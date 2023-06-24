УКР
ПВК "Вагнер" пробили загороджену вантажівками дорогу на Москву та поїхали далі. ВIДЕО

План-капкан із перекриттям доріг провалився з тріском. ПВК "Вагнер" продовжують шлях до Москви.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

Російські найманці з ПВК "Вагнер" продовжують просуватися у напрямку Москви. Вони пройшли Ростовську та Воронезьку області і, ймовірно, увійшли до Липецької.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський співробітник ДПС у Підмосков’ї розповів, як їхні робітники збираються стримувати наступ "вагнерівців". ВIДЕО

москва (1273) ПВК Вагнер (1546)
Топ коментарі
+67
попкорном запаслись наблюдаем за животными в естественной среде
24.06.2023 17:00 Відповісти
+48
Ніхто нікуди повертатися вже не буде з Москви, не смішіть. Цей лозунг для заспокоєння зед-бидла, яке хвилюється за те, що від дій зеків постраждає велика битва проти світового фашизму.
Коли вагнер повісить путена, то ці ж вояки ************, щоб укріпити владу в столиці
24.06.2023 17:06 Відповісти
+41
А где гаишники,могли бы права у вагнеровцев отобрать и остановить?
24.06.2023 17:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Идіоти
24.06.2023 17:13 Відповісти
Думал сегодня уже не бухать(
24.06.2023 17:14 Відповісти
я считаю, что москвичи в срочном порядке должны уже начинать жечь Москву, чтобы пригожину не досталась. Сжигай Москву - спасай рассею! ))
24.06.2023 17:14 Відповісти
Браузерна фентезі гра, що затягуює крутіше за серіали. - Заглоловок над новиною.
24.06.2023 17:14 Відповісти
****! Відійшов на пару днів від компа, а у вас тут вже Прігожин мацкву штурмує... "ну ви блін дайотє!" (С)
24.06.2023 17:17 Відповісти
у нас даже ставки делают на это действо с Бахмута передали таки там жабогадюкинг начался что разборки кизляков и бимбасяо с миномётной поддержкой в 2014 м по друг другу детский лепет
24.06.2023 17:20 Відповісти
мне уже хочется отдохнуть - ну хоть пару часиков...
24.06.2023 17:21 Відповісти
Боїтеся проспати прямий ефір посадки ***** на пляшку?
24.06.2023 17:25 Відповісти
Я непривередливий...
24.06.2023 17:29 Відповісти
Не, у Пригожина кувалда...
24.06.2023 17:56 Відповісти
...нда, ніч на болотах обіцяє бути просто карнавальною
24.06.2023 18:45 Відповісти
"За Нєміров во всьом мірє"- хєеєрал міхалич.
24.06.2023 17:39 Відповісти
Фінішна пряма. Або до НР всі будемо вдома, або більшості взагалі не буде.
24.06.2023 17:18 Відповісти
Щось усе це дуже вже ****** на дешевий спектакль.
24.06.2023 17:19 Відповісти
это не спектакль это шоу под названием хана розии
24.06.2023 17:22 Відповісти
Гадаю, ***** влаштував спектакль, щоб позбутися міністра оборони та голови генштабу, звинувативши їх в усіх невдачах цієї війни.
Сподіваюсь, що я помиляюсь, але дуже вже на публіку весь цей переворот.
24.06.2023 17:29 Відповісти
Звичайно, хотілось би, що б це все було правдою.Але, якщо понторіз, то ну вже вельми небезпечний для влади - ШУХЕР коли починається, то....
24.06.2023 18:47 Відповісти
Питання , поставленне правильно, чи знайдеться в расіі 40000 згодних померти за ***** . Як що ні то ***** піздець бажаю йому черенок у дупу . Це справедліво
24.06.2023 17:19 Відповісти
Цікаво, що кілька сот тисяч померти за )(-ла "на Украінє" знайшлося, а зробити те ж саме, але "на расіі" не знаходиться... Парадокс, аднако
24.06.2023 17:53 Відповісти
І ніяких Гааг!
24.06.2023 18:40 Відповісти
який приблизний час пирибутя в мацкву? шоб же нічого не пропустить
24.06.2023 17:22 Відповісти
начало распада говнорашки!
24.06.2023 17:23 Відповісти
А где же кадыровцы. Что усрались ?
24.06.2023 17:24 Відповісти
какают
24.06.2023 17:46 Відповісти
Выражают глубокую обеспокоенность
24.06.2023 18:14 Відповісти
"Рассеяне! Первым вышедшим из состава Российской империи республикам будет предложен "бонус" - скидка при выплате репараций Украине Кто останется - будет выплачивать всё остальное!"
24.06.2023 17:25 Відповісти
Кто не установил счётчик, тот платит за всех.
24.06.2023 17:46 Відповісти
Як вже б...ть путін і його злочина кліка ,а як там "вазмём Киев за три дня ",смерть рашиській росії.
24.06.2023 17:38 Відповісти
Буданов, звісно, обіцяв контрнаступ в несподіванному місці, але щоб в ростові ...
24.06.2023 17:42 Відповісти
Байден дай попкорма.
24.06.2023 17:50 Відповісти
Все що може росія, це поставити на дорозі камази? Де танки, бомбардувальники, винищувачи?))) Колонна майже спокійно їде з ночі, з ростова... Полюбе вже домовились.
24.06.2023 17:51 Відповісти
"Не верю" (с) Станиславский.

Поверю когда будуть весеть все тройники Путина головой вниз на центральной требуне Мавзолея.
24.06.2023 17:51 Відповісти
так, тут є трохи недоробка, бо лисий повар сам прямо каже, що пукіна ввели в оману і він ні при чому, а вбивати в маААААааААскву він їде конкретно і тільки шАААААйбгу! невже лисий повар такий наївний?
24.06.2023 19:56 Відповісти
Чим вони пробили?
24.06.2023 17:54 Відповісти
Бєлазом. Кар'єрним.
24.06.2023 17:58 Відповісти
БМП например, танк так вообще не напрягаясь камаз подвинет.
24.06.2023 18:23 Відповісти
Вже не перше відео,де інтонація москалів-коментаторів" вагнера, тіпа ,наши,а еті ,типу сваі правславниє салдати,якось ніби нє сваі")))раби ,курва,рабами.Ніяка революція в рашці не починалася з низів,а завжди з верхів,а крєпасних і тєрпіл потім штурхали)Нема ніякої там нації та країни.
24.06.2023 17:59 Відповісти
Вони хотіли їх затримати кількома вантажівками? І це все?
24.06.2023 18:02 Відповісти
"Гопнікі в законє покручє будут гопніков в пагонах."
24.06.2023 18:14 Відповісти
как узнал про пригожина и поход на москву- настроение просто шик, путя брей яйцы и очко, за тобой идет зек пригожин
24.06.2023 18:11 Відповісти
оце розумію маскву за три дня)

щось всі пропагандони позатикались
24.06.2023 18:12 Відповісти
класс
24.06.2023 18:13 Відповісти
24.06.2023 18:14 Відповісти
Хотів би помилитись, але щось все це дуже нагадує хід конем...що музикантам мішає враз повернути на захід. Так сказати, передислокація військ на новий напрям
24.06.2023 18:27 Відповісти
Їм віри ніколи не було, нема і не буде! Хай вони там усі повиздихають!
24.06.2023 18:35 Відповісти
Кацапи валіть маскалів! Маскалі валіть кацапів!
24.06.2023 18:51 Відповісти
24.06.2023 20:58 Відповісти
Як і очікувалось, шапіто тільки підорафське...
24.06.2023 21:53 Відповісти
