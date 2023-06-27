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Залишки тіла російського окупанта після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна у Мар'їнці на Донеччині опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17698) смерть (6771) Донецька область (8716) Мар’їнка (622) дрони (4830)


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Топ коментарі
+20
собачий корм....
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27.06.2023 12:30
+13
Пачка пельменей его мамаше обеспечена. Притом пельмени можно уже лепить прям с него
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27.06.2023 12:31
+10
Пазл теперь нужно собрать
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27.06.2023 12:31
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собачий корм....
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27.06.2023 12:30 Відповісти
Мабуть, він щось з'їв не те.
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27.06.2023 12:40 Відповісти
Зато бронік цілий
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27.06.2023 12:52 Відповісти
"Улибнітєсь-вас снімают!"
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27.06.2023 12:30 Відповісти
думать нічим... мазгов нєт!
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27.06.2023 12:31 Відповісти
Мазги есть - они лежат неподалёку.
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27.06.2023 17:54 Відповісти
аерозольно розпилились по навколишній цеглі.
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27.06.2023 17:57 Відповісти
Так то цегла? А подумав, що мазги.
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27.06.2023 18:01 Відповісти
Пачка пельменей его мамаше обеспечена. Притом пельмени можно уже лепить прям с него
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27.06.2023 12:31 Відповісти
Пазл теперь нужно собрать
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27.06.2023 12:31 Відповісти
Навряд чи це можливо. По-перше, "анісваіхнєбрасают". А по-друге - не наважаться. Дрон може десь поруч.
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27.06.2023 14:49 Відповісти
багато разів чув вислів ПОРВАТИ СРАКУ НА БРИТАНСЬКИЙ ПРАПОР і ось, нарешті, побачив.
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27.06.2023 12:32 Відповісти
а, може, то і не срака а плече...хз
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27.06.2023 12:33 Відповісти
друга граната була явно вже лишня...
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27.06.2023 12:32 Відповісти
на війні не буває лишньої гранати.

якщо ворог убитий і не ворушиться то він не буде проти зайвої гранати а нашим зайва гарантія що ворог вже у кобзона не завадить.
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27.06.2023 12:35 Відповісти
там перша знесла пів макітри...
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27.06.2023 12:52 Відповісти
йому після першої півголови відірвало
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27.06.2023 14:27 Відповісти
пішла в сраку, моська
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27.06.2023 14:29 Відповісти
ні, кацап здох, а ти дебіл ідеш
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27.06.2023 14:39 Відповісти
Для "братушєк" не жалко.
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27.06.2023 12:43 Відповісти
Можливо, другий вибух - детонація гранати, що була у орка.
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30.08.2023 07:45 Відповісти
"Пощастило" Рабо-Кацапу *****..... а міг би від алкоголю померти.... а так Лада й Хєрой.
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27.06.2023 12:42 Відповісти
Нi, буде статус бєзвєстi пропавший. Тобто н-i-х-..-я, бо там навiть iдентификувати не зможуть. Але баби ще нарожають.
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27.06.2023 13:41 Відповісти
Тільки дрантя полетіло.))
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27.06.2023 12:43 Відповісти
Эх, Василий.....
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27.06.2023 12:46 Відповісти
Одна нога тут і інша там
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27.06.2023 12:48 Відповісти
Где твая галава б....дь, ті не не потерял, а прое...л.
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27.06.2023 13:15 Відповісти
Горите в аду, гребаные кацапы!
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27.06.2023 13:19 Відповісти
"Разрывная!"- подумал 3.14дрс
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27.06.2023 13:21 Відповісти
З пісні слів не викинеш: "брызнули дружно мозги в потолок"
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27.06.2023 13:21 Відповісти
Так усьо маскавіту падамашнему було! Без кувалди.

Їм це знайомо …
Слава Україні!!
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27.06.2023 13:22 Відповісти
Оце я розумію - знищений.
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27.06.2023 14:54 Відповісти
Паштет Московский 💩 зi свинособачатини
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27.06.2023 15:14 Відповісти
"Разрывная!" - раскинул мозгами Штирлиц...
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27.06.2023 15:22 Відповісти
а че он...?
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27.06.2023 16:06 Відповісти
мозгов.net
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27.06.2023 17:53 Відповісти
По перше

це красіво
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27.06.2023 18:24 Відповісти
Лапти - врозь....
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27.06.2023 18:34 Відповісти
Швидка тю-тю. Пощастило
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27.06.2023 20:20 Відповісти
Не повезло - даже искуственное дыхание не сделать...
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27.06.2023 21:37 Відповісти
На что теперь шапку надевать? 😀
Второй взрыв - это сдетонировала его собственная граната что ли?
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29.08.2023 23:44 Відповісти
Ванька прокинувся, а голови немає.
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30.08.2023 07:49 Відповісти
 
 