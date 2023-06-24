У Москві прибирають агітаційну рекламу ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Тим часом у російських містах зривають банери із закликом вступати до ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акції російських компаній впали на тлі повстання Пригожина