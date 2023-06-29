Морські піхотинці спалили склад боєкомплекту окупантів. ВIДЕО
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського виявили й знищили російський склад боєкомплекту.
Успішне ураження опублікував на своїй сторінці у телеграмі народний депутат Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.
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dar #553339
показати весь коментар29.06.2023 22:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Amber
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