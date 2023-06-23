Бійці 128 ОГШБр під час контрнаступальних дій завдали вогневого ураження окупантам. ВIДЕО

Вогневе ураження окупантам завдали бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади під час контрнаступальних дій на Півдні та займання ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережі.

