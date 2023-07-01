Перший канал активно почав критикувати ПВК "Вагнер". ВIДЕО
У Кремлі нова методичка: роспропаганда розповідає, що Бахмут, виявляється, був "не найважливішим містом", а бійці ПВК "Вагнер" так взагалі проявили себе неефективно.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+36 Прощай немытая раССея
показати весь коментар01.07.2023 13:02 Посилання
+20 MD_DB
показати весь коментар01.07.2023 13:12 Посилання
+19 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар01.07.2023 12:51 Посилання
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Она только скрепному чукотскому, бурятскому, чувашскому, карачаево-черкесскому, удмуртскому, кабардино-балкардскому, хакасийскому, тувинскому и прочему монголоидно-азиатскому рузскому миру понятна.
Чел, которого уволили с телеканала рассказывал - говорит ну да, приходит такая штука каждый день, там написано что не упоминать, а что упоминать и в каком контексте.
Иногда говорит, даже было - Киркорова не упоминать. У него спрашивают - а Киркорова то чего? Он отвечает - ХЗ, мы сами всей редакцией думали, размышляли, не врубились, но месяц его не упоминали ни в каком контексте.
Умом Роиссю не понять. Ее только жопой можно понять. Пригожин ее понял этим местом в далеком 1980 году, когда ходку делал за изнасилование
Прігожин доказав, що понятія сильніші, але злився...
Дати задню Прігожин мусив, щоб відокремитись від МО, я так гадаю...
Він може ще взяти реванш - тупо знехтувати таким піаром, який він рік вибудовував...
Зараз мені 53. Я пам"ятаю, як бугаї інструктори вагою 80-90 кг мене пи..дили. Головне встояти. Ще зробити після грязюки вистріл з АК-74. НА другій здачі, я росто тікав кабани мінялись. Їх п"ять рил. Заганяв по жарі (=42 по цельсію)..
Два рази зачепили, харьова частина обличчя, гарненька у кровіщі. Одного у 4-й схватці я підловив. ***** по коліну, його вивели. П"ятий, мені ліктем зламав носа.
В/Ч 7412, 1989 рік.
З нами здавали й офіцери. Інструктори були із дивізї дзержинського. Вони, ще місяць ганяли наш перший взвод ядра батальону (спецпризначенці). Єдине, не приймали участі у гірській тактиці, підготовці. Вони погано почували вже на 700 м ад рівнем моря.
в москвена москву. кто-то - может, кто-то - нет.
тупая пропаганда и тупое сравнение, три месяца брали город который был в полном окружении, а сколько бы они его брали без окружение, год, два?
Так что ты подобосралось, кенгуру австралийское
Чего достига каждая из сторон? Вроде бы обе стороны наелись г по полной и все. Но это на поверхности и не несет серьезный фактически ущерб. Самолеты? Ну сбил их какой то Ваня, которого не поставили в известность. Не страшно. Так даже еще натуральней.
Вагнер не учавствовал в обороне, они отдыхали в тылу посе Бахмута, когда начался бунт. Они войска на себя не оттянули с фронта. Зато произошло перемещение ударной группировки в Беларусь. Недалеко присутствует сильный ударный кулак, сейчас штурмующий Лиман. Плечо поставок тоже рядом, через Волуйки... Есть информационный шум и есть концентрация сил.
Разведке бы присмотреться к численности войск. Набор в 50 центрах Вагнера проходит даже сегодня. Обучение в тыловых центрах тоже. Не сходится картинка про закрытие проекта Вагнер.