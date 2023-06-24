УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5402 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 491 6

Наші бійці на Луганщині знищили ворожий бліндаж з окупантами. ВIДЕО

Українська артилерія знищила бліндаж із російськими військовими у Луганській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.

На відео можна побачити, як наші артилеристи влучно атакують бліндаж окупантів, після чого група російських військових тікала стрімголов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожі БПЛА за допомогою ЗРК Стріла-10. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8040) ЗСУ (7857) Луганська область (4926)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Части 2-го армейского корпуса РФ в Луганской области поддержали мятеж «вагнеровцев».

Военный мятеж в России стремительно разрастается. Военные РФ начали бросать позиции и переходить на сторону главаря ЧВК «Вагнер», который восстал и объявил поход на Москву.

Об оставлении позиций своей группировкой сообщил утром 24 июня известный российский оккупант Егор Гузенко («Тринадцатый»), воевавший с 2014 года в составе «2-го армейского корпуса» ВС РФ на Луганщине.

Он сообщил о выдвижении на помощь Пригожину, передает https://www.dialog.ua/war/276167_1687585888 Диалог.UA .
показати весь коментар
24.06.2023 09:46 Відповісти
Треба скористатись ситуацією. Ворога треба заманювати у полон, оголошуючи про стан речей у кремлівській владі та її конфлікту з "зеками" вагнерівцями.
показати весь коментар
24.06.2023 09:47 Відповісти
хоч і багато втекло - та все одно ГАРНО !
показати весь коментар
24.06.2023 09:48 Відповісти
Міни. Причому 82-и. Ех, так би 120-ті - там тих, хто ворушиться, не залишилося б.
показати весь коментар
24.06.2023 10:00 Відповісти
Бравіссімо! Можна павтаріть!
показати весь коментар
24.06.2023 10:15 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
24.06.2023 10:21 Відповісти
 
 