ПВК "Вагнер" пробили загороджену вантажівками дорогу на Москву та поїхали далі. ВIДЕО
План-капкан із перекриттям доріг провалився з тріском. ПВК "Вагнер" продовжують шлях до Москви.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.
Російські найманці з ПВК "Вагнер" продовжують просуватися у напрямку Москви. Вони пройшли Ростовську та Воронезьку області і, ймовірно, увійшли до Липецької.
Сподіваюсь, що я помиляюсь, але дуже вже на публіку весь цей переворот.
Поверю когда будуть весеть все тройники Путина головой вниз на центральной требуне Мавзолея.
бгу! невже лисий повар такий наївний?
щось всі пропагандони позатикались