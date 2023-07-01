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Шістьох наркодилерів затримали в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Члени банди через телеграм продавали киянам кокаїн, амфетамін та МДМА. Під час обшуку у них вилучили наркотики на 3 млн грн.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Нацполіції і в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Організував виробництво та збут 39-річний житель Києва. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох мешканців столиці, які налагодили схему збуту наркотиків через один із розважальних закладів міста", - йдеться у повідомленні поліції.

У підсобці ділки організували діяльність нарколабораторії.

Дивіться: СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке "кришували" дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління. ФОТОрепортаж

"До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб. Розрахунки за наркотики проводилися шляхом безготівкових переведень з карток покупців на банківські картки та рахунки фігурантів, а також за готівку. "Товар" надсилався замовникам через служби таксі м. Києва", - розповіли в прокуратурі.

Дохід від наркобізнесу становив до 1 млн грн на місяць. Під час обшуку вилучили наркотиків на близько 3 млн.

Також дивіться: Київські наркоділки щомісяця заробляли на метадоні та димедролі до 1,6 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Шістьох учасників угрупування затримали, їм загорожує до 10 років за ґратами.

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Автор: 

Київ (19640) наркотики (1457) Нацполіція (15264) боротьба з наркотиками (148)


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Топ коментарі
+7
На Банкову рвалися -- пацанам каиф обломали
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01.07.2023 12:49
+7
Ща там ломка почнеться..чекаємо на відосики)
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01.07.2023 12:50
+3
ОПа прибирає конкурентів
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01.07.2023 12:51
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На Банкову рвалися -- пацанам каиф обломали
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01.07.2023 12:49 Відповісти
Ща там ломка почнеться..чекаємо на відосики)
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01.07.2023 12:50 Відповісти
ОПа прибирає конкурентів
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01.07.2023 12:51 Відповісти
І скільки ж серед них "колишніх" працівників поліції , яких звільнили на тому тижні?????))))))))
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01.07.2023 13:06 Відповісти
Підозру кожному, підозру !!! Хай знають, що так робити не можна!! Ганьба.
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01.07.2023 13:08 Відповісти
Шууайте ще. Судячи по тому, що несе найзеленіший - є інші канали поставок.
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01.07.2023 13:18 Відповісти
Вот же, суки! Налог платить не хотят.
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01.07.2023 13:19 Відповісти
а от що цікаво. ці теж голі в трусєлях як і інші москалі, яких інколи видно у чат-рулєтці та на інших каналах. це часом не москалі? якщо так, то 10 років - замало. треба років 50 на будівництві з відновлення україни. можна на розмінуванні
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01.07.2023 14:16 Відповісти
Во время обыска изъяли наркотиков около 3 млн. человек.
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01.07.2023 14:45 Відповісти
Какое бычьё! В Гвардию Наступу их всех на Запорожское направление. Пусть телами своими пробивают минные заграждения!
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01.07.2023 15:37 Відповісти
"Організував виробництво..." - амфетамін та МДМА можна виробляти, але як вони кокаїн виробляли? Це неможливо! Мусора брешуть навіть у публічних повідомленнях.
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01.07.2023 16:09 Відповісти
Може вони мають родичів в Колумбії !
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01.07.2023 17:38 Відповісти
 
 