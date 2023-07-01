Воїни 28 ОМБр знищили ворожий танк. ВIДЕО

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожий танк з артилерії.

Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Цей танк окупантів любив "робити нерви" нашій піхоті. Стріляв здалеку й одразу тікав до лісу, щоб не отримати у відповідь. Але це тривало не довго. Коли його під час обстрілу помітили наші артилеристи, цей металолом разом з екіпажем вирушили не в ліс, а до пекла", - написали у дописі бійці.

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