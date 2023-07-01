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Перший канал активно почав критикувати ПВК "Вагнер". ВIДЕО

У Кремлі нова методичка: роспропаганда розповідає, що Бахмут, виявляється, був "не найважливішим містом", а бійці ПВК "Вагнер" так взагалі проявили себе неефективно.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

пропаганда (2820) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+36
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01.07.2023 13:02
+20
А Ростов взяли за 1 час😅😅
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01.07.2023 13:12
+19
Як це неефективно -- 40 тис вагнерів там навіки зоморилися .
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01.07.2023 12:51
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Як це неефективно -- 40 тис вагнерів там навіки зоморилися .
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01.07.2023 12:51 Відповісти
Значить кремлівський фюрер дав відмашку мачіть вагнерів в сортирах.
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01.07.2023 12:53 Відповісти
звісно, телеканава Перший кацап сам не зможе
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01.07.2023 13:17 Відповісти
Це було очікувано. Московія керується телевізором.
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01.07.2023 12:55 Відповісти
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01.07.2023 13:02 Відповісти
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01.07.2023 13:12 Відповісти
Смішно було б якби Білорусь була самостійна і незалежна від Кремлязараз, а це не так.
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01.07.2023 13:33 Відповісти
Методички из Кремля - та еще сложная вещь.

Она только скрепному чукотскому, бурятскому, чувашскому, карачаево-черкесскому, удмуртскому, кабардино-балкардскому, хакасийскому, тувинскому и прочему монголоидно-азиатскому рузскому миру понятна.

Чел, которого уволили с телеканала рассказывал - говорит ну да, приходит такая штука каждый день, там написано что не упоминать, а что упоминать и в каком контексте.

Иногда говорит, даже было - Киркорова не упоминать. У него спрашивают - а Киркорова то чего? Он отвечает - ХЗ, мы сами всей редакцией думали, размышляли, не врубились, но месяц его не упоминали ни в каком контексте.

