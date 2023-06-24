УКР
Акції російських компаній впали на тлі повстання Пригожина

Події в Росії, де бойовики ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина захопили Ростов і мають намір скинути військове керівництво РФ, а Путін називає їх зрадниками та обіцяє покарати, вдарили по акціях найбільших російських компаній.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Так, акції багатьох російських компаній уже зафіксували перше падіння на біржі.

Індекс Московської біржі знизився на 2,02%.
Крім того, акції "Сбербанку" впали на 2,05%, "Роснєфти" - на 1,6%, "Газпрому" - на 1,41%, а "Лукойлу" - на 2,08%.

Читайте: Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Загалом акції низки російських публічних компаній втратили в ціні від 1% до майже 6%.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх.

+7
Мацковская хунта уже бамбит молодую ВорНР?
показати весь коментар
24.06.2023 10:54
+7
показати весь коментар
24.06.2023 11:24
+6
Добре б було б, якби ще один під.....с, гіркін, з іншої сторони на маааскву заходив.
показати весь коментар
24.06.2023 10:56
Мацковская хунта уже бамбит молодую ВорНР?
показати весь коментар
24.06.2023 10:54
"Негативна вирасли."
показати весь коментар
24.06.2023 10:55
Добре б було б, якби ще один під.....с, гіркін, з іншої сторони на маааскву заходив.
показати весь коментар
24.06.2023 10:56
***** пора підписати акт капітуляції може тоді його не зразу повісять а трохи помаренують в Гаазі
показати весь коментар
24.06.2023 10:56
Нічого дивного в цьому немає - гроші ******* тишу та спокій і не ******* галасливого бардаку. Але падіння на 1,5-2% це ніщо в порівнянні з тим, що почнеться коли влада путіна захитається по-справжньому. Там уже не до порятунку акцій буде, а до порятунку власної шкіри. Ну, старі люди це пам'ятають, як "Отче наш" - крупи, сіль, цукор, сірники, мило...
Не вперше!
Не вперше!
показати весь коментар
24.06.2023 10:57
та їх не пожалкує навіть той хто з них мав гешефт, я їм не заздрю
показати весь коментар
24.06.2023 11:06
Треба добряче розГОЙДАти гнилу імперію, щоб розвалилась
показати весь коментар
24.06.2023 10:58
к сожалению ее развал не выгоден многим странам и даже внутри кацапии пауки это понимают
показати весь коментар
24.06.2023 12:05
Это гражданская война!

показати весь коментар
24.06.2023 11:02
Шо за .ідар? Мураєв?
показати весь коментар
24.06.2023 11:08
да этому ****** придется участвовать в гражданской войне в его родной стране кацапии - пусть выбирает "услышьте ростов" "вагнер еще никто не ставил на колени"
показати весь коментар
24.06.2023 12:04
показати весь коментар
24.06.2023 11:24
 
 