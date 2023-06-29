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На одному із напрямків фронту російська САУ знищена дроном-камікадзе. ВIДЕО

Завдяки FPV-дрону, який придбали українці, було знищено ворожу САУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український FPV-дрон залетів у російський окоп на Донеччині.. ВIДЕО

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знищення (7483) дрони (4850) САУ (229)


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Не відомо що там сталося з гарматою. Надіюся, що вона хоча б непридатна до використання стала.
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29.06.2023 22:04 Відповісти
САУ не так броньована як танк.
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29.06.2023 22:21 Відповісти
Сподіваюся, це був не просто перд на вітрі.
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29.06.2023 22:10 Відповісти
стерненко это типа маркус притула и тот палкан как его?? кстати броня не срикошетила а должна...кринж)
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30.06.2023 00:58 Відповісти
 
 