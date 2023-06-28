УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9493 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
19 238 85

Черговий "патріот" Росії пояснив свою мотивацію йти на війну: "Хочу купить курей и дачу". ВIДЕО

У пропагандистській програмі Соловйова вийшло нове інтерв’ю зі "справжнім патріотом" Росії. Там він розповів чому збирається взяти зброю у руки і їхати в Україну вбивати людей.

Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис розповіді росіянина.

"У меня нет ни семьи, ни детей, я патриот Российской Федерации, люблю дядю Вову. Ну вот и все, заодно будем с ребятами жить на полевых условиях, кушать с одной ложки, пить с одной кружки. И будет все хорошо. Мы победим. Я хочу прийти живым здоровым, купить дачу завести курей", - сказав росіянин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тероборона 100-ї бригади знищила ворожу гаубицю біля Кремінної. ВIДЕО

Автор: 

росія (65800)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
А склеіти ласти в иого програму не входить ?
показати весь коментар
28.06.2023 21:30
+23
Лапатний пабєдун-нє забудь взять мусарний пакєт...
показати весь коментар
28.06.2023 21:32
+22
Це входить в програму його дружини. Заможна вдова з курями і дачею.
показати весь коментар
28.06.2023 21:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А склеіти ласти в иого програму не входить ?
показати весь коментар
28.06.2023 21:30 Відповісти
Це входить в програму його дружини. Заможна вдова з курями і дачею.
показати весь коментар
28.06.2023 21:38 Відповісти
Так в нього нема дружини..Видно руки щє не одсохли...
показати весь коментар
28.06.2023 21:45 Відповісти
У кацапотварюки мабуть інший діагноз:"Раждьонний пить любить нє может". І таких до половини на орді.
показати весь коментар
28.06.2023 22:13 Відповісти
ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ КАЦАПЬЕ ,сдохнешь в Украине , дефективный
показати весь коментар
28.06.2023 23:16 Відповісти
у нього нема ні дружини ні дітей, він любить дядю вову! тому дядя вова отримає курей та дачу
показати весь коментар
28.06.2023 21:50 Відповісти
В нього дружина-пляшка.
показати весь коментар
28.06.2023 23:48 Відповісти
ноу комент. )
показати весь коментар
28.06.2023 21:31 Відповісти
не розумію, тобто він іде в Україну вбивати тому що вірить що саме там, на війні з ним "все буде добре"???
показати весь коментар
28.06.2023 23:30 Відповісти
Лапатний пабєдун-нє забудь взять мусарний пакєт...
показати весь коментар
28.06.2023 21:32 Відповісти
Нікчемні кацапи воюють за гроші, це головна мотивація для рашистських холопів.
показати весь коментар
28.06.2023 21:32 Відповісти
Можеш відразу земельну ділянку на кладовищі купити
показати весь коментар
28.06.2023 21:34 Відповісти
от пітух )) та його там кадир овці самого як курку потопчуть й яйця потовчуть кувалдою ))
показати весь коментар
28.06.2023 21:34 Відповісти
говорят, чекисты повара взяли...., и вывезли в неизвестном направлении.... аминь!
показати весь коментар
28.06.2023 21:34 Відповісти
Ну...он же повар...чєрвєй будєт карміть...
показати весь коментар
28.06.2023 21:36 Відповісти
та спрячут его в Африке. будет там денежки наворованные для путена беречь.
показати весь коментар
28.06.2023 21:38 Відповісти
Вечер дбр. Вот и хорошо, ключевое - "в неизвестном направлении"...аминь
показати весь коментар
28.06.2023 21:38 Відповісти
Про сУровікіна теж слухи ходять, ніби вже в сізо.
показати весь коментар
