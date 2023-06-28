Тероборона 100-ї бригади знищила ворожу гаубицю біля Кремінної. ВIДЕО

Тероборона 100-ї бригади знищила 122-мм російську гаубицю Д-30 у Серебрянському лісництві біля Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у соцмережі нардеп Юрій Мисягін.

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