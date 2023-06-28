В окупованій Ясинуватій було чути вибух: ймовірно, ліквідовані окупанти. ВIДЕО

В тимчасово окупованій Ясинуватій, що на Донеччині, пролунали вибухи в районі місцевого вокзалу. Внаслідок цього могли загинути чи зазнати поранень окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці поділилися кадрами з місця подій. На відео помітний стовп диму.

Також пропагандистські ЗМІ вже опублікували ролик з рятувальниками та пожежними машинами, інформує Оперативний ЗСУ. На відео пожежники ламали двері та зривали ґрати з вікон, щоб потрапити до будівлі з пошкодженим дахом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерки із "загонів Путіна" заявили, що Пригожина завербував Байден. ВIДЕО