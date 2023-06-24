27 613 50
Російський співробітник ДПС у Підмосков’ї розповів, як їхні робітники збираються стримувати наступ "вагнерівців". ВIДЕО
Російський співробітник ДПС у Підмосков’ї розповів, як їхні робітники збираються стримувати наступ "вагнерівців". Він виклав короткий інструктаж: "забираем ключи у водителей и съ#ваем. Гражданских они не трогают, а силовиков будут х#ярить".
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Як стало зрозуміло, поліція намагається заблокувати вагнерівцям дорогу вкраденими у простих громадян машинами.
розроблявся у бурятьських лісах
Прикриємось цивільними.
Геніальний план, а головне - скрєпний
було відео прильотів у Воронежі - дівчина знімала, матюкалась жахливо... мої діти як мишки були, коли у нас прилітало у лютому 2022... хоча бахало так само поруч... лише швидко речі збирали і в підвал шурували з котом
Весело там у них....Тобто Путін сьогоднішнім виступом наговорив собі на 15 років?
Як багатозначно і єхидно мовчить Вашингтон ...
Коли в Судані дві зграї мавп ганялись одна за одною, він і то закликав до миру і спокою
Дайте своїм зекам копняка.
Армію з Донбаса погукайте,
Білоруса й брата свояка.
Люди готуються до вечірнього прідставлєнія з савецкіх балот😎
Хотя они тоже не пальцем деланные, уже 4 вертушки завалили, но гаишники может просто не в курсе и верит что это сработает