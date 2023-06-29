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Морські піхотинці спалили склад боєкомплекту окупантів. ВIДЕО

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського виявили й знищили російський склад боєкомплекту.

Успішне ураження опублікував на своїй сторінці у телеграмі народний депутат Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На одному із напрямків фронту російська САУ знищена дроном-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7483) 36 окрема бригада морської піхоти (205) склад БК (63)


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А що, самим не можна використовувати трофеї ?
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29.06.2023 22:57 Відповісти
такі трофеї руками не взяти, підігнати фуру з вантажниками не можливо
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29.06.2023 23:10 Відповісти
А звідки відомо що вони туди пішки ходили чи на автомобілі пд"їхали? Там скоріш за все дрон працював! А дроном не вивезш ні мінометні міни ні снаряди (судячи по характру горіння - там саме вони були складовані)
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30.06.2023 05:30 Відповісти
Добре діло зробили
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29.06.2023 23:34 Відповісти
Морським котикам щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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30.06.2023 01:10 Відповісти
 
 