Оператори дрона-камікадзе вразили ворожий танк. ВIДЕО

Бійці ЦСО "А" СБУ вдало знищили за допомогою дрона-камікадзе PEGAS російський танк.

Наші бійці швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах FPV-дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 128 ОГШБр під час контрнаступальних дій завдали вогневого ураження окупантам. ВIДЕО