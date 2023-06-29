Бійці батальйону "Стугна" штурмують позицію окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Бійці батальйону "Стугна" успішно атакували позицію російських окупантів, попри чисельну перевагу противника.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис бою, частина якого була відзнята на камеру, що закріплена на амуніції українського воїна.

"Ближній бій від першої особи під Бахмутом: під час зачистки позицій окупантів бійцями батальйону Стугна, наші військові здійснюють штурмову операцію попри чисельну перевагу противника", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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