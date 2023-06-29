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Новини Відео Війна
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Бойові гелікоптери Мі-8 працюють по російських окупантах. ВIДЕО

Пара українських бойових гелікоптерів Мі-8, на дуже низьких висотах, на різних ділянках фронту працюють по російських окупантах.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у телеграмі народний депутат Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці спалили склад боєкомплекту окупантів. ВIДЕО

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знищення (7483) ЗСУ (7646)


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Топ коментарі
+11
Наші хлопці ризикують своїм життям , заради вільної і процвітаючоі
Украіни 🙁
молимось за Вас наші Воіни світла 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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30.06.2023 00:08
+10
Бережи вас, соколики, Господь і Матінка Божа
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30.06.2023 00:16
+8
красави
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29.06.2023 23:53
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красави
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29.06.2023 23:53 Відповісти
Красави то красави тільки, можливо, не треба було показувати такі відео.... Рашисти вже теж навчились у Українців так робити....
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30.06.2023 00:04 Відповісти
Наші хлопці ризикують своїм життям , заради вільної і процвітаючоі
Украіни 🙁
молимось за Вас наші Воіни світла 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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30.06.2023 00:08 Відповісти
Розбомбити те все кацапське бидло!
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30.06.2023 00:09 Відповісти
Бережи вас, соколики, Господь і Матінка Божа
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30.06.2023 00:16 Відповісти
Цензор. не уподобляйтесь кацапам!
по оккупантам можно "стрелять", "бомбить", "вести огонь", "уничтожать" и т.д.
понятие "работа" имеет созидательный смысл.
кацапы созидать не умеют, только разрушать
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30.06.2023 00:20 Відповісти
Так работают кто? По-моему вы невнимательно прочли текст.
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30.06.2023 01:05 Відповісти
чукча не читатель, чукча - писатель
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30.06.2023 04:52 Відповісти
це так, як речники і журнашлюхи вживали слово "гатити" описуючи артилерійські обстріли наших військових і територій. А саме слово гатити означає гупати молотом по загостреним кілкам при будівництві гатки (земляної дамби) на струмку чи річечці для створення ставка для майбутнього млина чи інших цілей. Ті забиті кілки переплітали лозою і лише потім сипали землю. Така ліса грала роль арматури і силових паль. Як бачимо словом творчої роботи нерозумні називали обстріли що вбивають і розбивають.
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30.06.2023 09:34 Відповісти
Майстерно пілотують. Можна тільки уявити, що українські пілоти витворяли б на ******** гвинтокрилах типу Apache.

Не ясно до чого тут ця "музичка" від жінкоподібних реперів. Гнила невідповідність мужнім пілотам.
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30.06.2023 00:26 Відповісти
Фигня это, а не "работа". Работа по цели- подлител, прицелился, уничтожил. А то что на картинке типа замахнулся да ка-а-ак плюнул. Ну в надежде. шо враги испужаюца и поразбегаются...
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30.06.2023 01:34 Відповісти
Ну, фігнею я б це не назвав, але ефективність справді сумнівна. Думаю, що залп Граду буде ефективніший.
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30.06.2023 02:02 Відповісти
стрельба НУРСами на бреющем с кабрирования - это как бросаться камнями на голос через сплошной забор.
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30.06.2023 04:43 Відповісти
мені цікаво - що там робила автівка біла на польовій дорозі?
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30.06.2023 09:40 Відповісти
подразделение контроля за зоной пусков.
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30.06.2023 10:15 Відповісти
Охренеть! Никогда не видел чтобы так низко над землёй летали.
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30.06.2023 06:56 Відповісти
Чому наші не просять в США Кобри? Їх повно, вони списані і дешеві. Це ж краще ніж на цих бегемотах штурмувати, вони не призначені для цього. Та і Ірокези в армії згодились би.
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30.06.2023 09:54 Відповісти
Скільки випускається ракет-нурсів за один такий залп?
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30.06.2023 11:58 Відповісти
Така робота вимушена, від відсутності керованих ракет типу Raytheon TALON чи Advanced Precision Kill Weapon System компанії BAE Systems (APKWS) II. Ці системи перетворюють звичайні НУРСи на високоточні керовані ракети. Підсвітка цілі лазерним променем чи з землі чи з БПЛА.
Такі системи набагато дешевші ніж звичайні керовані ракети.
Raytheon TALON сертифікована у США ще у 2014 році.
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30.06.2023 12:06 Відповісти
OMG Рік тому сміялися з ***** що вони бояться ПЗРК і запускають НКРСи з "кабрірованія", називали це "бєспокоящій огонь"
Який сенс використовувати гелікоптери у якості дороговартісного, слабкого, дуже неточного ерзац-РСЗВ??
У нас же є технічки-пікапи з гаражними лайтРСЗВ як у ХАМАС, вони хоча б не з'їдають моторесурс та пальне.
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30.06.2023 12:58 Відповісти
 
 