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Снайпер групи "Привид" ліквідує російського окупанта на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади знищив російського окупанта.

Відповідне відео у телеграм-каналі розмістив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Працює снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Знімає 2 номер на GROT з тепловізійним прицілом. Дистанція - 340 метрів. Влучним пострілом знищений спостерігач-координатор", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери спецбатальйону "Берлінго" знищують російський окупантів під час відбиття нічної атаки. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (362) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+4
Хорошая работа. Конкретно, не так как в Указе Зеленского про судовую реформу. Ребят надо пригласит в комиссию по отбору судей
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30.06.2023 23:48
+1
Приціл трясеться більше чим в шутерах. Але все ж одним хорошим окупантом більше.
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30.06.2023 23:13
+1
і де там видно ліквідацію?

Із серії - "Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво"
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30.06.2023 23:14
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Приціл трясеться більше чим в шутерах. Але все ж одним хорошим окупантом більше.
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30.06.2023 23:13 Відповісти
Хороший оккупант это что? Съёмка через прицел не ведется.
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30.06.2023 23:51 Відповісти
Ведется. Существуют специальные насадки для оптического прицела.

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01.07.2023 08:53 Відповісти
Єто не прицел
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01.07.2023 00:48 Відповісти
і де там видно ліквідацію?

Із серії - "Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво"
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30.06.2023 23:14 Відповісти
Впав, окупант на 7 секунді.
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30.06.2023 23:20 Відповісти
Хорошая работа. Конкретно, не так как в Указе Зеленского про судовую реформу. Ребят надо пригласит в комиссию по отбору судей
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30.06.2023 23:48 Відповісти
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01.07.2023 00:16 Відповісти
Ребят надо пригласит в комиссию по отбору судов? Я не против
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01.07.2023 01:09 Відповісти
 
 