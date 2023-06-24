УКР
Російський співробітник ДПС у Підмосков’ї розповів, як їхні робітники збираються стримувати наступ "вагнерівців". ВIДЕО

Російський співробітник ДПС у Підмосков’ї розповів, як їхні робітники збираються стримувати наступ "вагнерівців". Він виклав короткий інструктаж: "забираем ключи у водителей и съ#ваем. Гражданских они не трогают, а силовиков будут х#ярить".

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Як стало зрозуміло, поліція намагається заблокувати вагнерівцям дорогу вкраденими у простих громадян машинами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська влада продовжує "бомбити Воронеж": приліт у двір житлового будинку. ВIДЕО

Підмосков’я (50) ПВК Вагнер (1546)
+40
24.06.2023 16:45 Відповісти
+37
Вся кацапська сутність.
24.06.2023 16:45 Відповісти
+15
Малинка @malinkayas https://twitter.com/malinkayas/status/1672558727268913153 3 ч
Весело там у них....Тобто Путін сьогоднішнім виступом наговорив собі на 15 років?
24.06.2023 16:52 Відповісти
Вся кацапська сутність.
24.06.2023 16:45 Відповісти
Танками перемелють всі загорожі.
24.06.2023 16:55 Відповісти
розовые пони , они даже не представляют что их ждет , детский сад - ясельная группа а не заграждения , путин свалил из масквы ,он уже все понял , ему ***** масква, а эти дебилоиды собрались дорогу перекрыть , ну ******** , что с них взять .
24.06.2023 17:54 Відповісти
Как бальзам на раны !!!
24.06.2023 18:11 Відповісти
nu moldci ta kakie goida - shob vi vse tam zdohli na etom mostu !!!
24.06.2023 16:45 Відповісти
Гойда не придет….сама Гойда Охлобыстьевна уже резко заболела….лекарство ищет
24.06.2023 17:11 Відповісти
24.06.2023 16:45 Відповісти
Срєпно!
24.06.2023 16:46 Відповісти
А на газонах між дорогами розсадити сотні ваньок на бутилках, щоб вагнера не об*їхали.
24.06.2023 16:47 Відповісти
Нє ну нормальнии хід - десь до оленів -- поки вагнера будуть лютувати .
24.06.2023 16:47 Відповісти
Будуть драпати без ключів, і закидати сліди від службових собак жиденьким лайном. А де ж 2-га армія світу?
24.06.2023 16:48 Відповісти
Лайно як мастило працювати буде.
24.06.2023 16:51 Відповісти
Тепер друга в Росії після Вагнера
24.06.2023 17:12 Відповісти
Женя идет - кувалду для моли несет,кто помешает,тому бутылку в очко затолкают.
24.06.2023 16:48 Відповісти
сьогодні що не новина з паРаші - то гарна. стільки гарних новин не було за попередні півроку.
24.06.2023 16:48 Відповісти
клоуни...вони думають цим зупинити вагнерів,які пройшли війну...я ж кажу..одним словом мєнти.. мєнти хіба що з цивільними можуть воювати і в автозаки запихувати
24.06.2023 16:49 Відповісти
У российских властей нет оперативных резервов, которыми можно было бы срочно занять оборону на подступах к Москве. К российской столице стягивают крупицы спецназа и срочников, пишет https://t.me/vchkogpu/39437 телеграм-канал ВЧК-ОГПУ,
24.06.2023 16:54 Відповісти
Сцить мусарок.Воно і зрозуміло,враховуючи контингент Вагнера.
24.06.2023 16:50 Відповісти
а вони ну дуже ******* мусорків
24.06.2023 17:49 Відповісти
акуенний план!!
розроблявся у бурятьських лісах
24.06.2023 16:51 Відповісти
Мат-перемат.
Прикриємось цивільними.
Геніальний план, а головне - скрєпний
24.06.2023 16:51 Відповісти
вони всі там матом розмовляють, не лише військові та мусора

