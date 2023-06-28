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Новини Відео Війна
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Наші воїни з ПЗРК збили російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ з ПЗРК-Ігла збили один із найкращих російських штурмовиків СУ-25 на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео знищення ворожої Су-25 опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 109 ОБрТрО знищили пункт дислокації окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7460) ЗСУ (7637) ПТРК (95)


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Топ коментарі
+68
Гарна робота-виконавцю респект...
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28.06.2023 20:11
+50
Емоції зашкалюють!

Дякую тобі, Воїне!
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28.06.2023 20:13
+43
Металлолом от сушки сбитой в Брянской области...
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28.06.2023 20:13
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Гарна робота-виконавцю респект...
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28.06.2023 20:11 Відповісти
за саунд окремий респект))
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28.06.2023 22:14 Відповісти
Супер! Отличная работа!
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28.06.2023 20:11 Відповісти
!!!!!
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28.06.2023 20:11 Відповісти
Реакція - вогонь )
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28.06.2023 20:11 Відповісти
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28.06.2023 20:12 Відповісти
Металлолом от сушки сбитой в Брянской области...
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28.06.2023 20:13 Відповісти
Йой! А хто ж це їх так!
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28.06.2023 20:15 Відповісти
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28.06.2023 20:40 Відповісти
Емоції зашкалюють!

Дякую тобі, Воїне!
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28.06.2023 20:13 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.06.2023 20:14 Відповісти
Молодці! А то я вже забув, що у кацапів є літаки, яких можна збивати.
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28.06.2023 20:14 Відповісти
пригожин не всіх своїх кацапських летунів добив, ще щось літає ? Шутка звичайно. Цензор припиніть кожну добу +1 гелікоптер в статистику втрачених друкувати "гелікоптерів - 308 (+1) од" бо наврочили їйбогу, так гарно йшло - дев'ять штук за дванадцять днів підряд... чи то ви пригожинські враховуєте ?
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28.06.2023 20:19 Відповісти
Все равно до Пригожина нашим еще работать и работать. 8 целей за день нужно очень потрудиться чтобы перебить
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28.06.2023 20:19 Відповісти
Ви оди йому в москової пишіть, а тут тільки повага ЗСУ за кожний прожитий день. Позитив це не для війни, війна це втрати рани,кров.
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28.06.2023 20:22 Відповісти
Кацапські нальотчики просто не сподівалися, що свої вагнерівці відкриють вогонь на враження, летіли вище... ну і добре!
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28.06.2023 20:32 Відповісти
Розумію що це тонкій вірменський гумор, але москальські літуни забаранені під Воронєжем чи Ліпецком неочікували що у пєтухов є пва, летіли як на полігоні
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28.06.2023 20:33 Відповісти
Пригожин пи*дун еще тот! Он сказал что если бы он брал Киев то взял бы гораздо быстрее чем войска рфии, ему хватило бы 24 часа! это он так сказал. На Киев такие войска бросили в первый день что пригожину наверное и не снилось. И сожрали все эти элитные подразделения и с костями и мясом наши бойцы! Так что пусть не трищит этот пригожин. И этот пригожин хвалится что прошел 800 км за сутки до московии, а его кто то останавливал? Нет! А когда его должны были остановить то он резко передумал и развернулся. А вот когда бы его остановили то тогда бы и можно было бы посмотреть на что он способен. А так пи*деть о несостоявшемся он мастер! Он ни с чем не столкнулся в своем марше до москвы и сам развернулся и ушел а рассказывает что он герой! В чем? Это типичный руский который врет без основания. А наши ребята были сильнее в разы еще тогда когда на Гостомель вертолеты пытались залететь со своим "крутым" десантом.
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28.06.2023 22:44 Відповісти
ага, "взяв" би)), як Бахмут "взяв".
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29.06.2023 10:48 Відповісти
Стоимость одного Су-25 составляет $11 млн
Стоимость выстрела иглы: $60-80 тыс.

