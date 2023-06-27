Залишки тіла російського окупанта після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна у Мар'їнці на Донеччині опублікований у соцмережах.

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