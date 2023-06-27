Бійці полонили чотирьох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО
Українські воїни полонили чотирьох окупантів на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої "трофеї", опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+11 Микола Вернигора
показати весь коментар27.06.2023 14:16 Посилання
+11 Lis Pedersen #555472
показати весь коментар27.06.2023 14:19 Посилання
+8 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар27.06.2023 14:26 Посилання
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і не треба з себе корчити тупого ідіота - тло можна поставити будь-яке, це все береться з інтернета, питання лише в тому де шукає те му*ило - серед російсько-совіцького лайна чи у світі.
Вдалого полювання Вам, Хлопці!