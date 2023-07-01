Перший канал активно почав критикувати ПВК "Вагнер". ВIДЕО

У Кремлі нова методичка: роспропаганда розповідає, що Бахмут, виявляється, був "не найважливішим містом", а бійці ПВК "Вагнер" так взагалі проявили себе неефективно.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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