УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9493 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
7 125 10

Тероборона 100-ї бригади знищила ворожу гаубицю біля Кремінної. ВIДЕО

Тероборона 100-ї бригади знищила 122-мм російську гаубицю Д-30 у Серебрянському лісництві біля Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у соцмережі нардеп Юрій Мисягін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни з ПЗРК збили російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7460) ЗСУ (7637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Слава Героям-тероборонцям!
Слава ЗСУ!
Слава мужньому українському народу!
показати весь коментар
28.06.2023 20:54
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
28.06.2023 21:01
+9
Наша сотка воює, волинська тро
показати весь коментар
28.06.2023 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Героям-тероборонцям!
Слава ЗСУ!
Слава мужньому українському народу!
показати весь коментар
28.06.2023 20:54 Відповісти
Я вже думав, що "Козацький Марш" заборонений до виконання.
показати весь коментар
28.06.2023 21:01 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
28.06.2023 21:01 Відповісти
к сожалению у них этого советского говна хоть жопой жуй... но все равно приятно
показати весь коментар
28.06.2023 21:05 Відповісти
Красівоє...
показати весь коментар
28.06.2023 21:08 Відповісти
Боже, так хочеться прочитати " Знищили гаубицю .. біля Кремля"))
показати весь коментар
28.06.2023 21:08 Відповісти
Ліпше би було прочитати що ЗСУ підірвали мавзолєй та захопили Кремль.
показати весь коментар
28.06.2023 21:17 Відповісти
І пустили мумію Лєніна у вільне плавання по річці Москва
показати весь коментар
28.06.2023 22:07 Відповісти
Наша сотка воює, волинська тро
показати весь коментар
28.06.2023 21:14 Відповісти
Мне нравіцца, як воно горить...
показати весь коментар
28.06.2023 21:24 Відповісти
 
 