Бійці 128 ОГШБр під час контрнаступальних дій завдали вогневого ураження окупантам. ВIДЕО

Вогневе ураження окупантам завдали бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади під час контрнаступальних дій на Півдні та займання ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 79 бригади під Красногорівкою захопили позиції окупантів, які ті тримали з 2014 року. ВIДЕО

128 окрема гірсько-піхотна бригада (156) Херсонська область (6127)
Завдяки їм - ми живемо в глибокому тилу !
23.06.2023 20:16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
23.06.2023 20:31
 
 