було відео прильотів у Воронежі - дівчина знімала, матюкалась жахливо... мої діти як мишки були, коли у нас прилітало у лютому 2022... хоча бахало так само поруч... лише швидко речі збирали і в підвал шурували з котом
показати весь коментар
24.06.2023 19:35 Відповісти
24.06.2023 16:52 Відповісти
Режим контр-обсирации
24.06.2023 16:52 Відповісти
Співчуття фотографу.
24.06.2023 16:58 Відповісти
ce Obama !!
24.06.2023 17:14 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1672593338590023681 1 ч
Як багатозначно і єхидно мовчить Вашингтон ...
Коли в Судані дві зграї мавп ганялись одна за одною, він і то закликав до миру і спокою
24.06.2023 16:54 Відповісти
Я реготав до сліз! Які ж ці кацапи придурки і дебіли! "Забираємо ключі у водіїв і зй-єм". Фантастично!А не припускаєте що водії ключі не віддадуть і вас відх-ять?
24.06.2023 16:55 Відповісти
Та вже там все по кюветі валяється. Любо!
24.06.2023 17:44 Відповісти
Що ж, кацапи, стійте не втікайте,
Дайте своїм зекам копняка.
Армію з Донбаса погукайте,
Білоруса й брата свояка.
24.06.2023 16:58 Відповісти
Стою в черзі в магазині за попкорном, попкорн машина невсигає...
Люди готуються до вечірнього прідставлєнія з савецкіх балот😎
24.06.2023 16:58 Відповісти
візьми пінопласту натри. як на мене, різниці ніякої нема ))
24.06.2023 17:01 Відповісти
Na razia idiot smena ruskih fashistov , na ruskih nacistov ....a v astalnom nikakoi raznici.....
24.06.2023 17:00 Відповісти
а зачем военной колоне ключи от камаза, который перегородил им дорогу?
24.06.2023 17:00 Відповісти
Если будут ключи, они могут заставить водил быстро сваливать нафиг. А так, пока будут танком камазы расталкивать - прилетит вдруг волшебник в боевом вертолете и бесплатно подарит хлопок ...

Хотя они тоже не пальцем деланные, уже 4 вертушки завалили, но гаишники может просто не в курсе и верит что это сработает
24.06.2023 17:34 Відповісти
Яка держава, такий і коментатор.
24.06.2023 17:02 Відповісти
Це все заіпісь, але треба, поки у кацапів кіпіш, Мелітополь взяти. Чи там у кацапів найбільш мотивовані?
24.06.2023 17:17 Відповісти
Если они мотивированы их нужно проинформировать, что герой россии идет военным походом на москву и нужно поддержать его инициативу. Там как минимум потери у них наверное будут меньше
24.06.2023 17:38 Відповісти
24.06.2023 17:17 Відповісти
Ещё живые трупы.
24.06.2023 17:22 Відповісти
Що він сказав? Ніц не зрозумів
24.06.2023 17:24 Відповісти
Забираем ключи у водил, становимся, говорит, на лыжи на ********(полоса по которой нельзя ездить простым смертным) и рвем когти подальше отсюда.
24.06.2023 17:43 Відповісти
Зараз нам тільки поп-корн допоможе 😁
24.06.2023 17:29 Відповісти
Зараз думаю. Якби наші війська пройшли якоюсь шпариною на російську територію то можна було б весь фронт обійти ззаді. Всередині кацапстану окрім поліції нікого немає. Тобто ніякого спротиву. Заходиш через Білгородську область і преш до самого Ростову. Відрізаєш кацапів на фронті від постачань.
24.06.2023 17:49 Відповісти
Нормальний верховний може так і зробив би, але заячийхвіст сцикло ZE…
24.06.2023 18:30 Відповісти
Та хотя би на Валуйки,там їх розхерячить і через Уразово на Сватово,Старобільськ і т.д.
24.06.2023 18:44 Відповісти
Оце так заварив Пригожин кашку для кремля
24.06.2023 18:28 Відповісти
Пузатые ГАИшники будут останавливать танки!😂😂😂
24.06.2023 18:29 Відповісти
Так пістіт, аж вірить!
24.06.2023 18:53 Відповісти
2019 рік - армія рф друга в світі, 2022 рік - армія рф друга в Україні, 2023 рік - армія рф друга на росії.
24.06.2023 19:32 Відповісти
 
 