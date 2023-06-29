На одному із напрямків фронту російська САУ знищена дроном-камікадзе. ВIДЕО
Завдяки FPV-дрону, який придбали українці, було знищено ворожу САУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у соцмережі.
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар29.06.2023 22:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Fedor Mozirsky
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Alessandro Moretti
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Денис Ахмедьянов #551445
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