Воїни 28 ОМБр знищили ворожий танк. ВIДЕО
Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожий танк з артилерії.
Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Цей танк окупантів любив "робити нерви" нашій піхоті. Стріляв здалеку й одразу тікав до лісу, щоб не отримати у відповідь. Але це тривало не довго. Коли його під час обстрілу помітили наші артилеристи, цей металолом разом з екіпажем вирушили не в ліс, а до пекла", - написали у дописі бійці.
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Московіти у цьому впевнелис, тепер ще раз!
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!
Смерть ворогам.