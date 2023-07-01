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Воїни 28 ОМБр знищили ворожий танк. ВIДЕО

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожий танк з артилерії.

Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Цей танк окупантів любив "робити нерви" нашій піхоті. Стріляв здалеку й одразу тікав до лісу, щоб не отримати у відповідь. Але це тривало не довго. Коли його під час обстрілу помітили наші артилеристи, цей металолом разом з екіпажем вирушили не в ліс, а до пекла", - написали у дописі бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкісти з 3 ОШБр відпрацювали по ворожих позиціях у посадці прямим наведенням. ВIДЕО

Автор: 

танк (2083) знищення (7511) 28 окрема механізована бригада (190)


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Докатались кацапи як кабздон **********.
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01.07.2023 16:04 Відповісти
Українці дуже терплячі, але потім дуже полум'яні !
Московіти у цьому впевнелис, тепер ще раз!
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
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01.07.2023 16:06 Відповісти
Титани ЗСУ! Воїни з ВЕЛИКОЇ літери.
Слава Україні!
Смерть ворогам.
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01.07.2023 16:08 Відповісти
"Робіть нерви" - як це по-одеські!!!!!
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01.07.2023 16:29 Відповісти
28 омбр одеська бригада. Багато людей з неї загинуло і були поранені в боях на Півдні України, розбивши російський міф про Одесу "русскій город" і про лояльний до росіян Південь України.
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01.07.2023 16:41 Відповісти
Ну тепер ще гранату в люк, щоб "на вєрочку".
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01.07.2023 17:09 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопчики
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01.07.2023 17:16 Відповісти
 
 