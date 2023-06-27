УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9701 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
14 573 33

Бійці полонили чотирьох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої "трофеї", опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы чужие...", - окупант про ставлення українців на тимчасово окупованих територіях. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) полонені (2290)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Які вгодовані підари,скажу відверто,я б не стримався,та вбив би.
показати весь коментар
27.06.2023 14:16
+11
добре, але цигарки їм в дупу пхати треба, a не в ротa
показати весь коментар
27.06.2023 14:19
+8
русіш швайн
показати весь коментар
27.06.2023 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які вгодовані підари,скажу відверто,я б не стримався,та вбив би.
показати весь коментар
27.06.2023 14:16 Відповісти
Прямо на своєму дивані?
показати весь коментар
27.06.2023 14:22 Відповісти
Твій диван непогано підійде.
показати весь коментар
27.06.2023 15:13 Відповісти
На твоєму,на моєму не можна,його немає.
показати весь коментар
27.06.2023 15:52 Відповісти
знищувати треба кадирiвцiв, а цi - на обмiн.
показати весь коментар
28.06.2023 00:08 Відповісти
На сало?
показати весь коментар
27.06.2023 15:15 Відповісти
добре, але цигарки їм в дупу пхати треба, a не в ротa
показати весь коментар
27.06.2023 14:19 Відповісти
Последнее желание - это же святое!
показати весь коментар
27.06.2023 19:50 Відповісти
приїхали скоти нас вбивати... й приймати сонячні ванни.
показати весь коментар
27.06.2023 14:19 Відповісти
Якісь чмобіки-ханиги з кацапозадрищенска.
показати весь коментар
27.06.2023 14:19 Відповісти
А може то ті дєди з пвк "вєтєрани" про яких говорив Череватий?
показати весь коментар
27.06.2023 14:27 Відповісти
Не те ви їм даєте а рота , хлопці .!!
показати весь коментар
27.06.2023 14:21 Відповісти
Грудастые *****. Упитанные. Суки...
показати весь коментар
27.06.2023 14:22 Відповісти
приберіть дебіла який монтує відео - скільки можна кацапсько-совіцьке лайно в сьогодення ляпати.
показати весь коментар
27.06.2023 14:24 Відповісти
Мозги є? Якщо ніякого хера не тямиш в монтажі тоді не вякай. По- друге, фон ставиться щоб не чутно було команди. Все там вірно зроблено, спец ***.
показати весь коментар
27.06.2023 14:55 Відповісти
потворо, нема ніякого виправдання пожирання російсько-совіцького лайна а тут саме совіцьке лайно вставлене.

і не треба з себе корчити тупого ідіота - тло можна поставити будь-яке, це все береться з інтернета, питання лише в тому де шукає те му*ило - серед російсько-совіцького лайна чи у світі.
показати весь коментар
27.06.2023 15:19 Відповісти
Такі собі пузанчики
показати весь коментар
27.06.2023 14:25 Відповісти
нончє мобік жирний пішов...
показати весь коментар
27.06.2023 17:16 Відповісти
русіш швайн
показати весь коментар
27.06.2023 14:26 Відповісти
Голєнкіх мальчіков на Солнце в жару.... нізабудім , ніпрастім 🤣🤣🤣
показати весь коментар
27.06.2023 14:59 Відповісти
Відразу вгадується парода-хряк кацапський смердючий...
показати весь коментар
27.06.2023 15:11 Відповісти
Слава Українському Війську!
Вдалого полювання Вам, Хлопці!
показати весь коментар
27.06.2023 15:13 Відповісти
Молодці наші соколики...хлопці хоть не годуйте їх нашим борщем нехай щі лаптем хлебають скотиняки
показати весь коментар
27.06.2023 15:16 Відповісти
Похоже ***** держит своих покруче Сталена - нету таких колонн пленных из Запорожья на Киев...
показати весь коментар
27.06.2023 15:18 Відповісти
СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*** ну и жирнющие ватносвинособаки ****.............................................
показати весь коментар
27.06.2023 15:21 Відповісти
всех президентов Украины нужно тупо расстрелять, имея под боком таких соседей они тупо обогащались и разоружались...а теперь такая шваль топчет наши земли...
показати весь коментар
27.06.2023 15:41 Відповісти
всех президентов Украины нужно тупо расстрелять...Ихарь! А шо, патрушев дозволяє тобі писати коментарі на кацапський мові?
показати весь коментар
27.06.2023 17:18 Відповісти
по существу есть, что сказать... вася
показати весь коментар
27.06.2023 19:49 Відповісти
Какой то пузатый орк пошел. Видно зеки с бомжами начали заканчиваться.
показати весь коментар
27.06.2023 15:43 Відповісти
це вже https://de.wikipedia.org/wiki/Innerer_Schweinehund Московская вислобрюхая свинья



показати весь коментар
28.06.2023 00:15 Відповісти
фак по конвенции и уставу запрещен...
показати весь коментар
27.06.2023 18:00 Відповісти
а вiн глядачам показував
показати весь коментар
28.06.2023 00:17 Відповісти
 
 