Зеленський зустрівся з прем’єром Іспанії Санчесом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії Педро Санчесом, який прибув до Києва у перший день іспанського головування у Раді ЄС.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Санчесу за важливий візит і підтримку українського народу.

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"Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості", – написав Зеленський.