Знищення ворожої БМД-2 в Олешках поблизу Антонівського мосту. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську БМД-2 в Олешках поблизу Антонівського мосту на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої бронемашини зафіксував український безпілотник.

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