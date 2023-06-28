Наші воїни з ПЗРК збили російський штурмовик Су-25. ВIДЕО
Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ з ПЗРК-Ігла збили один із найкращих російських штурмовиків СУ-25 на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео знищення ворожої Су-25 опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+68 Александр Чуднивец #474549
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+43 Vitaliy Mauler #573781
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Дякую тобі, Воїне!
Героям слава!!!
Стоимость выстрела иглы: $60-80 тыс.
«Ігла» - російський/радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Вікіпедія
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFgQAg Діаметр : 72 мм
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECF0QAg Довжина : 1,574 м
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFcQAg Двигун : твердопаливний ракетний двигун
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFkQAg Механізм детонації : contact and grazing fuzes
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFwQAg Вага : 10,8 кг
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFsQAg Вартість одиниці : $ 60,000-80,000 (в 2003)
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFoQAg Виробник : КБМ
А що ви хотіли, патрон сраний 7.62 років 7 назад один бакс коштував... з карабіна коли стріляли по банкам на полюванні
)
Але там є українське слово, одне, " бачив" тож, це все такі наши, мабуть
А от відео дуже схоже , десь рік назад бачив, схоже відео, точно не згадаю, вже, але теж наш кричав матюки та кричав падай
Респект цьому воїну і всім ЗСУ!
не зрозумів:
типу - літак так сильно вразила несподіванка, що він не витримав психічного навантаження?
підбитий а не збитий. Ця блашанка може без проблем витримати 1 ракету пзрк
цей літак у москалів як іл-2 у другу світову = саме ним вони в основному і працюють.
скільки ж він крови попсував чеченцям та грузинам...
і ось, нарешті, війна де йому вільно не дають розпрямити крила, постійно їх підрізають.
щодо влучання в двигун це треба викласти світлину а то все було на кацапському форумі літунів, я туди більше ні ногою.
біля хліба і батонів буде корзина з ракетами до пзрк ?
Це один з найкращих совєцьких штурмовиків. Су-25 знаходиться на озброєнні України також.
на цій війні вже стільки понавигадували що ховайся в жито.