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Пенсіонерки із "загонів Путіна" заявили, що Пригожина завербував Байден. ВIДЕО

Пенсіонерка з російського громадського руху "загони Путіна" записала нове відеозвернення чи то до Путіна, чи до Байдена. Жінка заявила, що в нещодавньому заколоті Пригожина винний президент США Джо Байден. Однак, за словами пенсіонерки, Путін все ж таки взяв ситуацію у свої руки та врятував народ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нова так звана аналітика від російських пенсіонерок шириться зараз у мережі.

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Автор: 

Байден Джо (2892) путін володимир (24051)


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Топ коментарі
+43
І в їхньому під'їзді Байден теж наригав )))
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28.06.2023 17:03
+36
Це ідеальне втілення колективного російського iQ. Нема чого додати.
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28.06.2023 17:04
+27
Це кремлівська шизофренія.
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28.06.2023 17:44
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І в їхньому під'їзді Байден теж наригав )))
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28.06.2023 17:03 Відповісти
👍😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂.

You're an alpha human 👌
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28.06.2023 17:05 Відповісти
Maybe...
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28.06.2023 17:07 Відповісти
коли куйло здохне і розвінчають міф про "культ лічності путлера"...
... тада сумашедші бабки заволають - пуйло агент США...
... а з сусідніх дворів закричать - воістину - ми це знали всєгда
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28.06.2023 19:02 Відповісти
Навіщо расповсюджувати кремлівську пропаганду?!
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28.06.2023 17:03 Відповісти
Це кремлівська шизофренія.
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28.06.2023 17:44 Відповісти
Старческая деменция- страшная штука!😬 Особенно на фоне низкого уровня IQ...
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28.06.2023 19:54 Відповісти
Щоб виявити тих, на кого таке відверте лайно може подіяти. Тільки хвора на голову людина може прийняти сказане цими кашолками за чисту монету.
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28.06.2023 17:46 Відповісти
Цікаво, а для кого це може бути пропагандою?
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28.06.2023 18:45 Відповісти
Це скоріше антипропаганда. Українське ЦІПСО?
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28.06.2023 20:40 Відповісти
Це ідеальне втілення колективного російського iQ. Нема чого додати.
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28.06.2023 17:04 Відповісти
А Байден аказивється можеть нє тока ссать в кацапскіх пад'єздах і падваротнях...
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28.06.2023 17:04 Відповісти
ні не Байден, це Зорян і Шкіряк
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28.06.2023 17:05 Відповісти
Адназначнаа...
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28.06.2023 17:12 Відповісти
И это надо же быть такими 3,14#даватыми.
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28.06.2023 17:05 Відповісти
і у цієї іпанутої солістки, пам'ятається, українська фамілія...
перевертні курвячі...
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28.06.2023 17:14 Відповісти
Барилко
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28.06.2023 18:27 Відповісти
Всегда удивлялся насколько умный взгляд у животных.. но не у этих..
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28.06.2023 17:07 Відповісти
А тварин також людей, там я не бачив, тільки рюzzгиє!
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28.06.2023 18:49 Відповісти
який прєзідєнт, такі в нього й атряди
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28.06.2023 17:09 Відповісти
Пацієнтки палати №6 дурдому "раша підерейшн".
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28.06.2023 17:10 Відповісти
За цей підлиз ***** їм відправить валізу зі своїм лайном, яке назбирав на Валдаї.
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28.06.2023 17:12 Відповісти
Немає путіна - немає юних путінських пенсіонерів!
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28.06.2023 17:12 Відповісти
хороша ідея для Байдена
можливо , йому варто послухати тих тьoток
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28.06.2023 17:14 Відповісти
Їпанута стара шаболда,),на чолі дегенератів,,),,
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28.06.2023 17:14 Відповісти
Хоспаді, шо клімакс і деменція з людьми робить !
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28.06.2023 17:14 Відповісти
поки ви "васхіщялісь", то ваш бункерний прєзідєнт в норі на Валдаї під час того недоперевороту наклав не один чемодан свого днк. )
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28.06.2023 17:15 Відповісти
«Як повідомляє , нова так звана аналітика від російських пенсіонерок шириться зараз у мережі.»

