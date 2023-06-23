Оператори дрона-камікадзе вразили ворожий танк. ВIДЕО
Бійці ЦСО "А" СБУ вдало знищили за допомогою дрона-камікадзе PEGAS російський танк.
Наші бійці швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах FPV-дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.
