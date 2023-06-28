В окупованій Ясинуватій було чути вибух: ймовірно, ліквідовані окупанти. ВIДЕО
В тимчасово окупованій Ясинуватій, що на Донеччині, пролунали вибухи в районі місцевого вокзалу. Внаслідок цього могли загинути чи зазнати поранень окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці поділилися кадрами з місця подій. На відео помітний стовп диму.
Також пропагандистські ЗМІ вже опублікували ролик з рятувальниками та пожежними машинами, інформує Оперативний ЗСУ. На відео пожежники ламали двері та зривали ґрати з вікон, щоб потрапити до будівлі з пошкодженим дахом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судячи з першого відео, народу на вулицях море! Хоча прифронтове місто Ясинувата, зовсім не нагадує ні Бахмут, ні ту ж саму Авдіївку, яка знаходиться з іншого боку фронту.