Воїни 35 ОБрМП взяли у полон щонайменше двох російських військових. ВIДЕО
Українські бійці продовжують свій тиск на південному напрямку. Воїни 18-го батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського взяли у полон російських військових.
На відео можна побачити як наші бійці перевозять щонайменше двох полонених, передає Цензор.НЕТ.
Панас Стець #551129
24.06.2023 10:45
stanis nasvaiko
24.06.2023 10:50
