Пенсіонерки із "загонів Путіна" заявили, що Пригожина завербував Байден. ВIДЕО

Пенсіонерка з російського громадського руху "загони Путіна" записала нове відеозвернення чи то до Путіна, чи до Байдена. Жінка заявила, що в нещодавньому заколоті Пригожина винний президент США Джо Байден. Однак, за словами пенсіонерки, Путін все ж таки взяв ситуацію у свої руки та врятував народ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нова так звана аналітика від російських пенсіонерок шириться зараз у мережі.

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