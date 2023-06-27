Бійці полонили чотирьох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої "трофеї", опублікований у соцмережах.

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