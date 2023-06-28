Артилеристи 109 ОБрТрО знищили пункт дислокації окупантів. ВIДЕО

Артилеристи Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони знищили пункт постійної дислокації противника.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Донецької бригади ТрО, передає Цензор.НЕТ.

"Артилеристи нашої бригади, до дня Конституції України зробили подарунок українському народові. Знищено пункт постійної дислокації противника", – написали бійці.

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