Наші бійці порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян. ВIДЕО

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян під Бахмутом.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як виявилось, для того, шоб зачистити 200 метрів необхідно 14 гранат.

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