УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9446 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 485 24

Каховська ГЕС після російського теракту. ВIДЕО

Рівень води на Каховській ГЕС суттєво знизився і тепер стало видно яких руйнувань зазнала споруда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис руїн гідровузла опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються повернутися на позиції, які вони займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції без води залишилися чотири мережі зрошувальних каналів. Вони давали воду більш ніж півмільйона гектарів сільськогосподарських угідь України. Загальні екологічні збитки, які виникли внаслідок руйнації Каховської гідроелектростанції, оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Каховське водосховище до і після підриву росіянами греблі ГЕС. ВIДЕО

Автор: 

Каховська ГЕС (567)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Відкриваються необмежені можливості щоб і внукам хватіло.
показати весь коментар
27.06.2023 09:47
+18
Реакція газів з кишківника з калюжею.
показати весь коментар
27.06.2023 09:38
+15
Всі ці організації дуже маСтурбовані.......
показати весь коментар
27.06.2023 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка реакція ООН, Грінпіс, США, ЄС, великої сімки ?!
показати весь коментар
27.06.2023 09:31 Відповісти
Реакція газів з кишківника з калюжею.
показати весь коментар
27.06.2023 09:38 Відповісти
😪🤐😥😰😱😱😈😈🌟🌟🌟☦☦☦☦⛔⛔⛔💘💘 R.I.P////
показати весь коментар
27.06.2023 10:07 Відповісти
Всі ці організації дуже маСтурбовані.......
показати весь коментар
27.06.2023 09:45 Відповісти
З тебе бандерівець, як з мене Далай-Лама. Якої ти реакції чекаєш? Заморозка активів немитої - це, по-твоєму, не реакція? Ордер на арешт ***** - це не реакція? Надання всілякої допомоги Україні - не реакція? Ти, гівнюче, на кошти платників податків США та ЄС зараз існуєш і 3.143диш, як та свиня під дубом.
показати весь коментар
27.06.2023 10:27 Відповісти
Давай-Яма, все це вже було раніше. Питання конкретно про реакцію на наслідки зруйнування ГЕС та знищення Каховського водосховища. Вибач що нагадав. Бо ти поки жолуді жер мабуть забувся питання прочитати
показати весь коментар
27.06.2023 11:24 Відповісти
Самому не смешно. Реакция, как газы запустить из кишечника. Заморозили активы? На время. После войны рашке на блюдце вернут. Ордер на арест *****? Так любая страна(не считая европы или сша, но туда он точно не поедет) или не арестует или создаст исключение ибо зассут. Реакция запада на самом деле тошнотворная и циничная. Давать вооружение по чайной ложке. Самолеты обещают спустя год после начала войны. Нормальных дальнобойных ракет не дают. И еще этот дед ссыкун. Тьфу. Ты можешь мне что-то написать, что я или кацап или еще что. Так мне пофиг, потому как на тебя нас...ть.
показати весь коментар
27.06.2023 17:30 Відповісти
По-перше - я на тебе вже какаю. По-друге - хто тобі винен, що ти обрав собі таку владу? По-третє - прямуй у кільватері руссского воєнного корабля, бо за, принаймні, 32 роки мову можна було вивчити.
показати весь коментар
27.06.2023 18:52 Відповісти
Яка реакція призидента, рнбо, минреинтеграции, буданова, арахамии, каломойского?
показати весь коментар
27.06.2023 12:46 Відповісти
Реакція у них спокійна головне щоб Україна тихо соплі жувала і недодумалась робити відплату по території рф щоб не вносити хаос в їх розмірене житя і війну вести тільки на нашій території.
показати весь коментар
27.06.2023 13:16 Відповісти
А так там почти сухо. Думаю с помощью великого крадивныцтва дамбу можно будет восстановить как два пальца об асфальт
показати весь коментар
27.06.2023 09:39 Відповісти
Відкриваються необмежені можливості щоб і внукам хватіло.
показати весь коментар
27.06.2023 09:47 Відповісти
zhah🤬
показати весь коментар
27.06.2023 09:55 Відповісти
Московія в усій своїй красі. Головне, щоб добрі українці не забули про все це через рік-два
показати весь коментар
27.06.2023 10:00 Відповісти
Половина вже забула...
показати весь коментар
27.06.2023 10:06 Відповісти
головне щоб у українців, через рік-два, була можливість забути про все це!
показати весь коментар
27.06.2023 10:06 Відповісти
О нет. Об этом нашествии московитской орды и разбомленных ими городах и электростанциях должно помнить долго-долго и внукам рассказывать, какие это мрази: вместо того чтобы прибраться в своей стране - они пошли разрушать соседнюю.
показати весь коментар
27.06.2023 11:01 Відповісти
Зробити музей російського тероризму у 21-м столітті і возити туди туристів зі всього світу. Цього б точно не сталося, якби Верховний головнокомандувач не дав згоди розмінувати Чонгар і Перекоп і не відвів звідти наші війська.
показати весь коментар
27.06.2023 10:22 Відповісти
ДАааа! разхирячилиГЄС полностью ,, Восстановлению не подлежит.. Если что-то строить то только параллельно,
рядом..
показати весь коментар
27.06.2023 11:45 Відповісти
Волго-Донський канал було відновлено на місті знищеного каналу. Виникає питання напевно хтось таким чином готував оборону від аргофагів- угрофіно татаро орди. Напевно треба дослухатись до думки предків.
показати весь коментар
27.06.2023 12:14 Відповісти
Ска-ска... 1000-тонні споруди ніби хтось підкинув у повітря. І якись покидькі вкидали що це нібито хімарси або вона просто втомилась... Ублюдки
показати весь коментар
27.06.2023 15:02 Відповісти
Непоганий плацдарм для форсування...
показати весь коментар
27.06.2023 19:19 Відповісти
квартальні договорняки в Омані.
показати весь коментар
27.06.2023 19:53 Відповісти
агонія кацапії...
показати весь коментар
27.06.2023 20:38 Відповісти
 
 