Шістьох наркодилерів затримали в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Члени банди через телеграм продавали киянам кокаїн, амфетамін та МДМА. Під час обшуку у них вилучили наркотики на 3 млн грн.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Нацполіції і в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Організував виробництво та збут 39-річний житель Києва. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох мешканців столиці, які налагодили схему збуту наркотиків через один із розважальних закладів міста", - йдеться у повідомленні поліції.

У підсобці ділки організували діяльність нарколабораторії.

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"До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб. Розрахунки за наркотики проводилися шляхом безготівкових переведень з карток покупців на банківські картки та рахунки фігурантів, а також за готівку. "Товар" надсилався замовникам через служби таксі м. Києва", - розповіли в прокуратурі.

Дохід від наркобізнесу становив до 1 млн грн на місяць. Під час обшуку вилучили наркотиків на близько 3 млн.

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Шістьох учасників угрупування затримали, їм загорожує до 10 років за ґратами.











