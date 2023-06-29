Бійці 102 бригади ТрО знищили склад ворожих мін. ВIДЕО

Бійці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ 74-ого батальйону знищили ворожий склад з протитанковими мінами.

Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділ аеророзвідки "Вовки" 74-ого батальйону 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ "Івано-Франківщина" виявив ворожий склад з протитанковими мінами і детонував його влучним попаданням гранати", – йдеться в повідомленні.

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