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28.06.2023 20:20 Відповісти
+ обучение двух пилотов тоже в пару лямов, а им скорее всего *****, бо летели низко и там катапульта не спасет на такой низкой высоте или останутся калеками, если выживут
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28.06.2023 20:25 Відповісти
Су-25 одномісний літак
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28.06.2023 20:30 Відповісти
знач тем более пилот стоит дороже. Бо он там и за пилота, и за борт инженера и за стюардессу с кофейком
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28.06.2023 20:32 Відповісти
Ще на початку 70-х радянська військова авіація перейшла на катапультні крісла які дозволяли катапультування прямо з землі та з непороушного літака Між іншим - вважалися одними з найкращих у світі Головне - правильно сісти і згрупуваться у кріслі
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29.06.2023 02:19 Відповісти
Неужели игла такая дорогая? Это же совецкая разработка
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28.06.2023 20:32 Відповісти
нажаль...

«Ігла» - російський/радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Вікіпедія

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFgQAg Діаметр : 72 мм

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECF0QAg Довжина : 1,574 м

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFcQAg Двигун : твердопаливний ракетний двигун

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFkQAg Механізм детонації : contact and grazing fuzes

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFwQAg Вага : 10,8 кг

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFsQAg Вартість одиниці : $ 60,000-80,000 (в 2003)

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfdADB2kb5hsc5gJio-srXxym39BQ:1687973736830&q=%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B7%D1%80%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=X&ved=2ahUKEwiB-eSXwOb_AhWSz4sKHd21DzkQ6BMoAHoECFoQAg Виробник : КБМ

А що ви хотіли, патрон сраний 7.62 років 7 назад один бакс коштував... з карабіна коли стріляли по банкам на полюванні
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28.06.2023 20:40 Відповісти
Та він і зараз приблизно стільки коштує в розницю, якщо в тірі стріляти з АК.
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29.06.2023 09:55 Відповісти
остаточная стоимость 1.5-2тыс
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28.06.2023 21:32 Відповісти
при ссср курс доллара к рублю был 60 копеек...может и ошибаюсь давно это было
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28.06.2023 21:48 Відповісти
то в газете Известия он был 60 копеек. А на черном рынке, если кто решался рискнуть, 5 рублей.
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29.06.2023 00:23 Відповісти
Мати Василева!
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28.06.2023 20:23 Відповісти
Приємно слухати і дивитись на це дійство! Слава ЗСУ! Все буде Україна!
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28.06.2023 20:24 Відповісти
який там він найкращий ? його маджахеди ще 40 років тому валили тільки так.
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28.06.2023 20:25 Відповісти
Так нічого особливо кращого засрашка і не зробила за 40 років...
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28.06.2023 20:34 Відповісти
і не зробить
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28.06.2023 21:49 Відповісти
Може там ас який летів.
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28.06.2023 20:43 Відповісти
Этот кацап на концерт кабздона не пришёл, а прилетел.
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28.06.2023 20:26 Відповісти
Слава снайперам ВСУ!!!
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28.06.2023 20:27 Відповісти
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі Слава ! Слава ! Слава ! Слава "Едельвейсам" !
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28.06.2023 20:27 Відповісти
що за пісня?
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28.06.2023 20:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lDN76h4-HRM&ab_channel=kozaksystem Kozak System - Подай Зброю
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28.06.2023 20:31 Відповісти
дякую.
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28.06.2023 20:43 Відповісти
вічна пам'ять герою!
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29.06.2023 00:22 Відповісти
сум..
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29.06.2023 10:56 Відповісти
Gut gemacht!!!
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28.06.2023 20:30 Відповісти
yavol
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28.06.2023 20:47 Відповісти
Уган... савьєцького піда...са💀
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28.06.2023 20:30 Відповісти
Яка чудова новина ,давненько вже літаків не було.
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28.06.2023 20:31 Відповісти
Доречі, по "рос каналам" теж саме відео постять і типа сбили український літак))
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28.06.2023 20:36 Відповісти
А што ж єто расеянин тогда українською розмовляє? Представляю шо у русні з ****** в таком випадку
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28.06.2023 20:42 Відповісти
Падай ..лядь..су..к.а.. есть..

)

Але там є українське слово, одне, " бачив" тож, це все такі наши, мабуть

А от відео дуже схоже , десь рік назад бачив, схоже відео, точно не згадаю, вже, але теж наш кричав матюки та кричав падай
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28.06.2023 22:07 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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28.06.2023 20:40 Відповісти
«Падают, падают, падают, падают бл#ді»
Респект цьому воїну і всім ЗСУ!
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28.06.2023 20:40 Відповісти
Ага, как и видео с горе-летунами, сбитыми вагнерами. Обидно, да?)))
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28.06.2023 21:07 Відповісти
а-ха ну ты клоун кацапский то есть кацапы сами в своих сетях выложили догорающих вертущки прямо возле своих домов которые горели в прошлом году?
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28.06.2023 21:10 Відповісти
Відео показано так що здається грач просто вражений а не збитий.
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28.06.2023 20:52 Відповісти
"грач просто вражений а не збитий."

не зрозумів:
типу - літак так сильно вразила несподіванка, що він не витримав психічного навантаження?
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28.06.2023 21:30 Відповісти
не чіпляйтесь до слів, все ви правильно зрозуміли.
підбитий а не збитий. Ця блашанка може без проблем витримати 1 ракету пзрк
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28.06.2023 21:38 Відповісти
не може, ракета летить прямо в двигун і він або виходить з ладу, або загорається, броня там не допоможе. якщо недалеко до аєродрому, то є шанс дотягти
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28.06.2023 21:47 Відповісти
та невже.... це фронтовий бомбер, він розрахований на можливіть влучань пзрк та іншої фронтової пво. І так він має 2 двигуни рознесені по обидва боки фюзеляжу.
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28.06.2023 21:55 Відповісти
його броня розрахована на захист від кулеметно-гарматного вогню, пзрк для нього являється величезною загрозою. сепари в 14 році збили щось в районі 7 наших грачів і не менше половини із пзрк, якщо не більше.
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28.06.2023 22:01 Відповісти
най буде, не буду вступати у безглуздий діалог.
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28.06.2023 22:05 Відповісти
грак дуже живучий, не факт що збили.

цей літак у москалів як іл-2 у другу світову = саме ним вони в основному і працюють.

скільки ж він крови попсував чеченцям та грузинам...

і ось, нарешті, війна де йому вільно не дають розпрямити крила, постійно їх підрізають.
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28.06.2023 20:58 Відповісти
якщо пзрк влучив в двигун то жопа, живучий він тільки проти кулеметно-гарматного вогню
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28.06.2023 21:57 Відповісти
бачив влучання в грак на світлинах під час грузинської війни. цей літак реально живучий.

щодо влучання в двигун це треба викласти світлину а то все було на кацапському форумі літунів, я туди більше ні ногою.
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28.06.2023 22:02 Відповісти
Ruzka kurwa spadla
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28.06.2023 20:59 Відповісти
Коли вже в АТБ або сільпо :
біля хліба і батонів буде корзина з ракетами до пзрк ?
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28.06.2023 21:00 Відповісти
шикарно! Повага хлопцям ЗСУ і величезний мінус тим неадекватам, котрі монтують відео зі скаженим рівнем гучності музики, нехай вона й НАША, патріотична, народна. Чи проблеми зі слухом у вас там?😏
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28.06.2023 21:02 Відповісти
один із найкращих російських штурмовиків СУ-25

Це один з найкращих совєцьких штурмовиків. Су-25 знаходиться на озброєнні України також.
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28.06.2023 21:03 Відповісти
На це можна дивитися вічно
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28.06.2023 21:17 Відповісти
Русиш швайн
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28.06.2023 21:52 Відповісти
Падай ***** 😂😂😂👍
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28.06.2023 21:52 Відповісти
А почему не стингером или подобными средствами. Шансов же в разы больше, и по дальности и по скорости. Это же передок, в любой момент могут прилететь
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28.06.2023 21:56 Відповісти
збитий чи не збитий - відповідь дадуть осінти з оріксів.

на цій війні вже стільки понавигадували що ховайся в жито.
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28.06.2023 22:14 Відповісти
Вдалого полювання вам, Хлопці ! Дякую за ліквідованого вбивцю!
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29.06.2023 10:42 Відповісти
 
 