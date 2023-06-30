Снайпер групи "Привид" ліквідує російського окупанта на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади знищив російського окупанта.
Відповідне відео у телеграм-каналі розмістив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок. Працює снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Знімає 2 номер на GROT з тепловізійним прицілом. Дистанція - 340 метрів. Влучним пострілом знищений спостерігач-координатор", - йдеться у дописі.
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+4 Геннадий Руденко #551427
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+1 Людмила Полякова #573716
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+1 Leon #550614
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