А ви що робите?!

Навіщо нам ці божівільні?
Це е важлива «новина»?
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28.06.2023 17:16 Відповісти
ну якшо інших новин нема...
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28.06.2023 17:21 Відповісти
Напишись ще якесь ваше обурення в цій темі. Двох ваших реакцій на цю комедію явно недостатньо.
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28.06.2023 17:48 Відповісти
Найгірше те, що наші ЗМІ викладаючи це лайно разом з любителями "паржать" забезпечують чималі перегляди (відповідно, заробітки та податки в бюджет окупантів) цим "скрєпанутим" маразматичкам.
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28.06.2023 18:08 Відповісти
Кто на Рацеи побывал,тот в цирке уже не смеётся
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28.06.2023 17:17 Відповісти
Не надо завидовать, ЗЕбаньки. У нас и без отряда своих дур хватает. Чего стоит свиноматка Третьякова, у которой, как она плакалась. бракованные дети. Или Маруха Безголовая, ... точно имени не помню не помню, все-таки Марьяна, рыжая такая, так они за бубочку этих старух порвут, как бобик грелку.
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28.06.2023 17:19 Відповісти
От не треба Третякову проти ночі поминати ...вона загадка для психіатрів
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28.06.2023 17:28 Відповісти
Візуалізація внутрішнього устрою мозку *****
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28.06.2023 17:20 Відповісти
І не тільки пріхожина; і гєрасіма, і шуйгу, і патрушева. Придивіться до них уважніше.
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28.06.2023 17:22 Відповісти
Больше треша богу треша!
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28.06.2023 17:24 Відповісти
А говорять що людина не може жити без мізків, ще як може...
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28.06.2023 17:25 Відповісти
Хотели увидеть чёрную дыру? Вот она. В рыжем парике))
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28.06.2023 17:28 Відповісти
Та яка перука...в неї грошей не вистачить..то звичайна хна..жалько не перетримала...була б зелена..
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28.06.2023 17:36 Відповісти
Мдаа, старість прийшла а досвід десь заблукав. Чи може ''скрєпа'' його задушила?
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28.06.2023 17:28 Відповісти
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28.06.2023 17:35 Відповісти
Нашому президенту є на кого рівнятись - на Байдена, він запустив мятєж на масковії, наш повинен спалити маскву....
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28.06.2023 17:40 Відповісти
Гарем Окурка!
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28.06.2023 17:41 Відповісти
Та ми у курсє - теж мені новина
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28.06.2023 17:43 Відповісти
вся страна за *****? рижа курва, подивись відіо, де вагнерам у ростові мешканці приносили воду з їжаю. а ти кажеш- *****, *****.
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28.06.2023 17:45 Відповісти
Боже, яке воно хворе! ЇЇ б в Україну...з тривогами, ракетами, може б вилікувалася.
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28.06.2023 17:47 Відповісти
***** обосрался. Бабы дуры.
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28.06.2023 17:47 Відповісти
...а Байдена в свою чергу завербовали байндеровці!
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28.06.2023 17:47 Відповісти
и таких психически больных там почти все,от ***** до этих бесноватых бабок! неудивительно что они исчезнут!
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28.06.2023 17:51 Відповісти
там уже и психушка не поможет
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28.06.2023 17:53 Відповісти
Неїбе мене що там думають старі шкапи.
Думайте про наших захистників
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28.06.2023 17:53 Відповісти
и таких ипанутых на голову там 140млн
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28.06.2023 17:56 Відповісти
Господи, сраная срамота
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28.06.2023 18:03 Відповісти
А Соловьев говорил что Байдена контролирует Зеленский. Короче, именно Зеленский тайный кукловод восстания Вагнера.
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28.06.2023 18:15 Відповісти
