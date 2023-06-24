Наші військові знищили дві гаубиці окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Збройні сили України активно використовують артилерію для ураження скупчень живої сили та техніки військ РФ. Так, українські військові знищили ворожі гаубиці Д-20 та Д-30 на Херсонщині.
Відповідні відео оприлюднили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 - 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
Ан=26, з комплексом ТАВР М (тепловізіна0 та вото обладнанням для ото перспективної та панорамної з"йомки.
таким чином спутникове угрупування кацапів не працює.
Русня, що з їбалом?