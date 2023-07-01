Зеленський зустрівся з прем’єром Іспанії Санчесом. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії Педро Санчесом, який прибув до Києва у перший день іспанського головування у Раді ЄС.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Санчесу за важливий візит і підтримку українського народу.
"Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості", – написав Зеленський.
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Oleksandr Zabolotnyy #551965
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