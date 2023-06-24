Наші бійці на Луганщині знищили ворожий бліндаж з окупантами. ВIДЕО
Українська артилерія знищила бліндаж із російськими військовими у Луганській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.
На відео можна побачити, як наші артилеристи влучно атакують бліндаж окупантів, після чого група російських військових тікала стрімголов.
Военный мятеж в России стремительно разрастается. Военные РФ начали бросать позиции и переходить на сторону главаря ЧВК «Вагнер», который восстал и объявил поход на Москву.
Об оставлении позиций своей группировкой сообщил утром 24 июня известный российский оккупант Егор Гузенко («Тринадцатый»), воевавший с 2014 года в составе «2-го армейского корпуса» ВС РФ на Луганщине.
Он сообщил о выдвижении на помощь Пригожину, передает https://www.dialog.ua/war/276167_1687585888 Диалог.UA .