28.06.2023 21:39 Відповісти
Де ви це почули?
показати весь коментар
28.06.2023 21:51 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1674072580859346944 5 ч
показати весь коментар
28.06.2023 22:13 Відповісти
москалi - народ п#дарас...
показати весь коментар
28.06.2023 21:34 Відповісти
Кури вже давно куплені без тебе і скоро виклюють тобі тупі беньки
показати весь коментар
28.06.2023 21:34 Відповісти
пєтух хоче завести курей...
показати весь коментар
28.06.2023 21:36 Відповісти
будет тебе дача на 2 этаже под земпёй!!!!
показати весь коментар
28.06.2023 21:37 Відповісти
Бандера ему мешает и не дает построить дачу и завезти курей?
показати весь коментар
28.06.2023 21:37 Відповісти
Та нє...Бандера тока дачю нє дайот строіть, а Шухєвічь нє дайот завєсті курєй.
показати весь коментар
28.06.2023 21:41 Відповісти
куры дуры!!! ***** молодец...
показати весь коментар
28.06.2023 21:50 Відповісти
Много хочешь а результат будет один- будешь тварь гнить в канаве а тебя будут жрать собаки и коты
показати весь коментар
28.06.2023 21:38 Відповісти
Мені нравицця як свині їх жруть...Правда це канібалізм...
показати весь коментар
28.06.2023 21:47 Відповісти
Не ображайте свиней!
показати весь коментар
28.06.2023 21:50 Відповісти
Что он скажет когда в плен попадет ? Обманули ироды, пеленой глаза покрыли.
показати весь коментар
28.06.2023 21:38 Відповісти
та ні, він буде нити що їх кормили з однеї ложки та поїли з однеї кружки...
показати весь коментар
28.06.2023 22:17 Відповісти
Генетический мусор.
показати весь коментар
28.06.2023 21:39 Відповісти
Скоро він стане мемом. Чорний пакет - черво7им гребінцем зверху.
показати весь коментар
28.06.2023 21:40 Відповісти
кушать с одной ложки, пить с одной кружки,,---накушаєшЬся і напьощся,падло кацапське!,(,
показати весь коментар
28.06.2023 21:41 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 21:41 Відповісти
а шо їх ше не спалили ? ну значить скоро спалять ! Налетай ,покупай попілище
показати весь коментар
28.06.2023 21:57 Відповісти
Може резервуари порожні? Чекають, поки наповнять.
показати весь коментар
29.06.2023 10:21 Відповісти
По-перше, купи собі лот на місцевому кладовищі. Ідіот.
показати весь коментар
28.06.2023 21:45 Відповісти
сверлить моцг.....
показати весь коментар
28.06.2023 21:49 Відповісти
Dumayete on odin takoy? 90% russkix takoqo urovnya
показати весь коментар
28.06.2023 21:47 Відповісти
Не всіх дурних війна побила.
показати весь коментар
28.06.2023 21:47 Відповісти
...мокша хочет курицей али петухом....
показати весь коментар
28.06.2023 21:48 Відповісти
Каноничный кацап.
показати весь коментар
28.06.2023 21:48 Відповісти
пустoголовi зомбі без моралі йдуть вбивати нас 😠
але вони не знають, як швидко українські солдати вiдбивають їм їхні порожні голови
показати весь коментар
28.06.2023 21:48 Відповісти
Пакет хай собі купить замість курей.
показати весь коментар
28.06.2023 21:49 Відповісти
а вошок і ********** ти ******* не хочеш завести ???
показати весь коментар
28.06.2023 21:50 Відповісти
...welcome to Ukraine! (на засадах реклами)
показати весь коментар
28.06.2023 21:50 Відповісти
Наша задача, чтобы все они предстали перед судом Божьим, и как можно скорее.
показати весь коментар
28.06.2023 21:52 Відповісти
Но им же будет очень стыдно на этом Суде.
Хотя, этим не будет.
показати весь коментар
28.06.2023 21:54 Відповісти
.....
Тридцать три богатыря
Порешили, что зазря
Берегли они царя и моря:

Каждый взял себе надел,
Кур завёл - и в ём сидел,
Охраняя свой удел не у дел.
....

