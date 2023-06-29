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Новини Відео Війна
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Бійці батальйону "Стугна" штурмують позицію окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Бійці батальйону "Стугна" успішно атакували позицію російських окупантів, попри чисельну перевагу противника.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис бою, частина якого була відзнята на камеру, що закріплена на амуніції українського воїна.

"Ближній бій від першої особи під Бахмутом: під час зачистки позицій окупантів бійцями батальйону Стугна, наші військові здійснюють штурмову операцію попри чисельну перевагу противника", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповів про успіхи ЗСУ на Запоріжжі: "Ночью во фланг роты зашли хохлы - из роты 24 живых осталось". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4020) Бутусов Юрій (3613) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+17
Воїни Добра, Воїни Світла, по сто життів вам, бо 7 це замало в такому пеклі. Залишайтесь живими.
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29.06.2023 10:17
+8
Це старе, ще весняне відео. Хлопець живий
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29.06.2023 10:46
+4
Повертайтесь живими наші соколики! Жах дивитись на покоцану вибухами нашу землю! Слава Україні! Смерть ворогам!
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29.06.2023 10:53
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Воїни Добра, Воїни Світла, по сто життів вам, бо 7 це замало в такому пеклі. Залишайтесь живими.
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29.06.2023 10:17 Відповісти
НА 0:48 попадання в шолом нашому бійцю.
Далі незрозуміло , чи живий лишився
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29.06.2023 10:29 Відповісти
Так
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29.06.2023 10:42 Відповісти
Що так?
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29.06.2023 10:46 Відповісти
Теж помітив
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29.06.2023 10:47 Відповісти
шматок шолому вверх відлетів
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29.06.2023 10:49 Відповісти
сподіватимемось, що все норм
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29.06.2023 10:51 Відповісти
і впав він зразу , жуть
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29.06.2023 10:50 Відповісти
....роботка плятььь
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29.06.2023 10:52 Відповісти
монтаж міг буть навпаки. Це нічого не значить , на 1-31 немає тієї дирки в шоломі , яка є на 0-49
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29.06.2023 11:41 Відповісти
Це старе, ще весняне відео. Хлопець живий
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29.06.2023 10:46 Відповісти
який? Якому в шолом попали?
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29.06.2023 10:57 Відповісти
так
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29.06.2023 11:04 Відповісти
дякую
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29.06.2023 11:09 Відповісти
Опять штурм одной пехотой без прикрытия бронетехники и дронов
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29.06.2023 10:49 Відповісти
Комусь же дрон картинку давав ? До речі, присутність дрона може давати псих. ефект на кацапів.
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29.06.2023 11:34 Відповісти
Заспокойся ... Дрон висить, вказує, арта стріляє. Потім піхота заходить, збирати трофеї, поранених, полонених. Оце нормальна ситуація.
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29.06.2023 12:19 Відповісти
Масса ньюансів. Дрібні дрони не мають захисту від РЕБ, або вартісні. А снаряду всерівно.
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29.06.2023 15:15 Відповісти
Повертайтесь живими наші соколики! Жах дивитись на покоцану вибухами нашу землю! Слава Україні! Смерть ворогам!
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29.06.2023 10:53 Відповісти
Відосики крутять як Зе….
95
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29.06.2023 12:21 Відповісти
Де танки
?????!!!
де арта????
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29.06.2023 12:23 Відповісти
"

Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Д жерело: "
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29.06.2023 18:02 Відповісти
 
 