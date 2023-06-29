Бойові гелікоптери Мі-8 працюють по російських окупантах. ВIДЕО
Пара українських бойових гелікоптерів Мі-8, на дуже низьких висотах, на різних ділянках фронту працюють по російських окупантах.
Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у телеграмі народний депутат Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар30.06.2023 00:08 Посилання
+10 Чайка Київ
показати весь коментар30.06.2023 00:16 Посилання
+8 Дима Хрусталев #551204
показати весь коментар29.06.2023 23:53 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украіни 🙁
молимось за Вас наші Воіни світла 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
по оккупантам можно "стрелять", "бомбить", "вести огонь", "уничтожать" и т.д.
понятие "работа" имеет созидательный смысл.
кацапы созидать не умеют, только разрушать
Не ясно до чого тут ця "музичка" від жінкоподібних реперів. Гнила невідповідність мужнім пілотам.
Такі системи набагато дешевші ніж звичайні керовані ракети.
Raytheon TALON сертифікована у США ще у 2014 році.
Який сенс використовувати гелікоптери у якості дороговартісного, слабкого, дуже неточного ерзац-РСЗВ??
У нас же є технічки-пікапи з гаражними лайтРСЗВ як у ХАМАС, вони хоча б не з'їдають моторесурс та пальне.