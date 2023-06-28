Черговий "патріот" Росії пояснив свою мотивацію йти на війну: "Хочу купить курей и дачу". ВIДЕО

У пропагандистській програмі Соловйова вийшло нове інтерв’ю зі "справжнім патріотом" Росії. Там він розповів чому збирається взяти зброю у руки і їхати в Україну вбивати людей.

Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис розповіді росіянина.

"У меня нет ни семьи, ни детей, я патриот Российской Федерации, люблю дядю Вову. Ну вот и все, заодно будем с ребятами жить на полевых условиях, кушать с одной ложки, пить с одной кружки. И будет все хорошо. Мы победим. Я хочу прийти живым здоровым, купить дачу завести курей", - сказав росіянин.

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