Воїни 35 ОБрМП взяли у полон щонайменше двох російських військових. ВIДЕО

Українські бійці продовжують свій тиск на південному напрямку. Воїни 18-го батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського взяли у полон російських військових.

На відео можна побачити як наші бійці перевозять щонайменше двох полонених, передає Цензор.НЕТ.

полонені (2341) 35 окрема бригада (69)
катаються кацап-фашисти з вітерцем..
24.06.2023 10:48
24.06.2023 10:45 Відповісти
схожий на азіата цей кацап
24.06.2023 10:50
24.06.2023 10:50 Відповісти
 
 