Умом Роиссю не понять. Ее только жопой можно понять. Пригожин ее понял этим местом в далеком 1980 году, когда ходку делал за изнасилование
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01.07.2023 13:03 Відповісти
Кацапщина живе мирним життям, прильотів немає крім прикордоння, мобілізації теж, крім тих 300тис приречених які опинились між молотом та наковальнею, на яких в тилу всім насрати. Звідти і бунт.
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01.07.2023 13:07 Відповісти
"Понятія" проти пропаганди - хто кого?...
Прігожин доказав, що понятія сильніші, але злився...
Дати задню Прігожин мусив, щоб відокремитись від МО, я так гадаю...
Він може ще взяти реванш - тупо знехтувати таким піаром, який він рік вибудовував...
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01.07.2023 13:08 Відповісти
А как же с уголовной ответственностью за критику Вагнера?
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01.07.2023 13:08 Відповісти
А Ростов взяли за 1 час😅😅
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01.07.2023 13:12 Відповісти
гадаю випуск про "ефективність" тік-токерів вже чекає свого часу
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01.07.2023 13:12 Відповісти
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01.07.2023 13:19 Відповісти
Я не знаю, як цей ******** отримав "краповий берет", я у 19 -ть років здав на нього з другого разу..
Зараз мені 53. Я пам"ятаю, як бугаї інструктори вагою 80-90 кг мене пи..дили. Головне встояти. Ще зробити після грязюки вистріл з АК-74. НА другій здачі, я росто тікав кабани мінялись. Їх п"ять рил. Заганяв по жарі (=42 по цельсію)..
Два рази зачепили, харьова частина обличчя, гарненька у кровіщі. Одного у 4-й схватці я підловив. ***** по коліну, його вивели. П"ятий, мені ліктем зламав носа.
В/Ч 7412, 1989 рік.
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01.07.2023 13:34 Відповісти
і *****, дядьку, вам був той "краповий берет"?
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01.07.2023 13:41 Відповісти
Важко пояснити, но я їм пишаюсь. Тим, що я пройшов випрбування. Витримав.
З нами здавали й офіцери. Інструктори були із дивізї дзержинського. Вони, ще місяць ганяли наш перший взвод ядра батальону (спецпризначенці). Єдине, не приймали участі у гірській тактиці, підготовці. Вони погано почували вже на 700 м ад рівнем моря.
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01.07.2023 13:56 Відповісти
у каждого свои заскоки и "вершина". у кого-то - Олимпиада, у кого-то - победить в нога-мяч, у кого-то - не обосраться от "вагнеровцев" в москве на москву. кто-то - может, кто-то - нет.
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01.07.2023 14:11 Відповісти
А ви екзамени з дідівщиною не переплутали?
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01.07.2023 14:18 Відповісти
В нас не існувало дідівщини. Жорсткий уставняк. Батальон конвойний. Два раза у неділю стрільби (ПМ, АК-74). всього убатальоні 17 рор. У ядрі батальону-3. 1 рота (чотири взводи по 26 осіб), друга аналогічно . Конвої, планові, автопланові , сквозні. Крім того, виїздні сесії (охорона засуджених у приміщенні суду). Постійно зі зброєю. Ніхто не хтів займатися неуставняком. 3-я рота РМТО (рота матеріально технічного забезпечення). 4-17, це окремі роти по номерам зон (ВТК). Всі натериторії Киргизстану.
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01.07.2023 14:33 Відповісти
ВВшники были позором СА, на дембель ехали по гражданке шо б писды не получить
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01.07.2023 14:19 Відповісти
Брешеш, я поступав у військове училище, приїхав у формі і панамі. Мої співслужбовці летіли з аеропорту Манас, теж у формі. брехло Ви.!!!
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01.07.2023 14:35 Відповісти
Крім того, ніякого відношення ВВ МВД СРСР до СА не мало. Вчи матчасть.
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01.07.2023 14:36 Відповісти
"Объективно и непредвзято"
тупая пропаганда и тупое сравнение, три месяца брали город который был в полном окружении, а сколько бы они его брали без окружение, год, два?
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01.07.2023 13:22 Відповісти
У Залужного есть "верховный", который по команде Ермака приказал сдать Мариуполь и "Азов".
Так что ты подобосралось, кенгуру австралийское
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01.07.2023 13:43 Відповісти
Він цап шифрований
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01.07.2023 13:52 Відповісти
А у вас претензии к Залужному? Его заслуги признают все.
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01.07.2023 14:21 Відповісти
ну, плюс до того времени казалось, что только Хйло - х*йло, ан нет, народец в целом гнилой. но это нисколько не отменяет про*банного времени с 14го года (и "продолжения банкета" в некоторых аспектах).
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01.07.2023 14:06 Відповісти
Не взяли кацапи Маріупіль, а знищили
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01.07.2023 13:37 Відповісти
В дитинстві по першому показували дуже цікаву телепередачу в "Мире животных", а зараз весь 1 канал "Мир животных".
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01.07.2023 14:35 Відповісти
путин - *****
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01.07.2023 14:44 Відповісти
одне добре, що російське населення побачило хоч частину того що наробили їхні звірі в мирних містах. скільки руїни і смертей вони з собою принісїх руський мір. може хоч у когось в голові щось ворухнеться. про душу мовчу. її в них немає.
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01.07.2023 14:18 Відповісти
Скоріше в кацапів після їх злочинів не в душі ворухнеться, а в дупі. Бо відчувають невідворотність відплати
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01.07.2023 14:24 Відповісти
Зелена влада накрала грошей, то хай перекуплять Пригожина. Впевнена, він знає цінну інформацію
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01.07.2023 15:36 Відповісти
Столько ребят полегло и эти города были забраны, кого интересует сколько ваннерцов наубивали, Украине не легче а россии все равно, факт что города потеряли , в два раза больше забрать обратно. По этому важно не сдавать ни одного села и как можно быстрее в НАТО что бы граница прикрыта была, россия уже ни когда не успокоится
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01.07.2023 18:55 Відповісти
От же ж суки.Що вони верзуть про "асвабаждение Маріуполя" і про "сдавшихся в плен неонацистов"Дай Бог в кожному місті росії такого асвабажденія.Не важливий Бахмут , уйо звідти по жесту доброї волі.Нагнали туда 50 000 своїх уродів ************* херові.
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01.07.2023 23:09 Відповісти
Пригожин и Уйло знают друг друга достаточно давно и мутили вместе. Пригожин прекрасно знает откуда у него Вагнер, деньги на его содержание и оружие. Вагнер не самоокупаемая структура, а зависит от финансирвания наРФии. Поэтому в бунт и мятеж я не верю. Это постановка для замыливания глаз.
Чего достига каждая из сторон? Вроде бы обе стороны наелись г по полной и все. Но это на поверхности и не несет серьезный фактически ущерб. Самолеты? Ну сбил их какой то Ваня, которого не поставили в известность. Не страшно. Так даже еще натуральней.
Вагнер не учавствовал в обороне, они отдыхали в тылу посе Бахмута, когда начался бунт. Они войска на себя не оттянули с фронта. Зато произошло перемещение ударной группировки в Беларусь. Недалеко присутствует сильный ударный кулак, сейчас штурмующий Лиман. Плечо поставок тоже рядом, через Волуйки... Есть информационный шум и есть концентрация сил.
Разведке бы присмотреться к численности войск. Набор в 50 центрах Вагнера проходит даже сегодня. Обучение в тыловых центрах тоже. Не сходится картинка про закрытие проекта Вагнер.
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03.07.2023 11:13 Відповісти
 
 