Каховська ГЕС після російського теракту. ВIДЕО

Рівень води на Каховській ГЕС суттєво знизився і тепер стало видно яких руйнувань зазнала споруда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис руїн гідровузла опублікований у соцмережах.

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Нагадаємо, внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції без води залишилися чотири мережі зрошувальних каналів. Вони давали воду більш ніж півмільйона гектарів сільськогосподарських угідь України. Загальні екологічні збитки, які виникли внаслідок руйнації Каховської гідроелектростанції, оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.

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