIДЕО
Артилеристи 77-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ знищили ворожий танк у районі Бахмута на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу "Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ".
На відео зафіксовано філігранну бойову роботу, результатом якої став знищений танк противника.
"Спочатку загорілася будівля де розміщувався екіпаж танку, а потім полум’я перекинулося і на сам танк. Все пішло по нашому задуму", - зазначив офіцер-артилерист.
