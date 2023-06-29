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Новини Відео Війна
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Бійці 102 бригади ТрО знищили склад ворожих мін. ВIДЕО

Бійці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ 74-ого батальйону знищили ворожий склад з протитанковими мінами.

Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділ аеророзвідки "Вовки" 74-ого батальйону 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ "Івано-Франківщина" виявив ворожий склад з протитанковими мінами і детонував його влучним попаданням гранати", – йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотирилапі друзі ЗСУ: як прикордонники піклуються про тварин на передовій. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7483) ЗСУ (7646)


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Топ коментарі
+10
Маленька граната, а результат як від ФАБ-3000

Більше дронів для ЗСУ та інших Сил Оборони України!
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29.06.2023 17:42
+8
Іпатій Коловратій ... Ото іпануло...
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29.06.2023 17:34
+7
ты иФан скажи им это в глаза...
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29.06.2023 17:50
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"Бійці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ 74-ого батальйону..." -- маячня якась.
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29.06.2023 17:34 Відповісти
ты иФан скажи им это в глаза...
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29.06.2023 17:50 Відповісти
Я спочатку тобі скажу - письмово : не тобі мені підказки давати, ***** московський. А для адекватних повідомлю, що я мав на увазі: спочатку наз-ся менший підрозділ - батальйон, потім - бригада. Батальйон входить в бригаду, а не навпаки, як в заголовку.
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29.06.2023 21:06 Відповісти
ты гавно то что мав на увазі сам вначале перечитай и пережовывай...\так понятно...\
и сними белое пальто ***** своей семьи...
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29.06.2023 21:18 Відповісти
Ви, люмпен московський, спочатку навчіться свої думки виразно формулювати і граматику підтягніть, тоді приходьте.
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29.06.2023 21:56 Відповісти
ты иФан поддувало своё прикрыл бы - только проклюнулся со своим идиотизмом...\читать научись штопаный...\
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29.06.2023 22:28 Відповісти
Іпатій Коловратій ... Ото іпануло...
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29.06.2023 17:34 Відповісти
Красиво та потужно! Молодці козарлюги! Бийте кацапських гнид!
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29.06.2023 17:41 Відповісти
Маленька граната, а результат як від ФАБ-3000

Більше дронів для ЗСУ та інших Сил Оборони України!
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29.06.2023 17:42 Відповісти
Нефига себе хомячки кучу мин притянули
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29.06.2023 17:42 Відповісти
Хороший взрыв! Чуть дрон не задело...
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29.06.2023 18:11 Відповісти
"вы фсе врете!!! то просто граната мощная, и ничиво там небила!!! прасрали палучается мощную гранату вникуда"
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29.06.2023 18:15 Відповісти
Интересно, а сторож у склада был? Если был - то здоровья ему и хорошего настроения!
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29.06.2023 18:22 Відповісти
Він зараз розмірковує не квантовому рівні.
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29.06.2023 19:43 Відповісти
Що за бомбочка такая, що так долбанула???
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29.06.2023 18:29 Відповісти
Звичайна Ф-1, ще й через особливість зняття чеки полетіла в сторону. Але осколки в неї убойні на віддалі 200м
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29.06.2023 19:12 Відповісти
В степу по свіжій колії можна багато чого відслікуватиди,спочатку відео видно де транспорт чомусь розвертався.
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29.06.2023 19:21 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.06.2023 20:21 Відповісти
 
 