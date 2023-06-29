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Український FPV-дрон залетів у російський окоп на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині оператори українського FPV-дрона ліквідували групу російських загарбників. Оператором безпілотника був воїн 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації загарбників опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр зайшли на позиції ворога, зачистили та закріпилися на них. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4050) Донецька область (8744) дрони (4850)


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Топ коментарі
+29
Так ось як палає москальська дупа
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29.06.2023 20:57
+23
за родину, за кабаева!
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29.06.2023 20:57
+15
Вот так в натуре выглядит "пламенный привет"! Wellcom to Ukrain, суки!
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29.06.2023 21:16
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за родину, за кабаева!
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29.06.2023 20:57 Відповісти
А при чому тут Стерненко ? Піариться ?
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29.06.2023 21:46 Відповісти
Так ось як палає москальська дупа
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29.06.2023 20:57 Відповісти
слабая прожарка
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29.06.2023 21:58 Відповісти
З кров'ю.
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30.06.2023 07:09 Відповісти
туди б під кінець відоса ще один дрон... зайшов би, шо діти в школу...
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29.06.2023 22:43 Відповісти
що може так потужно горіти на формі ?
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29.06.2023 21:01 Відповісти
на їхній формі, можливо і гівно
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29.06.2023 21:13 Відповісти
Слабоватый заряд. Хотелось бы чтобы там всех с землей смешало. Впринципе там орков 5-7 сидело можно было бы и ракетный удар или екскалибуром ударить.
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29.06.2023 21:06 Відповісти
Excalibur - высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности, разработан Raytheon и BAE Systems. Имеет GPS-наведение, стоимость одного - от 98 700 до 106 400 долларов в ценах 2021 и 2022 финансового года в зависимости от закупаемого количества.
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30.06.2023 10:18 Відповісти
Най вибачають наші захистники. Скільки показують такі відео, неясно, дрон висить, оператор усе бачить. Якщо західні гаубиці такі точні, 1-2 снаряди і усі 5 каців смерть. Це якщо 155. Якщо 105 теж 3-5 снарядів. Знову ж таки, це якщо вони дійсно такі точні.
Або міномет, 80, дві-три міни.
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30.06.2023 10:40 Відповісти
Сдается мне джентльмены, это был спирт.
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29.06.2023 21:10 Відповісти
вафли, там один белок, должны гореть превосходно....
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29.06.2023 21:14 Відповісти
Похоже, что они горящего кацапа не спешили тушить. Может, тоже шашлычки любят?
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29.06.2023 21:11 Відповісти
А ты приедь, попробуй на своей шкуре, вопросы и отпадут, кацапедало.
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29.06.2023 21:18 Відповісти
Обидно, да?
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29.06.2023 22:18 Відповісти
Кацатроль, навіщо ти тут сереш і де ти побачило там танк?
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29.06.2023 22:41 Відповісти
тобто орк горить, а другий орк його не рятує, а тікає, чудова кацапська взаємодопомога, нехай і далі так допомагають один одному
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29.06.2023 21:12 Відповісти
Вот так в натуре выглядит "пламенный привет"! Wellcom to Ukrain, суки!
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29.06.2023 21:16 Відповісти
Отделались лёгким испугом. Нажаль...
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29.06.2023 21:21 Відповісти
це жарт ? мінімум двоє вражені, один якщо і вижив, то отримав дуже важкі опіки, бо його довгий час навіть не гасили, він вже не вояка. чи ви думали що один маленький дрон воронку зробить в 3 метри глибини ?!
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29.06.2023 21:26 Відповісти
На Донеччині оператори українського FPV-дрона ліквідували групу російських загарбників. Джерело:
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30.06.2023 10:42 Відповісти
Ликвидировать группу і двоих отправить на больничку - это не одно и тоже. Сама группа орков лишь немного потеряла в боевой силе.
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30.06.2023 20:17 Відповісти
і передав пламенний прівєт
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29.06.2023 21:21 Відповісти
Тварюки кацапськи , приперлися в наш дім нарили ,насрали , падли тупоголові , горіти вам в пеклі
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29.06.2023 21:25 Відповісти
Пердаки там здорово горели.
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29.06.2023 21:36 Відповісти
Beautiful 😌
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29.06.2023 21:36 Відповісти
Мені нравиця як воно горить, люди суєтяться
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29.06.2023 21:37 Відповісти
лопатою треба було добивати
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29.06.2023 21:39 Відповісти
Это какой-то солярий.
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29.06.2023 21:47 Відповісти
Стерненко, дрон - говно.
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29.06.2023 21:57 Відповісти
С таким зарядом - это как по пи*де мешалкой.
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29.06.2023 21:58 Відповісти
фантазії у тебе ...
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Ці 3.14...ари мабуть шашлік смажуть, щоб вонИ ним подавилися.
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29.06.2023 22:08 Відповісти
То був якись летучий коктель молотова
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30.06.2023 03:42 Відповісти
Гастарбайтеры заработали на " Дачу с курьми"
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30.06.2023 10:21 Відповісти
 
 