Тероборона 100-ї бригади знищила ворожу гаубицю біля Кремінної. ВIДЕО
Тероборона 100-ї бригади знищила 122-мм російську гаубицю Д-30 у Серебрянському лісництві біля Кремінної.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у соцмережі нардеп Юрій Мисягін.
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