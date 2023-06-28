Наші бійці порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян. ВIДЕО
Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян під Бахмутом.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Як виявилось, для того, шоб зачистити 200 метрів необхідно 14 гранат.
Топ коментарі
+22 Андрій Руденко #570436
показати весь коментар28.06.2023 22:51 Посилання
+15 vadik kut
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+9 Леонід Дрига
показати весь коментар28.06.2023 22:54 Посилання
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я правільно розумію що на 0:53 там обісрані штані лежать?
Згідно ТТХ, уламки гранати мають розлітатися у радіусі 200 метрів.
Реально, 20 м більш ніж безпечна дистанція.