УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5428 відвідувачів онлайн
Новини Відео Повстання Пригожина в РФ
10 210 49

У Москві прибирають агітаційну рекламу ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Тим часом у російських містах зривають банери із закликом вступати до ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акції російських компаній впали на тлі повстання Пригожина

Автор: 

москва (1273) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А шо такоє?
показати весь коментар
24.06.2023 10:56 Відповісти
+14
показати весь коментар
24.06.2023 10:57 Відповісти
+14
ЧВК Вагнер пише
показати весь коментар
24.06.2023 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо такоє?
показати весь коментар
24.06.2023 10:56 Відповісти
Може шось случілось?
показати весь коментар
24.06.2023 11:01 Відповісти
"народ не винават, это все палитики делят между собой..."
показати весь коментар
24.06.2023 11:26 Відповісти
Пригожин жорстко відповів Путіну на його звернення

Путіна буде ліквідовано, він не буде Президентом."Спецоперацію" буде закінчено.

Дивитися звернення тут - https://t.me/+2LCubEvUSn82Zjdi
показати весь коментар
24.06.2023 11:03 Відповісти
Процес вже пішов.
показати весь коментар
24.06.2023 11:12 Відповісти
Реклама і антиреклама.
показати весь коментар
24.06.2023 10:56 Відповісти
дурачки зачем снимают через неделю будут обратно вешать на борды
показати весь коментар
24.06.2023 11:49 Відповісти
боритесь или здайтесь - исход один для вас, свинособак русских - вы будете у нас в рабстве и сполна за все ответите
показати весь коментар
24.06.2023 10:57 Відповісти
замінять на тувинця
показати весь коментар
24.06.2023 10:57 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 10:57 Відповісти
А чатлане там кто тогда?
показати весь коментар
24.06.2023 11:15 Відповісти
Мацковская хунта уже бамбит молодую ВорНР?
Єтожегражданскаявайна!
показати весь коментар
24.06.2023 10:58 Відповісти
Расеяне блеяли про "украинский конфликт", а случился расейский
показати весь коментар
24.06.2023 11:02 Відповісти
Вин був завжди ! Путлеру потрібна була війна в Україні щоб усі забули про громадянську в Московії.
показати весь коментар
24.06.2023 11:10 Відповісти
Спусковой крючок Гражданской войны спустил Пыпа. Вместо того, чтобы отправить одного или двоих дегенератов в отставку он отдал приказ нейтрализовать самое боеспособное подразделение России. Жизнь одного или двоих предателей была поставлена выше 25 тысяч героев. Кто в этом конфликте зло уже очевидно. Победа будет за ЧВК "Вагнер". -Вагнер АП
показати весь коментар
24.06.2023 10:58 Відповісти
Я б так не поспішав.
показати весь коментар
24.06.2023 10:59 Відповісти
Повар пригожин, путлера кормив, він же його на дієту і посадить.
показати весь коментар
24.06.2023 10:59 Відповісти
А мог бы и отравить в своё время.
показати весь коментар
24.06.2023 11:07 Відповісти
а шо случілось?
показати весь коментар
24.06.2023 11:00 Відповісти
"Это гражданский конфликт, а по сути - гражданская война!" (c) ВВХ
показати весь коментар
24.06.2023 11:01 Відповісти
А з чого вирішили що зривають? Може то навпаки, підклеїти намагаються? 😁
показати весь коментар
24.06.2023 11:01 Відповісти
классика - "апять власть меняется. и куда бедному зэку податься?" ))
показати весь коментар
24.06.2023 11:02 Відповісти
Путлеру што-ли ?
показати весь коментар
24.06.2023 11:06 Відповісти
вообще то ***** в гаагу )))
показати весь коментар
24.06.2023 11:29 Відповісти
Вот! Теперь я верю, что Киев взяли бы за три дня! Посмотрите - одна ночь, и Ростов захвачен. Вот только Бахмут, зараза... На пути к Киеву встал, подлый
показати весь коментар
24.06.2023 11:02 Відповісти
Бахмут був після того, як орки відгребли під Києвом.
показати весь коментар
24.06.2023 11:07 Відповісти
ЧВК Вагнер пише
показати весь коментар
24.06.2023 11:03 Відповісти
А може у хутина почалась передвиборна агитація? Треба допомагати пригожину, бо якщо хутин нейтрализуе його армію , то виграе вибори в своему мусорнику досрочно
показати весь коментар
24.06.2023 11:05 Відповісти
Пригожин сейчас готовит себе стартовую позицию в борьбе за власть, которая начнется после поражения Кремля в войне. Его будущая программа читается уже в сегодняшних выступлениях: "Я мог победить, но мне не дали. Они проиграли войну, я накажу их и принесу мир".
показати весь коментар
24.06.2023 11:12 Відповісти
Усі хто ослаблюють ворога - наші ситуативні союзники
показати весь коментар
24.06.2023 11:21 Відповісти
Тепер президент буде Паханом на росії ? Хан - це вже від монголів. Від корнЄй.
показати весь коментар
24.06.2023 11:26 Відповісти
А чому Азербайджан і Казахстан не починае ГАНЯТИ РОСІЙСЬКІ РАКЕТНІ КОРАБЛІ ПО КАСПІЮ ? Самий час ‼️‼️
показати весь коментар
24.06.2023 11:03 Відповісти
У Пригожина один выход остаться живым - вовремя смыться в аАфрику и притвориться там пожилым негром
показати весь коментар
24.06.2023 11:03 Відповісти
Це зробить Путлер.
показати весь коментар
24.06.2023 11:05 Відповісти
тут вже десь жаба проскакувала - ***** чорний як кремлєафриканець )))
показати весь коментар
24.06.2023 11:32 Відповісти
Вже пізно пити боржомі !
показати весь коментар
24.06.2023 11:03 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 11:04 Відповісти
а панять і прастіть?
показати весь коментар
24.06.2023 11:11 Відповісти
Пізно всрал.сь.
показати весь коментар
24.06.2023 11:12 Відповісти
Ждем реакции главных пропагандонов типа Соловьева тут и те и те могут теперь к стенке поставить?
показати весь коментар
24.06.2023 11:16 Відповісти
Дурень буде той, що зараз вилізе на екран.
показати весь коментар
24.06.2023 11:21 Відповісти
Ви мене випередили. Я уявляю морду Соловйова і отих сраних співаків і всяких пропагандонів
показати весь коментар
24.06.2023 11:22 Відповісти
соловьиный помет несколько месяцев вылизывал очко пригожину
потом стал типа его забывать а тут - рашке конец а он еще вчера трындел про дойдем до ламанша__
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
Походу ***** сделало ставку не на ту лошадь.
показати весь коментар
24.06.2023 12:34 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 12:59 Відповісти
Буде новий банер...Кацапи мачіть маскалів! Маскалі мачіть кацапів!!!
показати весь коментар
24.06.2023 13:10 Відповісти
 
 