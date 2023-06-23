УКР
Оператори дрона-камікадзе вразили ворожий танк. ВIДЕО

Бійці ЦСО "А" СБУ вдало знищили за допомогою дрона-камікадзе PEGAS російський танк.

Наші бійці швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах FPV-дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.

"Пегас" знищив "3.14д*рас".
23.06.2023 20:42 Відповісти
ці дрони пробивають танк? пам'ятаю що nlaw не дуже підходить для цієї цілі і джавелін щоб пробити зверху башти б'є, а тут літають маленькі і все знищують?
23.06.2023 20:48 Відповісти
там РПГшний кумулятивний заряд прив`язаний до жужжалки.
23.06.2023 20:53 Відповісти
Ніхера вони не пробивають. Але до кількості "знищених" танків цей теж зарахують, можете не сумніватися...
23.06.2023 20:54 Відповісти
В лоб на жаль. Там танки практично не пробиваються РПГ.
23.06.2023 20:50 Відповісти
Оборвали видео на самом интересном.
23.06.2023 21:04 Відповісти
Поразили - да, уничтожил - то такэ. Типа соревнование урезанных роликов, без показа четкого результата. С кем соревнуемся?
23.06.2023 21:05 Відповісти
 
 