Дещо про богоподібність.. - коли ми говоримо про людиноподібних мавп, та богоподібних людей, то це означє тільки одне, - що від мавп и до БОГА в черзі стоїть шалена цифра, бо тоді й мавпа богоподібна. Тож - навряд чи спілкування з російськими мавпами доцільне. Ні, ломаку в руки вони все ж таки інколи беруть. АРХ М
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28.06.2023 18:27 Відповісти
А якого саме? Там ще йоська пригожин тиняється! Може,щоб двічи у магазин не бігати,дідусь Джо парами вербує. Та й патлаті обидва однаково. Переплутати легко ж!
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28.06.2023 18:29 Відповісти
З гумором це сприймає тільки молодь, я як згадаю радяньскі часи, так здригнусь. Ці навіжені взмозі невовля розірвати, якщо воно не відповідає їхнім погляда. Написати заяву на сусіда за політику, або з заздрощів, а от коли їх за патли потягнуть до відповіді- " я старенька, я невинна, біс поплутав...
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28.06.2023 18:31 Відповісти
так і проситься продовження, як колись Москаль сказав - "...мери, пери та різні х*ри."
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28.06.2023 18:40 Відповісти
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28.06.2023 18:40 Відповісти
клімакстеричні *****
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28.06.2023 18:59 Відповісти
Дайте їй сєльодкі!
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28.06.2023 19:07 Відповісти
Гарем путіна рулить.Треба терміново заборонити перебування вагнера в Україні бо на них тут втемну впливає НАТО і тут їх вербує Байден.
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28.06.2023 19:10 Відповісти
А далі завербовані Байденом вагнерівці будуть половим шляхом розповсюджувати натівську заразу у радянськіій білорусії
Ганьба, товарищи!
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28.06.2023 19:20 Відповісти
Пригожина завербовал Байден, но путин его "понял и простил"... Получается тогда и путин завербованный Байденом?)
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28.06.2023 19:19 Відповісти
Так очень скоро ети бабки будут визжать что Байден и путена завербовал судя из того что он творит
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28.06.2023 19:28 Відповісти
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28.06.2023 19:34 Відповісти
на видео одна из этих бабулек, по ходу:
https://www.youtube.com/watch?v=913HkCTX318
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28.06.2023 19:35 Відповісти
Съёмка, очевидно, происходила на территории психоневрологического диспансера. Несчастные люди. Интересно, чем и куда их колют?
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28.06.2023 19:39 Відповісти
Обама вон, вообще в кацапских подъездах и лифтах ссал!
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28.06.2023 19:39 Відповісти
Починають писати "канонiчну" версiю пригожинського мятежа.
Так би мовити " глас народа" iмiтують.
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28.06.2023 19:40 Відповісти
СЧАСТЛИВЫЕ... Знают ВСЕ ответы на ВСЕ вопросы! Благодаря простой и недорогой операции по отключению мозга...
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28.06.2023 19:52 Відповісти
Тебе б точно, дуру завербував, показав би зеленого папірця із зображенням їхнього президента і цього було б достатньо. А ваш президент пуйло сьогодні значиться серед 500-х, тобись обкаканих, який втікав в бункер і все валив і валив. Які ж ви, кацапи, дурні. Не лийте бруд на президента США, бо після закінчення війни знову прийдеться просити окорока і хліб.
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28.06.2023 20:13 Відповісти
Цю нафарбовану лахудру завербував якийсь афроіндонезієць.
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28.06.2023 20:16 Відповісти
Їбобо на всю голву!
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28.06.2023 20:56 Відповісти
Кого ці бабки хочуть обдурити, всі росіяни прекрасно знають, що у Байдена весь робочий час уходить тільки на обсикання під"їздів.
Немає у ньго часу на якихось там Пригожинів.
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28.06.2023 21:00 Відповісти
старпери путіна та старі пердуни ім прогули ставлять на цвинтарі
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28.06.2023 21:56 Відповісти
хто випустив загони ***** зі стійла? свиноматки, гей в кошару! там жолудів підсипали, жріть тварі, чавкайте.
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28.06.2023 23:18 Відповісти
Про макентош дерев'яний треба думати, а не відоси записувати
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29.06.2023 02:28 Відповісти
 
 