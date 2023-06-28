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В окупованій Ясинуватій було чути вибух: ймовірно, ліквідовані окупанти. ВIДЕО

В тимчасово окупованій Ясинуватій, що на Донеччині, пролунали вибухи в районі місцевого вокзалу. Внаслідок цього могли загинути чи зазнати поранень окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці поділилися кадрами з місця подій. На відео помітний стовп диму.

Також пропагандистські ЗМІ вже опублікували ролик з рятувальниками та пожежними машинами, інформує Оперативний ЗСУ. На відео пожежники ламали двері та зривали ґрати з вікон, щоб потрапити до будівлі з пошкодженим дахом.

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Автор: 

вибух (4503) Донецька область (8716)


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Париж - Даккар на КАМАЗах-пожарках через Ясиноватую.
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28.06.2023 18:11 Відповісти
Не схоже щоб там перебувала військова кацапня, замок на дверях металевих ззовні збивають. Можливо якийсь склад з провізією без *********** бо рвонуло б і будівлю рознесло.
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28.06.2023 18:26 Відповісти
Кудись попало
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28.06.2023 19:48 Відповісти
Якийсь кривий кацапський снаряд, полетів не у той бік куди його вистрілювали (по Авдіївці), прилетів в якийсь вокзальний сарай, наробив стільки галасу... і шо?
Судячи з першого відео, народу на вулицях море! Хоча прифронтове місто Ясинувата, зовсім не нагадує ні Бахмут, ні ту ж саму Авдіївку, яка знаходиться з іншого боку фронту.
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28.06.2023 19:59 Відповісти
Та ні навпаки якраз у той бік, повернувся в рідну говєнь.
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28.06.2023 20:54 Відповісти
 
 