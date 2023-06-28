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Наші бійці порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян. ВIДЕО

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян під Бахмутом.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як виявилось, для того, шоб зачистити 200 метрів необхідно 14 гранат.

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Автор: 

Бахмут (1562) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Топ коментарі
+22
Отак треба було люстрацію проводити у 2014, особливо серед суддів.
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28.06.2023 22:51
+15
то вам не в цюцібабки бавитись! ПОВАГА!
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28.06.2023 22:44
+9
Не лізли б до України, то жерли б нормальні ,їстівні гранати...А так отримайте, що заслужили!
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28.06.2023 22:54
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то вам не в цюцібабки бавитись! ПОВАГА!
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28.06.2023 22:44 Відповісти
Отак треба було люстрацію проводити у 2014, особливо серед суддів.
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28.06.2023 22:51 Відповісти
Тебе зачепило, як ЗСУ "ваших" зачищають, буряте?
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28.06.2023 23:12 Відповісти
У гранат нужно раза в два уменьшить замедлитель. Сколько смотрю враг успевает или отскочить в сторону или отбросить гранату обратно.
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28.06.2023 22:53 Відповісти
Это уже невозможно.
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28.06.2023 23:00 Відповісти
Або коньки відкинути або ласти склеїти. Ви цілий день аки бджілка і все проти ЗСУ. Йшли би ви за руським кораблем
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29.06.2023 00:04 Відповісти
Не лізли б до України, то жерли б нормальні ,їстівні гранати...А так отримайте, що заслужили!
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28.06.2023 22:54 Відповісти
руССкий мир он таков, обратно в пищеру и на деревь
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29.06.2023 06:38 Відповісти
Я думал будет больше, штук 20-30.
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28.06.2023 22:59 Відповісти
afigetj o ce krotovnik narili...
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28.06.2023 23:23 Відповісти
На 48сек два не відкритих ящика,може з гранатами,і *дебід з кредитом зійдеться.
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28.06.2023 23:23 Відповісти
..маловасто будьет...))
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29.06.2023 00:24 Відповісти
живуть гірше за тварин
я правільно розумію що на 0:53 там обісрані штані лежать?
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29.06.2023 00:26 Відповісти
Бородавочники зарились добряче
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29.06.2023 00:41 Відповісти
Ковер-самолет)
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29.06.2023 02:09 Відповісти
Чудове відео, яке наочно демонструє брехливість радянського впк, що цитується Вікіпедією.
Згідно ТТХ, уламки гранати мають розлітатися у радіусі 200 метрів.
Реально, 20 м більш ніж безпечна дистанція.
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29.06.2023 09:01 Відповісти
200 м.- то для Ф-1, яка э гранатою оборонною і жартувати з нею не рекомендується. А інші, типу РГД (а наразі в більшості це натівські) - якраз малого радіусу ураження, бо наступальні.
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29.06.2023 09:15 Відповісти
 
 