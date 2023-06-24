УКР
Наші військові знищили дві гаубиці окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Збройні сили України активно використовують артилерію для ураження скупчень живої сили та техніки військ РФ. Так, українські військові знищили ворожі гаубиці Д-20 та Д-30 на Херсонщині.

Відповідні відео оприлюднили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92 ОМБр вразили командно-штабну машину Р-149БМР "Кушетка-Б" ротою ударних безпілотників. ВIДЕО

знищення (8040) артилерія (818) Херсонська область (6127)
Обстановка у небі росії. Станом на 13:30 24 червня знищено:

Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 - 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
24.06.2023 13:32 Відповісти
Підказав довірчивий..
Ан=26, з комплексом ТАВР М (тепловізіна0 та вото обладнанням для ото перспективної та панорамної з"йомки.
таким чином спутникове угрупування кацапів не працює.
Русня, що з їбалом?
24.06.2023 13:50 Відповісти
Русские бомбят Воронеж. Мем стал реальностью
24.06.2023 13:33 Відповісти
Думаю ,що ми найближчими днями побачимо успіхи ЗСУ...головне ,щоб інформація про готуючийся переворот на московії ,якнайширше розійшлась по окупаційних військах
24.06.2023 13:36 Відповісти
красавце
24.06.2023 13:36 Відповісти
А может пикапами проехать на Курскую АЭС? Будем ждать, когда Пригожин станет полноценным диктатором?
24.06.2023 13:42 Відповісти
Цензор, досить гламуру від рашки! тільки таки відео ЗСУ!!!
25.06.2023 01:16 Відповісти
 
 