В. Высоцкий, Лукоморья больше нет
показати весь коментар
28.06.2023 21:53 Відповісти
Будет тебе и ванна дача и кофэ кури и какава с чаем! Тьфу! Идиот!
показати весь коментар
28.06.2023 21:53 Відповісти
Бажаю тобі руське чмо, дійсно прийти живим, але без однієї ноги, бо "треба прийти домой" і без правої руки, щоб удобно було курочок кормить одной лєвой. Ждемо в Україні!
показати весь коментар
28.06.2023 21:56 Відповісти
Тут вже був курощуп. Давай і ти за ним.
показати весь коментар
28.06.2023 21:57 Відповісти
Тю, я на Дукаліса подумала)
показати весь коментар
28.06.2023 22:01 Відповісти
Бутусятам напевно нема чим зайнятися більше. Вкидають абищо...
показати весь коментар
28.06.2023 22:02 Відповісти
Анатолій Готич та Валентин Коваль - боти.
показати весь коментар
28.06.2023 22:37 Відповісти
Все связано с петушатней, пойти убивать , ради сарая , дырявых как сам курей , школа ****** *****.....
показати весь коментар
28.06.2023 22:09 Відповісти
та - боти.
показати весь коментар
28.06.2023 22:16 Відповісти
Коваль і Готич є патріотами України, а не таким москальським бидлом ,як ти.
показати весь коментар
29.06.2023 00:52 Відповісти
та - боти.
показати весь коментар
30.06.2023 00:05 Відповісти
Мля, та вони там ******* всі?

Русские, у вас что, кроме как на войне больше нигде на курей заработать нельзя?
показати весь коментар
28.06.2023 22:19 Відповісти
Ну "таки "да"! В його віці все ще мріє про дачу з курями! Кончений лузер і потенційний мародер.
показати весь коментар
28.06.2023 22:24 Відповісти
Йому вже навіть епітафію написали. Тільки гусей на курей замінити

Паниковского положили в яму, накопали палками земли и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. Теперь могила была готова. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию:
Здесь лежит МИХАИЛ САМУЭЛЕВИЧ ПАНИКОВСКИЙ человек без паспорта
Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:
-- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!
показати весь коментар
28.06.2023 22:26 Відповісти
Та там его дневной зарплаты на курей хватит.
Им не только спасибо говорят и медальки выдают.
показати весь коментар
28.06.2023 22:29 Відповісти
Как же ты без мозгов дожил до сих лет?
показати весь коментар
28.06.2023 22:35 Відповісти
Дебилизм в рашке рулит
показати весь коментар
28.06.2023 22:35 Відповісти
Логика на уровне бог 99левела.
Чтоб завести кур - нужно поехать в другую страну убивать??? Ну вот что там в черепушках? Мозга там точно нет
показати весь коментар
28.06.2023 22:37 Відповісти
А може "ето другое", можливо життя там у них зовсім хренове і іншого виходу немає. Нафти і газу для нього не хватило...
показати весь коментар
29.06.2023 08:06 Відповісти
Отримає всьо і дачу в придачу.
показати весь коментар
28.06.2023 22:45 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 22:47 Відповісти
відео про "одну дзюраву ложку" на всіх курят💯
показати весь коментар
28.06.2023 22:51 Відповісти
ну ну............................................................................*************** петух конченный ****........................................
показати весь коментар
28.06.2023 23:01 Відповісти
Там из интервью выпала пара слов "У меня нет ни семьи, ни детей, ни мозгов, я патриот Российской Федерации, люблю дядю Вову."
показати весь коментар
28.06.2023 23:23 Відповісти
Чергове біосміття,яке буде зачищене. А курі погребуться на його могилі і може яйце там знесуть.
показати весь коментар
28.06.2023 23:46 Відповісти
"У меня нет ни семьи, ни детей, я патриот Российской Федерации, люблю дядю Вову."
А вскоре Ни рук, ни ног. Вовка ***** оценит.
показати весь коментар
29.06.2023 00:08 Відповісти
Далбайоб абикнавєнний
показати весь коментар
29.06.2023 02:15 Відповісти
От такий "простий, мирний руский": дачка, курочки квокчуть, чужий "добрий" дядя всі проблеми рішає. Ляпота!
показати весь коментар
29.06.2023 06:31 Відповісти
І бонусом - здохнути , як скажена собака🤪..💯😁🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.06.2023 08:44 Відповісти
Кацапы это тупиковая ветвь развития человечества.
показати весь коментар
29.06.2023 10:17 Відповісти
Если случайно выживет и заведет курей - хоть тогда у него яйца появятся!
показати весь коментар
29.06.2023 13:04 Відповісти
Шампуром его в жопу!
показати весь коментар
29.06.2023 20:00 Відповісти
В Україні ДІТИ для того, щоб мама дачу купила, стипендію жертвують, а цей ПІД@Р йде людей вбивати. На таких жалко, навіть, снаряди витрачати... кончений
показати весь коментар
30.07.2023 14:24 Відповісти
 
 