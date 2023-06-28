Пенсіонерки із "загонів Путіна" заявили, що Пригожина завербував Байден. ВIДЕО
Пенсіонерка з російського громадського руху "загони Путіна" записала нове відеозвернення чи то до Путіна, чи до Байдена. Жінка заявила, що в нещодавньому заколоті Пригожина винний президент США Джо Байден. Однак, за словами пенсіонерки, Путін все ж таки взяв ситуацію у свої руки та врятував народ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нова так звана аналітика від російських пенсіонерок шириться зараз у мережі.
Топ коментарі
+43 Beta Human
показати весь коментар28.06.2023 17:03 Посилання
+36 Alessandro Moretti
показати весь коментар28.06.2023 17:04 Посилання
+27 Олег Кікта #551134
показати весь коментар28.06.2023 17:44 Посилання
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... тада сумашедші бабки заволають - пуйло агент США...
... а з сусідніх дворів закричать - воістину - ми це знали всєгда
перевертні курвячі...
можливо , йому варто послухати тих тьoток
А ви що робите?!
Навіщо нам ці божівільні?
Це е важлива «новина»?
Думайте про наших захистників
Ганьба, товарищи!
https://www.youtube.com/watch?v=913HkCTX318
Так би мовити " глас народа" iмiтують.
Немає у ньго часу на якихось там Пригожинів.