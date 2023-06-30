Снайпер групи "Привид" ліквідує російського окупанта на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади знищив російського окупанта.

Відповідне відео у телеграм-каналі розмістив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Працює снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Знімає 2 номер на GROT з тепловізійним прицілом. Дистанція - 340 метрів. Влучним пострілом знищений спостерігач-координатор", - йдеться у дописі.

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