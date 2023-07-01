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Зеленський зустрівся з прем’єром Іспанії Санчесом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії Педро Санчесом, який прибув до Києва у перший день іспанського головування у Раді ЄС.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Санчесу за важливий візит і підтримку українського народу.

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"Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості", – написав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Санчес Педро (58)


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Надіюсь зе показав йому як вправно вміє грати на роялі…
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01.07.2023 16:59 Відповісти
Глава держави мав би спілкуватись державною мовою , а тим більше з не англомовною країною ,впевнений на 100 % прем'єр міністр Іспанії говорив іспанською ,що це як не комлекс меншовартості ?
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01.07.2023 17:08 Відповісти
Мурку сыграл?
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01.07.2023 17:21 Відповісти
Испанцы не бздят перед русней и не боятся пуков бункерного старца (в отличии от маразматика Байдена), поэтому можно реально рассчитывать на военную помощь с их стороны, нужно только проявить больше инициативы и движение на встречу!
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01.07.2023 17:37 Відповісти
 
 