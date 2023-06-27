Залишки тіла російського окупанта після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна у Мар'їнці на Донеччині опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+20 Николай Водяной #461390
показати весь коментар27.06.2023 12:30 Посилання
+13 FT FT
показати весь коментар27.06.2023 12:31 Посилання
+10 ватник любит стекломой
показати весь коментар27.06.2023 12:31 Посилання
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якщо ворог убитий і не ворушиться то він не буде проти зайвої гранати а нашим зайва гарантія що ворог вже у кобзона не завадить.
Їм це знайомо …
Слава Україні!!
це красіво
Второй взрыв - это сдетонировала его собственная граната что ли?