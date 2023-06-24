Акції російських компаній впали на тлі повстання Пригожина

Події в Росії, де бойовики ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина захопили Ростов і мають намір скинути військове керівництво РФ, а Путін називає їх зрадниками та обіцяє покарати, вдарили по акціях найбільших російських компаній.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Так, акції багатьох російських компаній уже зафіксували перше падіння на біржі.

Індекс Московської біржі знизився на 2,02%.

Крім того, акції "Сбербанку" впали на 2,05%, "Роснєфти" - на 1,6%, "Газпрому" - на 1,41%, а "Лукойлу" - на 2,08%.

Читайте: Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Загалом акції низки російських публічних компаній втратили в ціні від 1% до майже 6%.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх.