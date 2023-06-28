Наші воїни з ПЗРК збили російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ з ПЗРК-Ігла збили один із найкращих російських штурмовиків СУ-25 на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео знищення ворожої Су-25 опублікували у соцмережі.

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