Український FPV-дрон залетів у російський окоп на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині оператори українського FPV-дрона ліквідували групу російських загарбників. Оператором безпілотника був воїн 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації загарбників опублікували у соцмережі.
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+23 Bel Amor #551006
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+15 Alfred #573044
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