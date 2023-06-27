Знищення ворожої БМД-2 в Олешках поблизу Антонівського мосту. ВIДЕО
Українські воїни знищили російську БМД-2 в Олешках поблизу Антонівського мосту на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої бронемашини зафіксував український безпілотник.
Топ коментарі
+7 Ol Ol #553754
показати весь коментар27.06.2023 11:38 Посилання
+4 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар27.06.2023 11:34 Посилання
+3 Деніс Войцеховський
показати весь коментар27.06.2023 11:36 Посилання
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Чому ми таке не можемо робити, коли летять "Шахеди"?
Нанотехнології?
В зібраному із гівна та палок шахеді використовуються ******* цивільні технології, які ху* клали на РЕБ. (БО РЕБ МІФ) Крім того що там декілька особливих gps антен із захистом від реб так там ще й є інерціальна система наведення, тобто навіть без gps він буде летіти.
І все це гівно цивільного глобального ринку зібране до купи коштує около 30 тисяч доларів за один шахед.
А наше виробництво така бездарність що не про власне виготовлення, а навіть про модернізації й мови йти не може.
Масовість росіян можна перемогти тільки технологічно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко Джерело:
І от виявляється, що технологічно ми теж програємо по всім фронтам.
Ні. Немає. Вони нас обскакують лише окремими зразками зброї. І ці зразки зброї їм перемоги не дадуть.
Хаймарс - Торнадо-С
Патріот - С-400
Артилерія - "Коалиция-СВ" зі снарядами "Краснополь"
Успішно діють "Кинжали", аналогів яких поки що немає на озброєнні США.
Великий спектр комплексів РЕБ
І звичайно "Ланцети", якими зараз бадьоро винищують ті крихти західної техніки, що її нам подарували "с барского плєча".
"Успішно діють "Кинжали"" - шо там вже 10 патріотів спалили?) Так успішно що розробників всіх посадили...
З усього перерахованого лиш Ланцети це те чим росіяни справді можуть похвалитись, але це не їх технологія і навіть скоріше за все не їх виробництво. Це ізраїльський дрон Hero який маскують під російське гівно в точності як шахеди маскують під герані. До речі шахед це теж ізраїльська технологія але адаптована під Іран.
"ті крихти західної техніки" - фпв діють куди ефективніше завдяки своїй масовісті. Почекаємо пару місяців підвалять на фронт дрони ретранслятори в достатній кількості і ланцети на фоні наших фпв *********** повністю. Почнемо ми нормально діставати ними російську арту, ппо і т.п..
"Ланцети" хоч родом з Ізраїлю, але робляться все ж на росії замкненим циклом, тому все одно, яке там у них походження. Головне - вони будуть тільки нарощувати їх кількість, і ніхто їм не зможе завадити.
З дронами у нас . Русня швидко наздоганяє і переганяє. Ресурсів у них нескінченно, Китай - союзник. Це він русні дасть сотні тисяч фвп, не нам.
" Русня швидко наздоганяє і переганяє" - мені цікаві ваші пропозиції.
Раз ви так наголошуєте що все ппц, то якщо не русня тоді точно хочете щось запропонувати. Які пропозиції?
Я роблю те, що можу: доначу на дрони. І сподіваюсь, що кількість все ж з часом переросте у якість. Або трапиться якась хєрня у гарному сенсі слова (типа раптової заміни Баканова на Малюка, після чого СБУ таки почала щось робити), і на дрони в держапараті таки звернуть увагу, як на росії. І тоді люди, що набули досвіду і кваліфікації, отримають ще й потрібні ресурси.