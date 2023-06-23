УКР
Артилеристи 77-ї бригади ДШВ знищили ворожий танк під Бахмутом. ВIДЕО

Артилеристи 77-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ знищили ворожий танк у районі Бахмута на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу "Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ".

На відео зафіксовано філігранну бойову роботу, результатом якої став знищений танк противника.

"Спочатку загорілася будівля де розміщувався екіпаж танку, а потім полум’я перекинулося і на сам танк. Все пішло по нашому задуму", - зазначив офіцер-артилерист.

танк (2113) знищення (8040) Бахмут (1566) артилерія (818)
танк пофіг, головне щоб там екіпаж був у той час
