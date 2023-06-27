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Знищення ворожої БМД-2 в Олешках поблизу Антонівського мосту. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську БМД-2 в Олешках поблизу Антонівського мосту на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої бронемашини зафіксував український безпілотник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після підриву Каховської ГЕС в окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних, - Центр нацспротиву

Автор: 

знищення (7460) Олешки (59) БМД (33)


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Топ коментарі
+7
Кацапи повипадали як гівно.
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27.06.2023 11:38
+4
Пацюки повтікали шкодащо не до кабона на концерт.
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27.06.2023 11:34
+3
Видно, що GPS сигнал глушать.
Чому ми таке не можемо робити, коли летять "Шахеди"?
Нанотехнології?
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27.06.2023 11:36
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Пацюки повтікали шкодащо не до кабона на концерт.
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27.06.2023 11:34 Відповісти
Видно, що GPS сигнал глушать.
Чому ми таке не можемо робити, коли летять "Шахеди"?
Нанотехнології?
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27.06.2023 11:36 Відповісти
Так.

В зібраному із гівна та палок шахеді використовуються ******* цивільні технології, які ху* клали на РЕБ. (БО РЕБ МІФ) Крім того що там декілька особливих gps антен із захистом від реб так там ще й є інерціальна система наведення, тобто навіть без gps він буде летіти.

І все це гівно цивільного глобального ринку зібране до купи коштує около 30 тисяч доларів за один шахед.
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27.06.2023 11:56 Відповісти
Думаю ви повинні розуміти що мавік коштує в десятки раз менше.

А наше виробництво така бездарність що не про власне виготовлення, а навіть про модернізації й мови йти не може.
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27.06.2023 11:58 Відповісти
Тоді раджу вам тікати, тому що війну Україна скоро програє і її території будуть приєднані до росії.
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27.06.2023 12:01 Відповісти
Мрійте. Всі наші слабкості та бездарність системи і генетична біомусорні тих хто займає в ній безліч посад з лихвою перекривається проблемами системи рф, і неймовірно низькою якістю людського ресурсу рф. І питання перемоги лиш в ціні та кількості наших втрат.
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27.06.2023 12:06 Відповісти
Всі проблеми рф з лихвою перекриваються нескінченними ресурсами рф.
Масовість росіян можна перемогти тільки технологічно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко Джерело:
І от виявляється, що технологічно ми теж програємо по всім фронтам.
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27.06.2023 12:10 Відповісти
А як же нам не програвати технологічно, як моцкалі планомірно знищують нашу промисловість? З 2019 по 2022 рік треба було цим займатися, але ж асфальт...
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27.06.2023 12:33 Відповісти
заткнись падлюка рашистска. Геть до себе у підарашку
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27.06.2023 13:16 Відповісти
По всім? Невже в рф є аналоги хімарсів, хармів, патріотів, високоточна артилерія і так далі?

Ні. Немає. Вони нас обскакують лише окремими зразками зброї. І ці зразки зброї їм перемоги не дадуть.
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27.06.2023 13:50 Відповісти
Є у них аналоги.
Хаймарс - Торнадо-С
Патріот - С-400
Артилерія - "Коалиция-СВ" зі снарядами "Краснополь"
Успішно діють "Кинжали", аналогів яких поки що немає на озброєнні США.
Великий спектр комплексів РЕБ
І звичайно "Ланцети", якими зараз бадьоро винищують ті крихти західної техніки, що її нам подарували "с барского плєча".
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27.06.2023 14:02 Відповісти
Аналоги як гівно.

"Успішно діють "Кинжали"" - шо там вже 10 патріотів спалили?) Так успішно що розробників всіх посадили...

З усього перерахованого лиш Ланцети це те чим росіяни справді можуть похвалитись, але це не їх технологія і навіть скоріше за все не їх виробництво. Це ізраїльський дрон Hero який маскують під російське гівно в точності як шахеди маскують під герані. До речі шахед це теж ізраїльська технологія але адаптована під Іран.

"ті крихти західної техніки" - фпв діють куди ефективніше завдяки своїй масовісті. Почекаємо пару місяців підвалять на фронт дрони ретранслятори в достатній кількості і ланцети на фоні наших фпв *********** повністю. Почнемо ми нормально діставати ними російську арту, ппо і т.п..
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27.06.2023 14:21 Відповісти
"Кинжал" проти "Патріота" виявився лайном, але всі інші наші засоби ППО він долає з легкістю. На всю Україну "Патріотів" навіть у США не вистачить, отже, русня у майбутньому може гарантовано знищувати будь-які наші важливі об`єкти, які не прикриті "Патріотами".
"Ланцети" хоч родом з Ізраїлю, але робляться все ж на росії замкненим циклом, тому все одно, яке там у них походження. Головне - вони будуть тільки нарощувати їх кількість, і ніхто їм не зможе завадити.
З дронами у нас . Русня швидко наздоганяє і переганяє. Ресурсів у них нескінченно, Китай - союзник. Це він русні дасть сотні тисяч фвп, не нам.
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27.06.2023 14:30 Відповісти
"будь-які" - ну ви ж самі писали що "Кинжал" проти "Патріота" виявився лайном. То як у вас вийшло аж будь-які важливі об'єкти? Поле за містом це теж важливий об'єкт? Тому ну ніяк не "будь-які" а лиш ту частину яку ми не прикриємо.

" Русня швидко наздоганяє і переганяє" - мені цікаві ваші пропозиції.

Раз ви так наголошуєте що все ппц, то якщо не русня тоді точно хочете щось запропонувати. Які пропозиції?
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27.06.2023 14:54 Відповісти
На всі важливі об`єкти не вистачить "Патріотів", та і "Кинжалів" можна в одну ціль два десятка пустити, виробництво працює невпинно.
Я роблю те, що можу: доначу на дрони. І сподіваюсь, що кількість все ж з часом переросте у якість. Або трапиться якась хєрня у гарному сенсі слова (типа раптової заміни Баканова на Малюка, після чого СБУ таки почала щось робити), і на дрони в держапараті таки звернуть увагу, як на росії. І тоді люди, що набули досвіду і кваліфікації, отримають ще й потрібні ресурси.
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27.06.2023 15:05 Відповісти
Кацапи повипадали як гівно.
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27.06.2023 11:38 Відповісти
Интересно нашим удалось закрепить плацдарм на левом берегу.
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27.06.2023 11:53 Відповісти
Ну якщо атаковано БМД (навіть якщо це міни) безпосередньо біля мосту через Конку, то по трох справа йде.
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27.06.2023 12:58 Відповісти
Вот так надо права забирать,а вы только штрафы повышаете.
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27.06.2023 12:07 Відповісти
Все идёт по плану.
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27.06.2023 13:47 Відповісти
 
 