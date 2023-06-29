Бійці батальйону "Стугна" штурмують позицію окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою
Бійці батальйону "Стугна" успішно атакували позицію російських окупантів, попри чисельну перевагу противника.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис бою, частина якого була відзнята на камеру, що закріплена на амуніції українського воїна.
"Ближній бій від першої особи під Бахмутом: під час зачистки позицій окупантів бійцями батальйону Стугна, наші військові здійснюють штурмову операцію попри чисельну перевагу противника", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+17 Valentyna Sayun #573800
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+8 тит
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+4 ПравдаЛюбка
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Далі незрозуміло , чи живий лишився
95
?????!!!
де арта????
Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Д жерело: "