Черговий "патріот" Росії пояснив свою мотивацію йти на війну: "Хочу купить курей и дачу". ВIДЕО
У пропагандистській програмі Соловйова вийшло нове інтерв’ю зі "справжнім патріотом" Росії. Там він розповів чому збирається взяти зброю у руки і їхати в Україну вбивати людей.
Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис розповіді росіянина.
"У меня нет ни семьи, ни детей, я патриот Российской Федерации, люблю дядю Вову. Ну вот и все, заодно будем с ребятами жить на полевых условиях, кушать с одной ложки, пить с одной кружки. И будет все хорошо. Мы победим. Я хочу прийти живым здоровым, купить дачу завести курей", - сказав росіянин.
Топ коментарі
+40 Валентин Коваль #550884
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+23 Александр Чуднивец #474549
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+22 Чайка Київ
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але вони не знають, як швидко українські солдати вiдбивають їм їхні порожні голови
Хотя, этим не будет.
Тридцать три богатыря
Порешили, что зазря
Берегли они царя и моря:
Каждый взял себе надел,
Кур завёл - и в ём сидел,
Охраняя свой удел не у дел.
....
В. Высоцкий, Лукоморья больше нет
ваннадача и кофэкури и какава с чаем! Тьфу! Идиот!
Русские, у вас что, кроме как на войне больше нигде на курей заработать нельзя?
Паниковского положили в яму, накопали палками земли и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. Теперь могила была готова. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию:
Здесь лежит МИХАИЛ САМУЭЛЕВИЧ ПАНИКОВСКИЙ человек без паспорта
Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:
-- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!
Им не только спасибо говорят и медальки выдают.
Чтоб завести кур - нужно поехать в другую страну убивать??? Ну вот что там в черепушках? Мозга там точно нет
А вскоре Ни рук, ни ног. Вовка ***** оценит.